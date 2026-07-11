/திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமைக்கலாம்... டிடிவி தினகரன் புது மேட்டர்!

TTV Dhinakaran Latest News : மதுரை கோச்சடை பகுதியில் அமமுக பொதுசெயலாளர் டிடிவி தினகரன் இன்று (ஜூலை 11) செய்தியாளர்கள் சந்தித்தார்.
அப்போது செய்தியாளர்களின் பல கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார். அவரின் செய்தியாளர் சந்திப்பு கேள்வி - பதில் வடிவில் இதோ...
கேள்வி: அதிமுகவில் இணைகிறீர்களா?
பதில்: என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை. அமமுக தனிக்கட்சி. அதிமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து இருக்கிறோம். அங்குதான் இருக்கிறோம். அவர்களோடு பயணிக்கிறோம்.
கேள்வி: கரூரில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் பேச்சு எப்படி இருந்தது?
பதில்: இப்போது அவர் தானே காவல்துறைக்கு அமைச்சர். அன்று காவல்துறை தவறு செய்ததாக சொல்பவர், ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்?
முதலமைச்சர் சொல்வது உண்மையா என்பதை சிபிஐ விசாரிக்கிறது. உண்மை வெளிப்படும். இப்போது பழியை யார் மீதோ போடுவது சரியாக இருக்காது. யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உரிய தண்டனை கிடைக்கும் என நம்புகிறேன்.
உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்கி தவறான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள். கடை தேங்காயை எடுத்து வழி பிள்ளையாருக்கு உடைக்கிறார்கள்.
விஜய் இன்னும் சினிமா நடிகராகவே இருக்கிறார். கரூரில் அவருடைய பேச்சில், உடல் மொழியில் எந்த துக்கமும் தெரியவில்லை. அவர் சினிமா கிளைமாக்ஸில் பேசுவது போல பேசி கொண்டிருக்கிறார்.
...வாழ்வு வந்து விட்டது என்பதற்காக அர்த்த ராத்திரியில் குடை பிடிக்க வேண்டாம். விஜய் பேச்சில் அகங்காரம், ஆணவம் மட்டும் தான் தெரிகிறது.
கேள்வி: அதிமுகவினர் தவெகவில் இணைவது குறித்து?
பதில்: விஜய்க்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ஆதரவு அளித்த கட்சிகள் மேல் நம்பிக்கை இல்லை. அதனால்தான் அதிமுக உறுப்பினர்களை ராஜினாமா செய்து தன் கட்சியில் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
அதிமுக உறுப்பினர்களுக்கு ஏதோ ஒரு Consideration செய்துள்ளார்கள். அதை தான் குதிரை பேரம் என்கிறோம். இன்னொரு கட்சியில் வென்றவர்களை தங்கள் கட்சியில் சேர்த்து வைத்திருப்பதும் ஊழல் தான். அதிமுக உறுப்பினர்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்ததும் ஊழலில் தான் சேரும்.
தவெக தூய சக்தி அல்ல, தமிழ்நாட்டை அழிக்க வந்த நாசகார சக்தி. தமிழ்நாட்டை காக்க வந்த தேவ தூதர், அவதார புருஷர் போல பேசுகிறார் விஜய். ஆனால், விவசாய கடன் ரத்து விவகாரத்தில் ஏமாற்று வேலையை செய்தார்கள். எதிர்க்கட்சிகளை சுரண்டாமல் மக்கள் பிரச்சனைகளில் விஜய் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
கேள்வி: திமுக, அதிமுகவை கூட்டு களவாணிகள் என முதல்வர் விமர்சித்தாரே?
பதில்: ஒரு முதல்வர் பேசும் பேச்சா இது? உண்மையில் விஜய்தான் களவாணி. ஆடு திருடன், மாடு திருடன் மாதிரி, எம்எல்ஏ திருடர் நீங்கள். எம்எல்ஏ களவாணி நீங்கள். Reel less work more என செயல்பட வேண்டும்.
கேள்வி: தவெக - திமுக ஒரே அணியில் இருக்க வேண்டும் என்ற திருமாவின் கருத்து குறித்து என்ன நினைக்கிறீர்கள்...?
பதில்: பாஜகவை எதிர்ப்பதற்காக திமுக - தவெக ஒரே அணியில் இருக்க வேண்டும் என்கிறார் திருமா. அதேபோல், தான் திமுக - அதிமுக கூட்டணி அமைக்கலாம். இது ஒரு political situation அடிப்படையிலானது.
உங்களை எதிர்த்து வென்ற கட்சிகளின் ஆதரவில் ஆட்சி அமைப்பதற்கு கூட்டணி அமைப்பது சரி என்றால், எந்த கூட்டணியும் சரி தான்.
விஜயகாந்துடன் விஜயுடன் ஒப்பிடாதீர்கள். விஜயகாந்த் வெளியில் நடிக்க மாட்டார், சினிமாவில் மட்டும் தான் நடிப்பார். கரூரில் முதல்வர் பேச்சில் துக்கம் தெரியவில்லை, ஆணவம் மட்டுமே தெரிந்தது.
ஆட்சிக்கு ஆதரவளித்த கட்சிகள் மீது முதல்வருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. எதிர்க்கட்சிகளை சுரண்டுவதும் ஊழல் தான். ஆடு திருடுவது போல எம்எல்ஏ-க்களை திருடுகிறார்கள், முதல்வர் தான் ஒரிஜினல் களவாணி. இவ்வாறு டிடிவி தினகரம் பதிலளித்தார்.