/ஜோதிமணி கருத்தை முரண்பட்டதாக பார்க்கிறேன் - அமைச்சர் வி்ஸ்வநாதன் பேட்டி!

மேகதாது அணையில் கர்நாடக அரசு ஒரு செங்கலை வைக்க கூட அனுமதிக்க மாட்டோம் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு அதுதான் - அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு மதுரை தமுக்கம் தபால் தந்தி அலுவலகம் அருகே அமைந்துள்ள ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களின் திருவுருவச்சிலைக்கு உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் நல்லமணி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் விஸ்வநாதன், ரிசர்வ் வங்கியில் இருந்து நாசா தொடங்கி அனைத்து நிறுவனங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் ஐஐடி போன்ற இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களும் நேரு அவர்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது. இந்தியா உயர்ந்து நிற்க முழு காரணம் காங்கிரஸ் தான்., காங்கிரஸ் பேரியக்கம் தான் இந்தியாவை வலுவாக கட்டமைத்திருக்கிறது. நேருவின் கொள்ளு பேரன் ராகுல் காந்தி இந்திய ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்.
உயர்கல்வி கல்லூரி சேர்க்கை கவுன்சிலிங் தொடர்பாக ஜூன் - 3 ஆம் தேதிக்குள் உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளேன். மருத்துவம் பொறியியல் தேர்வில் தமிழ் மொழி இடம்பெறும் என்ற தேர்தல் அறிக்கை குறித்த கேள்விக்கு? மருத்துவம் பொறியியல் தேர்வில் தமிழ் மொழி இடம்பெறாதது அது டெக்னிக்கல் காரணம் இது தொடர்பாக உயர்கல்வித்துறை அதிகாரிகளுடன் கலந்து பேசவிருக்கிறேன். இது குறித்து முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதன்படி செயல்படவிருக்கிறோம் முதலமைச்சரின் முடிவுக்கு காத்திருக்கிறோம் கண்டிப்பாக இது சம்பந்தமான கேள்விக்கு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சகத்தில் உள்ள அதிகாரிகளிடம் கலந்து பேசவுள்ளேன். ஆளுநரே வேந்தர்களாக உள்ள நிலையில் முதல்வரே வேந்தர் என்ற முந்தைய நிலைப்பாட்டில் புதிய அரசு உள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு?
எங்கள் அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு கொள்கை முடிவுகளை முதலமைச்சர் எடுப்பார்கள் கடந்த அரசின் முறைகளை பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாயம் எங்களுக்கு கிடையாது. எங்கள் அரசு அமைந்த பிறகு முதலமைச்சர் விஜய் கண்டிப்பாக அமைச்சர்கள் அரசு உயரதிகாரிகள் உயர் கல்வி அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலை நெறிமுறைபடுத்துவார்; முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதல்படி விரைவில் அறிவிப்புகள் வரும். குதிரை பேரம் குறித்த முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு? ஒரு கட்சியில் இருந்து அந்த கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு விரும்பும் கட்சியில் இணைந்து மீண்டும் மக்களை சந்திக்கப் போகிறார் அவர் எம்எல்சியாக வரப்போவதில்லை ராஜ்யசபாவிலோ வரப்போவதில்லை மீண்டும் மக்களிடம் செல்ல போகிறார் மீண்டும் மக்கள் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து சட்டமன்றத்திற்கு வர விரும்புகிறார் இது ஜனநாயகத்தின் விரோதமாகவோ இல்லை!!! என்னை பொறுத்தமட்டிலும் இதனை குதிரை பேரமாக கருதவில்லை
எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா விவகாரத்தில் ஜோதிமணியில் கருத்து குறித்த கேள்விக்கு? நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாணிக்தாகூர் கருத்தும்,்ஜோதிமணியின் கருத்தும் முரண்பட்ட கருத்தாகவே நான் பார்க்கிறேன் ; காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு என்பது மாணிக்தாகூருடைய தான். மாணிக்தாகூரின் கருத்து என்னுடைய கருத்து என்றார். விசிக திமுக மோதல் குறித்த கேள்விக்கு? காங்கிரஸ் கட்சி விரும்புவது சண்டையே இருக்கக்கூடாது மோதல்கள் இருக்கக்கூடாது ஜனநாயகத்தில் மரபுகளே கடைபிடிக்க வேண்டும். விசிக தலைவர் திருமாவளவன் மிகத் தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் மோதல் போக்கு கடைபிடிக்க கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறார். மோதல் என்பது அவசியமற்றது அநாவாசியமானது மக்கள் பணியாற்ற வந்திருக்கிறோம் மக்கள் கருத்தை தான் பிரதிபலிக்க வேண்டுமே தவிர மாறாக வன்முறை போக்கு இதற்கெல்லாம் இடமளிக்கக் கூடாது.
மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு? மேகதாது அணையில் கர்நாடக அரசு ஒரு செங்கலை வைக்க கூட அனுமதிக்க மாட்டோம் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு அதுதான். தமிழக முதலமைச்சர் நிலைப்பாடு என்னவோ அந்த நிலைப்பாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி உறுதியாக நிற்கும். 5 ஆண்டுகள் இந்த ஆட்சி நிலைத்து நிற்கும் முதலமைச்சரின் கரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு இந்த ஆட்சியை 5 ஆண்டுகள் கொண்டு செல்வதற்கு காங்கிரஸ் பேரியக்கம் உறுதுணையாக அவருக்கு இரும்பு கோட்டையாக பின்னால் நிற்போம் என்றார்.