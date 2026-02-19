தேமுதிக வருகை! காங்கிரஸ் குடுமிப்பிடி சண்டையை திமுக பொருட்படுத்தாது -வைகோவின் நச் பதில்

Madurai News: திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்ததை அடுத்து, மதுரையில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்கள் அளித்த பேட்டியில், தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போது நிலவி வரும் சூழலை மிகத் தெளிவாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. குறிப்பாக, தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருப்பதை அவர் "தித்திக்கும் செய்தி" என்று வர்ணித்திருப்பது, வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி எவ்வளவு பெரிய பலத்துடன் களம் காணப் போகிறது என்பதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. திமுக மற்றும் தேமுதிக கூட்டணி குறித்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்கள் என்ன கூறினார்? என்பதைக் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பேட்டி
மதுரை அழகர் கோவில் சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு ஹோட்டலில் நடைபெற்ற மண்டல வாரிய தேர்தல் நிதி திரட்டும் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தனது அரசியல் அனுபவ முதிர்ச்சியையும், கூட்டணி தர்மத்தையும் ஒருசேர வெளிப்படுத்தினார்.
திமுக கூட்டணி பலம்
வைகோவின் பேச்சில் பிரதானமாக இருந்தது திமுக கூட்டணியின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைதான். ஏற்கனவே வலுவாக இருந்த திமுக கூட்டணி, தற்போது தேமுதிகவின் வருகையால் இன்னும் கூடுதல் பலம் பெற்றுள்ளதாகவும், 234 தொகுதிகளிலும் தங்களது கூட்டணியே அமோக வெற்றி பெறும் என்றும் அவர் மிக உறுதியாகக் குறிப்பிட்டார்.
ஆட்சிக்கு இடமில்லை
"திமுக தனது தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும், கூட்டணி கட்சிகள் அந்த அரசுக்கு உற்ற துணையாகவும் பக்கபலமாகவும் இருக்கும்" என்று கூறியதன் மூலம், ஆட்சி அதிகாரப் பகிர்வு குறித்த யூகங்களுக்கு அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். அதாவது கூட்டணி ஆட்சிக்கு இடமில்லை என்பதை தெளிவாக கூறினார்.
தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து மதிமுக எத்தனை இடங்களில் போட்டியிடும் என்ற கேள்விக்கு, திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை குழு கலந்து ஆலோசித்த பிறகே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று யதார்த்தமாகப் பதிலளித்தார்.
ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் எச்சரிக்கை
தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக இரண்டு தசாப்தங்களாகத் தான் நடத்திய சட்டப் போராட்டங்களை நினைவுகூர்ந்த வைகோ, தற்போது 'ஸ்டெர்லைட் கிரீன்' என்ற பெயரில் அந்த ஆலையை மீண்டும் திறக்க நடக்கும் முயற்சிகளைத் தமிழக அரசு முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார். மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இதற்கு எக்காரணம் கொண்டும் அனுமதி வழங்கக் கூடாது என்பதில் அவர் மிகவும் பிடிவாதமாக உள்ளார்.
பாஜக மற்றும் அண்ணாமலை மீதான விமர்சனம்
தமிழகத்தில் நடைபெறும் எந்தவொரு அசம்பாவிதத்திற்கும் மதமாற்றச் சாயமோ அல்லது இந்துத்துவக் கொள்கை திணிப்பையோ பாஜகவினர் முன்னெடுப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என்று சாடிய வைகோ, குறிப்பாக மாணவி ஒருவரின் மரணத்தை மதமாற்றத்தோடு தொடர்புபடுத்திப் பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளைப் பரப்புவோர் மீது தமிழக அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
"பிரதமர் மோடி 33 முறை தமிழகத்திற்கு வந்தாலும் சரி, திருக்குறளை ஹிந்தியில் மொழிபெயர்த்து வைத்துப் பேசினாலும் சரி, தமிழக மண்ணில் ஹிந்தியை ஒருபோதும் திணிக்க முடியாது!" என வைகோ கூறினார்.
காங்கிரஸ் சலசலப்பு
மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் செல்வப்பெருந்தகை இடையிலான கருத்து மோதல்கள் குறித்த கேள்விக்கு, அது காங்கிரஸின் உட்கட்சி விவகாரம் என்றும், அதை திமுக ஒரு பொருட்டாகவே கருதாது என்றும் சுதாரிப்பாகப் பதிலளித்தார். மேலும் அழகிரி ஆதரவாளர்கள் அதிமுகவிற்குச் செல்வதால் திமுகவிற்கு ஒரு சதவீத பாதிப்புக் கூட ஏற்படாது என்று அவர் அடித்துச் சொன்னார்.
விஜய் மற்றும் சினிமா அரசியல்
நடிகர் விஜய் அரசியல் வருகை குறித்து காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களைப் பற்றிக் கேட்டபோது, "காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் ஒரே நேரத்தில் 9 குரல்களில் பேசுவார்கள், அதைப்பற்றி நான் பேச விரும்பவில்லை" என்று நகைச்சுவை கலந்த சாடலுடன் அந்த விவாதத்தைத் தவிர்த்தார்.
தேர்தல் களம்
வைகோவின் இந்தப் பேட்டி, தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் திமுக கூட்டணியின் ஒற்றுமையையும், தங்களது நிலைப்பாட்டில் அவர்கள் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
