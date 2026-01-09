திண்டுக்கல்லில் பயங்கரம்.. கணவன், மனைவி வெவ்வெறு இடத்தில் வெட்டி கொலை - நடந்தது என்ன?

Tamil Nadu Crime News: திண்டுக்கல் வேலப்பட்டி சேர்ந்தவர் மாயாண்டி ஜோசப். இவருக்கு வயது 60. இவர் திமுக பிரமுகர் என்றும் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மே 23ஆம் தேதி அன்று மாயாண்டி வேடப்பட்டியில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தபோது அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்களால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
இது தொடர்பாக திண்டுக்கல் தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து யாகப்பன்பட்டியை சேர்ந்த சேசுராஜ் கென்னடி, தேனியில் ராஜா ஸ்டான்லின் அலெக்ஸ் பிரிட்டோ, காளிராஜன், பிரவீன் குமார் உட்பட 7 பேர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்த கொலை வழக்கு திண்டுக்கல் மாவட்டம் முதன்மை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இவ்வழக்கு தொடர்பான தீர்ப்பு கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 03ஆம் தேதியன்று வழங்கப்பட்டது. முதல் குற்றவாளி ஆன சேசுராஜ் கென்னடி, டேனியல் ராஜா, ஸ்டான்லின் உட்பட 7 பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது.
ஜாமினில் வெளிவந்த சேசுராஜ் வெட்டி கொலை
இந்நிலையில் சேசுராஜ் தற்போது ஜாமினில் வெளியே வந்துள்ளார். இதனை அடுத்து நேற்று (ஜனவரி 08) இரவு திண்டுக்கல் நத்தம் சாலையில் உள்ள ஆர் எம் டி சி குடியிருப்பு பகுதி அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்த ஜேசுராஜை காரில் வந்த அடையாளம் தெரியாத 10 பேர் கொண்ட கும்பல் வழிமறித்து கத்தி அரிவாள் போன்ற பயங்கர ஆயுதங்களால் சரமாரியாக வெட்டினர். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே சேசுராஜ் உயிரிழந்தார்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த திண்டுக்கல் தாலுகா போலீசார் சேசுராஜ் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் மனைவி கொலை
இந்த சம்பவம் நடைபெற்று ஒரு மணி நேரத்திற்குள் யாகப்பன்பட்டியில் வசித்து வந்த சேசுராஜனின் இரண்டாவது மனைவி தீபிகாவை வீட்டு வாசலில் வைத்து அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் வெட்டி படுகொலை செய்துள்ளனர். ஒரே நாளில் கணவன் மனைவி இருவரும் வெவ்வெறு இடத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
திண்டுக்கல் போலீசார் இரண்டு கொலை தொடர்பாக தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒரே கும்பலை செய்தவர்கள் இந்த கொலைகளை செய்தனரா அல்லது வெவ்வெறு நபர்கள் செய்தனரா? எதற்காக செய்தனர் என்ற கோணத்தில் விசாரிக்கின்றனர். மேலும் சம்பவ இடத்தில் திண்டுக்கல் சரக காவல்துறை துணைத் தலைவர் சாமிநாதன், மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பிரதீப் ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
8 பேர் கைது
இந்த நிலையில், தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடி வந்த நிலையில், இன்று (ஜனவரி 09) 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் திண்டுக்கல் சுற்றுவாட்டார பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேலும் படிக்க: நெருங்கிய புயல்? அதி கனமழை அலர்ட்.. சென்னைக்கு ஆபத்தா - வெதர்மேன் எச்சரிக்கை!
மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு புதிய திட்டம் - நாளை தொடங்கி வைக்கும் முதலமைச்சர்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ