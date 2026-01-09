English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திண்டுக்கல்லில் பயங்கரம்.. கணவன், மனைவி வெவ்வெறு இடத்தில் வெட்டி கொலை - நடந்தது என்ன?

Dindigul Murder: திண்டுக்கல்லில் ஒரே நாளில் கணவன் மனைவி வெவ்வெறு இடத்தில் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 9, 2026, 12:11 PM IST
Tamil Nadu Crime News: திண்டுக்கல் வேலப்பட்டி சேர்ந்தவர் மாயாண்டி ஜோசப். இவருக்கு வயது 60. இவர் திமுக பிரமுகர் என்றும் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மே 23ஆம் தேதி அன்று மாயாண்டி வேடப்பட்டியில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தபோது அடையாளம் தெரியாத  மர்ம நபர்களால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

இது தொடர்பாக திண்டுக்கல் தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து யாகப்பன்பட்டியை சேர்ந்த சேசுராஜ் கென்னடி, தேனியில் ராஜா ஸ்டான்லின் அலெக்ஸ் பிரிட்டோ, காளிராஜன், பிரவீன் குமார் உட்பட 7 பேர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்த கொலை வழக்கு திண்டுக்கல் மாவட்டம் முதன்மை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. 

இவ்வழக்கு தொடர்பான தீர்ப்பு கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 03ஆம் தேதியன்று வழங்கப்பட்டது. முதல் குற்றவாளி ஆன சேசுராஜ் கென்னடி, டேனியல் ராஜா, ஸ்டான்லின் உட்பட 7 பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது. 

ஜாமினில் வெளிவந்த சேசுராஜ் வெட்டி கொலை 

இந்நிலையில் சேசுராஜ் தற்போது ஜாமினில் வெளியே வந்துள்ளார். இதனை அடுத்து நேற்று (ஜனவரி 08) இரவு திண்டுக்கல் நத்தம் சாலையில் உள்ள ஆர் எம் டி சி குடியிருப்பு பகுதி அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்த ஜேசுராஜை காரில் வந்த அடையாளம் தெரியாத 10 பேர் கொண்ட கும்பல் வழிமறித்து கத்தி அரிவாள் போன்ற பயங்கர ஆயுதங்களால் சரமாரியாக வெட்டினர். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே சேசுராஜ் உயிரிழந்தார். 

இச்சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த திண்டுக்கல் தாலுகா போலீசார் சேசுராஜ் உடலை  கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். 

அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் மனைவி கொலை 

இந்த சம்பவம் நடைபெற்று ஒரு மணி நேரத்திற்குள் யாகப்பன்பட்டியில்  வசித்து வந்த சேசுராஜனின் இரண்டாவது மனைவி தீபிகாவை வீட்டு வாசலில் வைத்து அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் வெட்டி படுகொலை செய்துள்ளனர். ஒரே நாளில் கணவன் மனைவி இருவரும் வெவ்வெறு இடத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

திண்டுக்கல் போலீசார் இரண்டு கொலை தொடர்பாக தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒரே கும்பலை செய்தவர்கள் இந்த கொலைகளை செய்தனரா அல்லது வெவ்வெறு நபர்கள் செய்தனரா? எதற்காக செய்தனர் என்ற கோணத்தில் விசாரிக்கின்றனர். மேலும் சம்பவ இடத்தில் திண்டுக்கல் சரக காவல்துறை துணைத் தலைவர் சாமிநாதன், மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பிரதீப் ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

8 பேர் கைது 

இந்த நிலையில், தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடி வந்த நிலையில், இன்று (ஜனவரி 09) 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.  இந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் திண்டுக்கல் சுற்றுவாட்டார பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

dindigul

