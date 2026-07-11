Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Madurai
  • /திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமைக்கலாம்... டிடிவி தினகரன் புது மேட்டர்!

திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமைக்கலாம்... டிடிவி தினகரன் புது மேட்டர்!

TTV Dhinakaran Latest News : திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமைக்கலாம். இது ஒரு political situation அடிப்படையிலானது என்றும்; உங்களை எதிர்த்து வென்ற கட்சிகளின் ஆதரவில் ஆட்சி அமைப்பதற்கு கூட்டணி அமைப்பது சரி என்றால், எந்த கூட்டணியும் சரி தான் என்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேசி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:52 PM IST
திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமைக்கலாம்... டிடிவி தினகரன் புது மேட்டர்!
Image Credit: (L-R) MK Stalin, Edappadi Palanisamy | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கரூரில் ராஜ்மோகன் செய்த செயல் - கொந்தளிக்கும் நயினார்
Bjp Nainar Nagendran17 min ago
2
TNSPC51 min ago
3
Weekly Horoscope1 hr ago
4
Bizarre1 hr ago
5
Motorola Edge 70 Max2 hrs ago