  • Tamil News
  • Madurai
36 நாள்களாக காத்திருக்கிறோம்... காங்கிரஸில் தொடரும் புகைச்சல் - திமுகவின் பதில் என்ன?

Madurai News: கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு குறித்து திமுகவுடன், கூட்டணி பேசுவதற்கு 36 நாட்களாக காத்திருக்கிறோம் என காங்கிரஸ் எம்.பி., மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 8, 2026, 09:39 PM IST
  • காங்கிரஸ் கட்சி டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி குழு அமைத்துவிட்டது -மாணிக்கம் தாகூர்
  • அதிமுக கூட்டணிக்கும் - நாம் தமிழருக்கு இடையே தான் போட்டி - மாணிக்கம் தாகூர்
  • அதிமுக கூட்டணி 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்படும் - மாணிக்கம் தாகூர்

Madurai Latest News Updates: விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், காங்கிரஸ் தலைவருமான மாணிக்கம் தாகூர், மதுரை திருநகர் பகுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி பேச பாஜக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. சீனா என்றாலும் சரி, எம்.எம். நரவனே என்றாலும் சரி பேச பிரதமர் மோடி அனுமதிப்பதில்லை.

Madurai News: நாடாளுமன்றத்தில் நடந்தது என்ன?

12 மணி நேரம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டபோதும், ஆறு நிமிடங்கள் மட்டுமே பேச அனுமதி அளித்துள்ளது. பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் பிற மத்திய அமைச்சர்கள் ராகுல் காந்தியை அவையில் பேச விடாமல் தடுத்தார்கள். அதன் விளைவாக அவை மீண்டும் மீண்டும் ஒத்திவைக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.

ராகுல் காந்தி அதிகாரப்பூர்வமாக எழுதிக் கொடுத்த புத்தகத்தை ஒப்படைத்தார். அதன் பின்னரும் பேச அனுமதி மறுப்பது ஏன்...?. நாடாளுமன்றத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி, டிஎம்கே உள்ளிட்ட எந்த எதிர்க்கட்சிகளையும் பேச அனுமதிக்கவில்லை. இதனை கண்டித்து நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் போராட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுத்ததால் எட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை சஸ்பெண்ட் செய்தனர்.

தொடர்ந்து எங்களுடைய போராட்டம் அறைக்கு வெளியே நடக்கும். உறுப்பினர்களை இடைநீக்கம் செய்த உத்தரவை ரத்து செய்து மீண்டும், பாராளுமன்றத்தில் பேச அனுமதிக்க வேண்டும். மக்களவை மக்களுக்கான விவாதத்தில் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பங்கேற்க உரிமை வழங்க வேண்டும். நாடாளுமன்றம் ஆளுங்கட்சிக்கு ஜால்ரா அடிக்கும் மன்றமாகவே செயல்படுகிறது" என்றார்.  

எய்ம்ஸ் பணிகள் குறித்த கேள்விக்கு, "மதுரை எய்ம்ஸ் பணிகள் குறித்து பத்திரிகையாளர்களை அழைத்து ஆய்வு செய்ய இயக்குநர் ராவ்விடம் பேசி உள்ளோம். அதிகாரியிடம் பேசி, எப்போது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் முழுமையான திறப்பு விழா நடைபெறும் என பேசியுள்ளோம். L&T நிறுவனம் கட்டுமான பணிகளை விரைவாக செய்து வருகிறது, நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் முடித்தவுடன் மீண்டும் இதை பார்வையிட உள்ளேன்" என்றார்.

Madurai News: தோழர்களை மதித்து காத்திருக்கிறோம்...

திமுகவுடன் கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு, "காங்கிரஸ் கட்சி டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி குழு அமைத்துவிட்டது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, சட்டமன்ற காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜேஷ் குமார் மற்றும் இரண்டு செயலாளர்களும் சேர்ந்து குழு அமைத்து டிசம்பர் மாதம் முதல் தொடர்ந்து பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திமுக எப்போது குழு அமைகிறதோ, அப்போது காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பேச தயாராக உள்ளனர்" என பதிலளித்தார். மேலும், திமுகவுடன் கூட்டணி குறித்து பேச குழு அமைத்துள்ளோம் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சி எப்பொதும் பொறுமையாக நண்பர்களை அவமதிக்காமல், தோழர்களை தோழமையுடன் மதித்து காத்திருக்கிறோம் என்றார். 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திமுகவுடன் கூட்டணி குறித்து அவர்களிடம்தான் கேட்க வேண்டும். காங்கிரஸ் கட்சி உரிய மரியாதை கேட்கிறது. ஜனவரி 15ஆம் தேதி அகில இந்திய கூட்டத்தில் தலைவர்களை அழைத்து கருத்து கேட்டபின் பெரும்பான்மையான தலைவர்கள் சில உண்மைகளை தெளிவாக கூறினர். இதில் காங்கிரஸ் கட்சியை மரியாதையாக நடத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை அறிவுறுத்தி உள்ளது" என்றார்.

Madurai News: மோடி ஒரு ஏமாற்றுக்காரர்

பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் கூட்டம் மதுரையில் நடைபெறுகிறது. இதுகுறித்த கேள்விக்கு, "மோடி டெல்லியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறார், அமித்ஷா தலைமையில் உள்ள கூட்டணி இந்த கூட்டணி சீமானுடன் போட்டி போடுகிறது. அதிமுக - பாஜக கூட்டணி என்பது நாம் தமிழர் உடன் போட்டியில் மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிடும். மோடி ஏமாற்றுக்காரர், தமிழக மக்களை ஏமாற்ற மூன்றாவது, நான்காவது இடத்திற்கு செல்ல மோடி தயாராக உள்ளார்" என்றார். டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டித் தேர்வு தள்ளி வைத்தது குறித்த கேள்விக்கு, "போட்டித் தேர்வுகளில் தயாராக இருந்த மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது" என்றார். 

Madurai News: கூட்டணியில் புகைச்சல்

திமுக - காங்கிரஸ் இடையே துளிக்கூட பிரச்னை இல்லை என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தொடர்ந்து பேசி வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி., மாணிக்கம் தாகூர் தொடர்ந்து திமுகவை சீண்டும் வகையில் பேசி வருவது கூட்டணிக்குள் புகைச்சலை தொடர்ந்து கிளப்பி வருகிறது. காங்கிரஸில் ஒரு தரப்பு தவெக உடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என்றும் மற்றொரு தரப்பு திமுக உடன் கூட்டணியை தொடர வேண்டும் என்றும் விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | சாட்டை துரைமுருகனை சீண்டிய தவெக... 3 TVK நிர்வாகிகள் கைது - மோதலின் பின்னணி என்ன?

மேலும் படிக்க | குரூப் 2, 2A தேர்வு திடீரென ரத்து! போராட்டம் வெடிக்கும் - SG சூர்யா கண்டனம்!

மேலும் படிக்க | பிப்.13 சேலம் பொதுக்கூட்டம்: விஜய்க்கு போடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள்!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

