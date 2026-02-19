English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • தேமுதிக வருகை! காங்கிரஸ் குடுமிப்பிடி சண்டையை திமுக பொருட்படுத்தாது -வைகோவின் நச் பதில்

தேமுதிக வருகை! காங்கிரஸ் குடுமிப்பிடி சண்டையை திமுக பொருட்படுத்தாது -வைகோவின் நச் பதில்

Vaiko Press Meet In Madurai: மதுரையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகத் தெரிவித்தார். வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 234 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என்றும், ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்கக் கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 19, 2026, 04:21 PM IST

Trending Photos

டி20 உலகக் கோப்பை: இதுவரை சதம் அடித்த 12 வீரர்கள்... லிஸ்டில் ஒரே இந்திய வீரர்
camera icon12
ICC T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை: இதுவரை சதம் அடித்த 12 வீரர்கள்... லிஸ்டில் ஒரே இந்திய வீரர்
இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!
camera icon10
Gold price today
இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!
தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள்.. முதல் இடத்தில் சென்னை கிடையாது!
camera icon6
Richest Districts
தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள்.. முதல் இடத்தில் சென்னை கிடையாது!
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
தேமுதிக வருகை! காங்கிரஸ் குடுமிப்பிடி சண்டையை திமுக பொருட்படுத்தாது -வைகோவின் நச் பதில்

Madurai News: திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்ததை அடுத்து, மதுரையில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்கள் அளித்த பேட்டியில், தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போது நிலவி வரும் சூழலை மிகத் தெளிவாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. குறிப்பாக, தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருப்பதை அவர் "தித்திக்கும் செய்தி" என்று வர்ணித்திருப்பது, வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி எவ்வளவு பெரிய பலத்துடன் களம் காணப் போகிறது என்பதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. திமுக மற்றும் தேமுதிக கூட்டணி குறித்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்கள் என்ன கூறினார்? என்பதைக் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பேட்டி

மதுரை அழகர் கோவில் சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு ஹோட்டலில் நடைபெற்ற மண்டல வாரிய தேர்தல் நிதி திரட்டும் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தனது அரசியல் அனுபவ முதிர்ச்சியையும், கூட்டணி தர்மத்தையும் ஒருசேர வெளிப்படுத்தினார்.

திமுக கூட்டணி பலம்

வைகோவின் பேச்சில் பிரதானமாக இருந்தது திமுக கூட்டணியின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைதான். ஏற்கனவே வலுவாக இருந்த திமுக கூட்டணி, தற்போது தேமுதிகவின் வருகையால் இன்னும் கூடுதல் பலம் பெற்றுள்ளதாகவும், 234 தொகுதிகளிலும் தங்களது கூட்டணியே அமோக வெற்றி பெறும் என்றும் அவர் மிக உறுதியாகக் குறிப்பிட்டார்.

ஆட்சிக்கு இடமில்லை 

"திமுக தனது தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும், கூட்டணி கட்சிகள் அந்த அரசுக்கு உற்ற துணையாகவும் பக்கபலமாகவும் இருக்கும்" என்று கூறியதன் மூலம், ஆட்சி அதிகாரப் பகிர்வு குறித்த யூகங்களுக்கு அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். அதாவது கூட்டணி ஆட்சிக்கு இடமில்லை என்பதை தெளிவாக கூறினார்.

தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து மதிமுக எத்தனை இடங்களில் போட்டியிடும் என்ற கேள்விக்கு, திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை குழு கலந்து ஆலோசித்த பிறகே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று யதார்த்தமாகப் பதிலளித்தார். 

ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் எச்சரிக்கை

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக இரண்டு தசாப்தங்களாகத் தான் நடத்திய சட்டப் போராட்டங்களை நினைவுகூர்ந்த வைகோ, தற்போது 'ஸ்டெர்லைட் கிரீன்' என்ற பெயரில் அந்த ஆலையை மீண்டும் திறக்க நடக்கும் முயற்சிகளைத் தமிழக அரசு முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார். மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இதற்கு எக்காரணம் கொண்டும் அனுமதி வழங்கக் கூடாது என்பதில் அவர் மிகவும் பிடிவாதமாக உள்ளார்.

பாஜக மற்றும் அண்ணாமலை மீதான விமர்சனம்

தமிழகத்தில் நடைபெறும் எந்தவொரு அசம்பாவிதத்திற்கும் மதமாற்றச் சாயமோ அல்லது இந்துத்துவக் கொள்கை திணிப்பையோ பாஜகவினர் முன்னெடுப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என்று சாடிய வைகோ, குறிப்பாக மாணவி ஒருவரின் மரணத்தை மதமாற்றத்தோடு தொடர்புபடுத்திப் பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளைப் பரப்புவோர் மீது தமிழக அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

"பிரதமர் மோடி 33 முறை தமிழகத்திற்கு வந்தாலும் சரி, திருக்குறளை ஹிந்தியில் மொழிபெயர்த்து வைத்துப் பேசினாலும் சரி, தமிழக மண்ணில் ஹிந்தியை ஒருபோதும் திணிக்க முடியாது!" என வைகோ கூறினார்.

காங்கிரஸ் சலசலப்பு

மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் செல்வப்பெருந்தகை இடையிலான கருத்து மோதல்கள் குறித்த கேள்விக்கு, அது காங்கிரஸின் உட்கட்சி விவகாரம் என்றும், அதை திமுக ஒரு பொருட்டாகவே கருதாது என்றும் சுதாரிப்பாகப் பதிலளித்தார். மேலும் அழகிரி ஆதரவாளர்கள் அதிமுகவிற்குச் செல்வதால் திமுகவிற்கு ஒரு சதவீத பாதிப்புக் கூட ஏற்படாது என்று அவர் அடித்துச் சொன்னார்.

விஜய் மற்றும் சினிமா அரசியல்

நடிகர் விஜய் அரசியல் வருகை குறித்து காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களைப் பற்றிக் கேட்டபோது, "காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் ஒரே நேரத்தில் 9 குரல்களில் பேசுவார்கள், அதைப்பற்றி நான் பேச விரும்பவில்லை" என்று நகைச்சுவை கலந்த சாடலுடன் அந்த விவாதத்தைத் தவிர்த்தார்.

தேர்தல் களம் 

வைகோவின் இந்தப் பேட்டி, தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் திமுக கூட்டணியின் ஒற்றுமையையும், தங்களது நிலைப்பாட்டில் அவர்கள் எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க - 'கேப்டனின் ஆன்மா மன்னிக்காது...' U-Turn போட்ட பிரேமலதா... அதிமுக - பாஜக ஷாக்!

மேலும் படிக்க -  திமுக தேமுதிக கூட்டணி: எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டி? பிரேமலதா சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

மேலும் படிக்க - முடிஞ்சது சஸ்பென்ஸ்! தட்டி தூக்கிய எ.வ. வேலு.. திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக வந்தது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

VaikoDmk allianceDMDKMaduraisterlite protest

Trending News