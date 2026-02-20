திமுகவுடன் இணைந்தால் தேமுதிகவுக்கும் தோல்வி நிச்சயம் -தவெக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் பேட்டி

Madurai News: தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போது தவெக (தமிழக வெற்றிக் கழகம்) பற்றின பேச்சுகள் தான் அனல் பறக்கின்றன, குறிப்பாக மதுரையில் நடந்த ஒரு திருமண விழாவில் அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் அருண்ராஜ் பேசியிருக்கும் கருத்துகள் சமூக வலைதளங்களில் பெரிய விவாதத்தையே கிளப்பியிருக்கிறது. மதுரையில் உள்ள விஜயின் தீவிர ஆதரவாளர் முனீஸ் பாண்டியர்களின் இல்லத் திருமண விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் அருண்ராஜ் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தியா பிறகு, செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசினார். மதுரை செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அருண்ராஜ் என்ன பேசினார்? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டது, பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை என்று ஆளுங்கட்சியை நேரடியாகச் சாடிய அருண்ராஜ், மக்கள் திமுக மீது இருக்கும் கோபத்தால் அவர்களைப் புறக்கணிக்கப் போகிறார்கள் என்றும், இந்தச் சூழலில் திமுகவுடன் கைகோர்த்திருக்கும் தேமுதிகவும் தோல்வியைச் சந்திப்பது உறுதி என்றும் அதிரடியாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
அருண்ராஜ் பேட்டியின் முக்கிய சாராம்சங்கள்:
"ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு" என்பது தவெக-வின் கொள்கை முடிவு என்றும், இது ஏதோ கூட்டணிக்காகப் போடப்பட்ட கணக்கு அல்ல, மாறாகச் சமூக நீதியின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட தைரியமான முடிவு என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார்.
பாஜக போன்ற தேசியக் கட்சிகள் சிபிஐ விசாரணை, படங்கள் முடக்கம் எனப் பல்வேறு அழுத்தங்களைக் கொடுத்தாலும், அதற்கு அஞ்சாமல் 'மதவாத பாஜகவுடன் கூட்டணியில்லை' என்று விஜய் எடுத்த நிலைப்பாடு தான் உண்மையான அரசியல் என்று பாராட்டியுள்ளார்.
திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு மோசமடைந்து இருக்கிறது. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, திமுக ஆட்சியின் மீது மக்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்கும் நேரத்தில், தோல்வி அடையும் கட்சியோடு தேமுதிக சேர்ந்து இருப்பதால் அவர்களும் தோல்வி அடைவார்கள். பிப்ரவரி 22-ல் தான் கூட்டணி குழு அமைக்கப்படும் என்று சொன்ன திமுக, அதற்கு முன்பே அவசர அவசரமாகத் தேமுதிகவை உள்ளே கொண்டு வருவதைப் பார்த்தால் அவர்களுக்குத் தேர்தல் பயம் வந்துவிட்டது நன்றாகத் தெரிகிறது என எள்ளி நகையாடினார்.
ஆளுங்கட்சிக்குக் கூட்டங்கள் நடத்த உடனடியாக அனுமதி கிடைக்கும் நிலையில், தவெக-விற்கு மட்டும் நூற்றுக்கணக்கான விதிமுறைகளையும் முட்டுக்கட்டைகளையும் போட்டு ஜனநாயகத்தைச் சுருக்குவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு தமிழக வெற்றி கழகத்திலிருந்து அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை என திருமாவளவன் அவர்கள் கூறிய கருத்தை அவர் மறுத்தார்.
90 சதவீத இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் ஆதரவு தவெக பக்கம் இருப்பதாகக் கூறிய அவர், கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை தயாராகி வருவதாகவும் விரைவில் அது மக்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் உறுதி அளித்துள்ளார். மொத்தத்தில், வரும் தேர்தல் களம் மற்ற கட்சிகளுக்குப் பெரும் சவாலாக இருக்கும் என்பதை அருண்ராஜின் இந்த பேச்சு கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
