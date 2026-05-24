/மதுரையில் நடைபெற்ற கரப்பான்களின் பேரணி! மத்திய அரசை கண்டித்து நடைபெற்றது!

மத்திய அரசை கண்டித்து மதுரையில் வினோத போராட்டம்: ‘வேலையில்லா கரப்பான்கள் பேரணி’ நடத்திய படித்த இளைஞர்கள்! முழு விவரம் இதோ!
மத்திய பாஜக அரசின் கொள்கைகளை கண்டித்து இந்தியாவில் பல வடிவங்களில் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், தமிழகத்தின் கலாச்சார தலைநகரமான மதுரையில் முற்றிலும் வித்தியாசமான, வினோதமான ஒரு போராட்டம் அரங்கேறி ஒட்டுமொத்த நாட்டின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. நாட்டில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் வேலையில்லா திண்டாட்டம், பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விண்ணை முட்டும் விலை உயர்வு ஆகியவற்றை கண்டித்து, தமிழகத்தில் முதல்முறையாக வேலையில்லா கரப்பான்களின் பேரணி என்ற பெயரில் படித்த இளைஞர்கள் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மதுரை காந்தி மியூசியம் பகுதியில் இருந்து தொடங்கிய இந்தப் பேரணி, தமுக்கம் மைதானத்தில் உள்ள தமிழன்னை சிலை வரை நடைபெற்றது. இணையதள உலகில் தங்களின் தனித்துவமான மற்றும் நையாண்டியான விமர்சனங்கள் மூலம் அண்மைக்காலமாக பெரும் பிரபலமடைந்து வரும் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி என்ற அமைப்பை சேர்ந்த இளைஞர்கள் இப்போராட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கினர். மத்திய மோடி அரசே, படித்த இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை சீரழிக்காதே என்ற தொனியில், வேலை வேண்டும்! வாழ்வு வேண்டும்! மரியாதை வேண்டும்! என்ற முழக்கங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியவாறு நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் இந்தப் பேரணியில் அணிவகுத்துச் சென்றனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் மத்திய பாஜக அரசின் பொருளாதார கொள்கைகளை மிக கடுமையாகச் சாடினர். "இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்று தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டன. ஆனால், தற்போதைய சூழலில் உயர்கல்வி படித்து முடித்த லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் தங்களின் தகுதிக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்காமல், சுயதொழிலும் செய்ய முடியாமல் திண்டாடி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, சர்வதேச சந்தையைக் காரணம் காட்டி பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் தொடர்ந்து உயர்த்தப்பட்டு வருகின்றன. எரிபொருள் விலை உயர்வால், அன்றாடத் தேவையான காய்கறிகள், பருப்பு வகைகள், சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட அனைத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகளும் சாமானிய மக்களின் கைமீறிப் போய்விட்டன. நடுத்தர மற்றும் ஏழைக் குடும்பங்கள் தினசரி வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கே பெரும் நெருக்கடி நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்" என்று போராட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
டிஜிட்டல் தளங்களில் தங்களின் கருத்துக்களை பதிவு செய்து வந்த இந்த இளைஞர்கள், தற்போது தங்களின் கோரிக்கைகளுக்காக முதன்முறையாக தமிழகத்தின் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கரப்பான் பூச்சிகள் கடுமையான சூழலிலும் உயிர்வாழும் தன்மை கொண்டவை என்ற குறியீட்டின் அடிப்படையில், இன்றைய இளைஞர்களின் அவல நிலையை உலகிற்கு உணர்த்தவே இந்த வேலையில்லா கரப்பான்கள் பேரணி என்ற பெயரை தேர்ந்தெடுத்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். "படித்த இளைஞர்களுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் முறையான, பாதுகாப்பான வேலைவாய்ப்புகளை மத்திய அரசு உடனடியாக உருவாக்க வேண்டும். கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளை விடுத்து, இளைஞர்களின் கல்வித் தகுதிக்கேற்ற வேலைவாய்ப்புத் திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும்" என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
பொதுவாக அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் வழக்கமான ஆர்ப்பாட்டங்களை போலல்லாமல், முற்றிலும் புதுமையான முறையில் பதாகைகளை ஏந்தி, மத்திய அரசை கண்டித்து முழக்கமிட்டபடி சென்ற இந்த இளைஞர்களின் பேரணி, மதுரையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. சாலையில் சென்ற பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் வியப்புடன் இப்பேரணியைப் பார்த்துச் சென்றனர். அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் தடுக்கப் பேரணி நடைபெற்ற வழித்தடங்கள் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. தமிழக அரசியல் மற்றும் சமூக சூழலில் இளைஞர்களின் இந்த வினோதப் போராட்டம் தற்போது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
