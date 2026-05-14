/காங்கிரஸ் செய்தது தவறு - மதுரையில் கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி பேட்டி!

திமுக ஆரோக்கியமான அரசியல் கட்சியாக எப்போதும் இருக்கும். மு.க. ஸ்டாலினுக்கு என் முழு மரியாதை உண்டு என்று மதுரையில் கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி பேட்டி அளித்துள்ளார்.
மதுரையில் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்று வெளியேறிய சிவகங்கையை சேர்ந்த எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம், செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி பிரிந்தது, தவெக ஆதரவு, தமிழக அரசியல் எதிர்காலம் என பல்வேறு விஷயங்களில் தெளிவான கருத்துகளை பகிர்ந்தார். தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் திமுகவின் முதுகில் குத்தியதாக விமர்சிக்கப்படுவதை கார்த்தி சிதம்பரம் கடுமையாக மறுத்தார். "தேர்தலுக்கு முன்பே சிலர் திமுக கூட்டணி வேண்டாம் என்று கூறினர். ஆனால், காங்கிரஸ் தன்னிச்சையாக இந்த முடிவை எடுக்கவில்லை. முழு மனதோடு திமுகவுடன் கூட்டணி செய்து போட்டியிட்டோம். தேர்தல் முடிவுகள் நமக்கு சாதகமாக வராததால் தான் தவெகவுக்கு ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்தோம். கூட்டணி ஆதரவுடன் விஜய் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதே மக்கள் தீர்ப்பு" என்று தெளிவுபடுத்தினார். திமுகவை விட்டு பிரிந்தது காங்கிரஸ் தவறு தான் என்றும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
"திமுக ஆரோக்கியமான அரசியல் கட்சியாக எப்போதும் இருக்கும். மு.க. ஸ்டாலினுக்கு என் முழு மரியாதை உண்டு. திமுக ஆட்சி அமைக்கும் நிலையில் இருக்கும்போது காங்கிரஸ் இப்படி செய்திருந்தால் முதுகில் குத்தியது என சொல்லலாம். தற்போது அது பொருந்தாது. திமுகவிடமிருந்து பரஸ்பரமாக பிரிந்திருக்கலாம், ஆனால் காங்கிரஸ் திமுகவுக்கு எந்த வாய்ப்பையும் மறுக்கவில்லை. தமிழ்நாட்டில் திமுகவை அழிக்க முடியாது. அவர்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் உண்டு. விசிக், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை போல காங்கிரஸும் செய்திருக்கலாம்" என்று கூறினார்.
தவெக பிரதான அரசியல் கட்சியாக இருக்கும், திமுகவும் பிரதான கட்சியாகவே தொடரும் என்று கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்தார். "திமுகவை குறைத்து மதிப்பிடுவது அறியாமை. அதிமுக, பாஜக ஆகியவற்றுக்கு தான் இந்த தேர்தலில் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதிமுக இப்போது மூன்றாவது கட்சியாக மாறிவிட்டது. மக்களிடம் அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கை இல்லை" என்று அவர் விமர்சித்தார். தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் இடையூறில்லாமல் தொடரும் என்றும் உறுதியாகத் தெரிவித்தார்.
"மதுபான கடைகளை மூடுவது எல்லா அரசுகளின் கொள்கையாகவே உள்ளது. அது புதிய முடிவு அல்ல. தமிழகத்தில் மதச்சார்பற்ற ஆட்சியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே விஜய் மதச்சார்பற்ற சக்திகளின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ளார்" என்று கார்த்தி விளக்கினார். மரியாதை நிமித்தமாக விஜய் அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் சந்தித்தார். ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமியை ஏன் சந்திக்கவில்லை என்பது பற்றி கருத்து கூற மறுத்தார். "செங்கோட்டையன் அனுபவம் உள்ளவர். தவெக அரசு பற்றி கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகே உண்மையான விமர்சனம் செய்ய முடியும்" என்று சூசகமாகக் கூறினார்.
