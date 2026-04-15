English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  "மோடியின் கால்களை பிடித்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் EPS"-கோவில்பட்டியில் உதயநிதி பேச்சு!

“மோடியின் கால்களை பிடித்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் EPS”-கோவில்பட்டியில் உதயநிதி பேச்சு!

கருணாநிதிக்கு உதயநிதி வாக்கு கேட்க வந்துள்ளேன் - கோவில்பட்டி கயத்தார் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 15, 2026, 05:58 PM IST

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் கா. கருணாநிதி ஆதரித்து கயத்தாறில் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்  தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

அப்போது அவர் பேசுகையில், " எத்தனையோ மாவட்டங்களுக்கு சென்றாலும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு வந்தால் அது தனி கெத்துதான் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திமுக கோட்டை என்பதை ஒவ்வொரு முறையும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

தமிழகத்திற்கே ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க கூடிய மாவட்டம் தான் தூத்துக்குடி மாவட்டம் பல்வேறு தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் மதச்சார்பின்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டம். இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சியில் நடந்துவற்றகளை மறந்து விடாதீர்கள் ஸ்டெர்லைட் பிரச்சினையில் 13 பேரை சுட்டுக் கொன்று விட்டு நான் தொலைக்காட்சியில் செய்தி பார்த்து தெரிந்து கொண்டேன் எனக்கு தெரியாது என்று சொன்ன முதலமைச்சர் தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி" என்றார்.

”அவருக்கு மீண்டும் இந்த தூத்துக்குடியில் இடம் கொடுத்து விடாதீர்கள்  எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சியில் சாத்தான்குளத்தில் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை நடந்தது என்பதை மறுந்திருக்க மாட்டீர்கள் ” என்றும் கூறினார். 

தொடர்ந்து, காவல் நிலையத்தில் தந்தை மகனை அடித்து கொலை செய்துவிட்டு மூச்சுத் திணலில் இருந்ததாக பொய் சொன்னார் \அந்த இருவரின் மரணத்திற்கு நீதி வாங்கி கொடுத்தது திராவிட மாடல் அரசு நம்முடைய முதல்வர்தான் ஸ்டெர்லைட் படுகொலை, சாத்தான்குளம் படுகொலை என தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு துரோகம் செய்துள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமியை இந்த முறையும் நீங்கள் தண்டிக்க வேண்டும். அதற்கு சரியான தருணம் இந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் 

இந்த கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி பெயரில் ஒரு வேட்பாளர் உங்களுக்கு கிடைத்துள்ளார்.மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நின்றால் எப்படி பிரச்சாரம் செய்து வாக்கு சேகரிப்பீர்களோ அதே மாதிரி சேகரிக்க வேண்டும் என்றார்.

கருணாநிதிக்கு வாக்கு கேட்டு உதயநிதி வந்திருக்கிறேன் 

நானும் ஒரு வேட்பாளர் சென்னை சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறேன். அங்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் பிரச்சாரத்திற்கு சென்றேன். அங்கு போகாமல் இங்கு வந்திருக்கிறேன் என்றால் எனது வெற்றியை விட அண்ணன் கருணாநிதி வெற்றி தான் முக்கியம் என்றார்.

அப்போது கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் போட்டோ போட்டோ என்று கத்தினர். போட்டோவை காட்டுவேன் கோவில்பட்டியில் வெற்றி உறுதியா என்று கேட்டார். கூட்டத்தில் இருந்தவர்களும்  ஆரவாரத்துடன் வெற்றி என்று கூறினர் 

தொடர்ந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில் 

திமுக ஆட்சியில் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில்  பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன போட்டோவை காண்பிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கூறுகின்றனர். நான் காட்டுவேன் ஆனா எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோபித்துக் கொள்கிறார். இந்த தேர்தல்  தமிழ்நாடு அணி டெல்லி அணிக்கு தான் போட்டி என்று முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்  தெரிவித்துள்ளார்.

“மோடியின் முரட்டு அடிமை..”

தேர்தல் அறிவித்ததும் தமிழகத்திற்கு வரும் பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு நிதியும் கொடுக்கவில்லை, திட்டங்களையும் கொடுக்கவில்லை. தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு உரிமைகளையும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி விற்று விட்டார். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கட்சியை பாஜகவிற்கு வாடகைக்கு விட்டிருந்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. இந்த தேர்தலில் அதிமுக கட்சியை பிரதமர் மோடி இடம் விற்று விட்டார்.பிரதமர் மோடியின் முரட்டு அடிமையாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி உள்ளார்.

இதை சொன்னதற்குத்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோபித்துக் கொண்டு எனக்கு என்ன அனுபவம் இருக்கிறது என்று கேட்கிறார்  அப்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி சசிகலா காலில் விழுவது போன்ற புகைப்படத்தை காண்பித்து இந்த அனுபவம் எனக்கு இல்லை.

பதவிக்காக யாரும் காலில் விழும் அனுபவம் எனக்கு கிடையாது சங்கி கூட்டத்திற்கிட்ட அடிமையா இருக்கும் அனுபவம் எனக்கு கிடையாது. இதைத்தான் சொன்னேன் பெரிய பஞ்சாயத்து செய்கிறார் கண்ணா பின்னான்னு திட்டுகிறார். என்னை செத்துப் போயிருங்கள் என்று சொல்கிறார். உயிரோடு இருந்து  தொல்லை கொடுப்பதாக கூறுகிறார். 

இப்போது காலில் விழுவது தவறு இல்லை. முதல்வர் பதவி கொடுத்தார்கள் மரியாதை நிமித்தமாக வளர்ந்ததாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறுகிறார். காலில் விழுவது தவறில்லை காலில் விழுந்து முதல்வராகி சசிகலா காலை வாரிவிட்டார். அதைத்தான் நான் சொன்னேன். 

முதலில் ஜெயலலிதா கால், அவர் இறந்த பின்னர் சசிகலா கால், சசிகலா  சிறைக்கு சென்ற பின்னர்  டிடிவி தினகரன் கால், அதன் பின்னர்  ஓபிஎஸ் கால், இப்போது ஓபிஎஸ் நம் அணிக்கு வந்துவிட்டார். இப்போது கால் இல்லாமல தற்போது டெல்லி மோடி கால்களை பிடித்து தான் தொங்குவேன் என்று தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை அதிமுக மற்றும் பாஜக நிறுத்த முயற்சி செய்தனர்.கோவில்பட்டி தொகுதியில் கா. கருணாநிதி 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார் என்றார்.

குழந்தைக்கு பெயர் வைத்த துணை முதல்வர்:

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது  முருகன் ராஜாத்தி தம்பதியினர் தங்களது குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டனர். வெயிலில் ஏன் குழந்தையை அழைத்து வந்தீர்கள் என்று அன்போடு கடிந்து கொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் அந்த குழந்தை தனது கையில் தூக்கிக் கொஞ்சியது மட்டுமின்றி, அந்த குழந்தைக்கு தமிழ்ச்செல்வி என்று பெயர் வைத்தார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author
Udhayanidhi StalinKovilpattiEPSDeputy CM

Trending News