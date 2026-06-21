/விஜய் பாட்டுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட அமைச்சர் - தவெகவுக்கு டஃப் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்

Minister Viswanathan Dance : தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நாளை (ஜூன் 22) தனது 52வது பிறந்தநாளை கொண்டாட உள்ளார். கடந்த ஜூன் 19ஆம் தேதி மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது 56வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.
விஜய் மற்றும் ராகுல் காந்தி ஆகியோரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் மாரத்தான் நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதற்காக மேலூர் அரசு பள்ளி வளாகத்தில் தவெக கட்சியினரின் விளம்பரப் பதாகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
விஜய் மற்றும் ராகுல் காந்தி ஆகியோரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, 'போதை இல்லா தமிழகம்' மற்றும் 'பெண்கள் பாதுகாப்பு' குறித்த விழிப்புணர்வை வலியுறுத்தும் வகையில் மாரத்தான் போட்டி நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
மேலூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இருந்து தொடங்கிய இந்த மாரத்தான் போட்டி நான்கு பிரிவுகளாக நடைபெற்றது. போட்டியை தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தொடங்கி வைத்தார். அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தொடங்கும் பேரணி, பெரியகடை வீதி, செக்கடி பஜார், பேருந்து நிலையம், சானல் ரோடு, அரசு மருத்துவமனை சாலை, நகைக்கடை பஜார் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகள் வழியாக சென்று மீண்டும் பள்ளி வளாகத்தில் நிறைவடைந்தது.
இந்நிலையில், மாரத்தான் போட்டியை முன்னிட்டு மேலூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் பல்வேறு விளம்பர பதாகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வி நிறுவன வளாகத்தில் கட்சி சார்ந்த விளம்பர பதாகைகள் வைக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் அதிருப்தி எழுந்தது. அரசுப் பள்ளி வளாகங்களில் அரசியல் கட்சி விளம்பரங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்களும் வலியுறுத்தினர்.
இதற்கிடையே அங்கு நடைபெற்ற மேடை நிகழ்ச்சியில், முதல்வர் விஜய் நடிப்பில் கடந்த 2004ஆம் ஆண்டில் வெளியான சச்சின் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'வாடி வாடி வாடி கைப்படாத சிடி' பாடலுக்கு அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மற்றும் தவெக கட்சி மேலூர் நகர இணைச் செயலாளர் சுபாஷினி ஆகியோர் நடனம் ஆடினர்.
மேலூர் அரசு பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் பாடிய “டலுக்கு நடனமாடிய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விசுவநா pic.twitter.com/nYDl2ZgBDK— Bagavath Pratheep (@Bagavathprathee) June 21, 2026
பொதுமக்களிடம் இந்த சம்பவம் முகச்சுழிப்பை ஏற்படுத்தியது. அதிலும் கட்சி நிர்வாகிகளோடு பொறுப்புள்ள அமைச்சர் இணைந்து குத்தாட்டம் போட்டது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
முன்னதாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில், தளவராம்பூண்டி ஊராட்சி பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் தவெக மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் ராஜேஷ், பள்ளி வகுப்பறையில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் புகைபடத்தை மாட்டி ரீல்ஸ் வெளியிட்ட நிலையில் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அவர் வகித்து வந்த பதவி மட்டுமின்றி கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தே நீக்கி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செயலாளரும், மாவட்ட அமைச்சருமான வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு அறிவி்ததுள்ளார்.