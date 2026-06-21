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விஜய் பாட்டுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட அமைச்சர் - தவெகவுக்கு டஃப் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்

Minister Viswanathan Dance : முதலமைச்சர் விஜய், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மதுரை மேலூர் அரசு பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மற்றும் அப்பகுதி தவெக நிர்வாகிகள் குத்து பாட்டுக்கு நடனமாடியது பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 21, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:19 PM IST
விஜய் பாட்டுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட அமைச்சர் - தவெகவுக்கு டஃப் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்
Image Credit: Image Credits : Minister Viswanathan Dance | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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