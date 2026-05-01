  "மே 4ஆம் தேதி மக்களின் தீர்ப்பு தெரியும்" சுந்தர்.சி நம்பிக்கையுடன் பேட்டி!

“மே 4ஆம் தேதி மக்களின் தீர்ப்பு தெரியும்” சுந்தர்.சி நம்பிக்கையுடன் பேட்டி!

Sundar C : நடிகரும் இயக்குநருமான சுந்தர்.சி, சட்டமன்ற தேர்தலில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளார். இதையடுத்து, சமீபத்தில் பழனிக்கு சென்றுள்ள அவர் மே 4ஆம் தேதி வரப்போகும் சட்டமன்ற தேர்தலின் முடிவுகள் குறித்து செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசினார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 1, 2026, 08:11 PM IST
  • மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் ரிசல்ட்..
  • மக்களின் தீர்ப்பு அன்னிக்கு தெரியும்!
  • சுந்தர்.சி பேட்டி

“மே 4ஆம் தேதி மக்களின் தீர்ப்பு தெரியும்” சுந்தர்.சி நம்பிக்கையுடன் பேட்டி!

Sundar C : பழனி முருகன் கோவிலில் அதிமுக கூட்டணியில் மதுரை மத்திய வேட்பாளரும் நடிகர் சுந்தர் சி  முருகனை முனமுருக வேண்டி தரிசனம் - வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருப்பதாகவும்,மே 4 ம் தேதி மக்களின் தீர்ப்பு தெரியும் எனவும்  பழனியில் பேட்டி.

சாமி தரிசனம்:

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில் நடிகரும் இயக்குனருமான சுந்தர் சி மற்றும் அவரது மனைவி நடிகை குஷ்பூ தனது மகள் மற்றும் ஜெயம் ரவியின் முன்னாள் மனைவி ஆர்த்தி ,அவரது தாயார் சுஜாதா உள்ளிட்டோர்  உறவினர்களுடன் பழனிக்கு வருகை தந்தனர். தனியார் விடுதியில் சிறிது நேரம் ஓய்வு எடுத்த பின் பேட்டரி கார் மூலம் மின் இழுவை ரயில் வழியாக மலைக்கோவிலுக்கு சென்று வைதிகாள் அலங்காரத்தில் முருகபெருமானை குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டு சாமி  தரிசனம் செய்தனர்.கோவிலில் வெளி பிரகாரத்தில் நடிகர் சுந்தர் சி மனமுருக வேண்டி கொண்டார். பின்னர் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பிரசாதங்கள் வழங்கபட்டது.

“மே 4ஆம் தேதி தெரியும்..”

பின்னர் பழனி கோவிலில் சுந்தர் சி மற்றும் நடிகை குஷ்புவை  பார்த்த ரசிகர்கள் அவருடன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டனர்.பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் :- தனக்கு பழனி தான் பூர்வீக ஊர் என்றும் ,குலதெய்வம் முருகபெருமானை வணங்குவதற்கு அடிக்கடி வருவது வழக்கம் தான் என்றும் ,தனக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அமோகமாக உள்ளது.  மே 4 ம்தேதி மக்களின் தீர்ப்பு என்னவென்று தெரியும் என்றார்.

சுந்தர்.சி குறித்து வைரலான செய்தி..

சுந்தர்.சி, தேர்தல் சமயத்தில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் வெற்றி பெற்றால், மீனாட்சியம்மன் கோவிலை சுற்றி அமைந்துள்ள இறைச்சி கடைகள் மூடப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டு வாக்கு சேகரித்ததாக ஒரு புரளி கிளம்பியது. இதற்கு விளக்கமளித்த சுந்தர்.சி, இந்த தகவல் முற்றிலும் பொய்யானது என்றும், தனது பெயரை பயன்படுத்தி சிலர் தவறான தகவல்களை திட்டமிட்டே பகிர்ந்து வருவதாகவும் கூறினார். இவர் தந்த இந்த விளக்கத்தை அடுத்து, அவர் அப்படி எதுவும் சொல்லவில்லை என்பது உறுதியானது.

யாரெல்லாம் போட்டி?

இந்த தேர்தலில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் 61% வரை வாக்குப்பதிவு நடைப்பெற்றது. இதில், 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவின் பழனிவேல் தியாகராஜன், அதிமுகவின் ஜோதி முத்து ராமலிங்கத்தை 23% வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றிருந்தார். இம்முறை, திமுக சார்பாக பழனிவேல் தியாகாஜன், என்டிஏ கூட்டணி சார்பாக சுந்தர்.சி, நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக அப்துல் ஹக்கீம், தமிழக வெற்றிக்கழகம் சார்பாக வி.எம்.எஸ்.முஸ்தபா உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர். இதில், யார் வெற்றி பெறபோகிறார்கள் என்பது, மே 4அன்று தெரிந்து விடும்.

