மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் - 4 மாவட்டங்களின் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் யார் யார்?

DMK, AIADMK Candidates: சிவகங்கை, மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் மொத்தம் உள்ள 25 தொகுதிகளில் திமுக மற்றும் அதிமுக எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன. அவற்றின் வேட்பாளர்கள் யார் யார்...? உள்ளிட்ட தகவல்களை இத்தொகுப்பில் காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 28, 2026, 11:06 PM IST
  • 25 தொகுதிகளில் பல ஸ்டார் வேட்பாளர்கள் உள்ளனர்.
  • 25இல் 12 தொகுதிகளில் மட்டுமே திமுக - அதிமுக நேரடி போட்டி
  • ஒட்டுமொத்தமாக திமுக - அதிமுக 121 இடங்களில் நேரடி மோதல்.

Trending Photos

ஏப்ரல் மாதம் தங்க விலை இறங்குமா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon9
Gold price
ஏப்ரல் மாதம் தங்க விலை இறங்குமா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
வார ராசிபலன் (மார்ச் 30-ஏப்ரல் 05): இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்
camera icon9
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (மார்ச் 30-ஏப்ரல் 05): இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்
ஐபிஎல் 2026: 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்ட 10 அணிகள்... சிஎஸ்கே பிரிவில் எந்தெந்த அணிகள் இருக்கு?
camera icon8
ஐபிஎல் 2026: 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்ட 10 அணிகள்... சிஎஸ்கே பிரிவில் எந்தெந்த அணிகள் இருக்கு?
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரியில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதா?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட் : திருப்பத்தூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரியில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதா?
Tamil Nadu Assembly Election 2026: சிவகங்கை, மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் மொத்தம் உள்ள 25 தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த மாவட்டங்களில் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் 16 வேட்பாளர்கள் களமிறங்குகின்றனர். அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்திலும் 17 வேட்பாளர்கள் களமிறங்குகின்றனர். உதயசூரியனும், இரட்டை இலையும் மொத்தம் 12 தொகுதிகளில் நேரடியாக போட்டியிடுகின்றன.

சிவகங்கை மாவட்டம் - 4 தொகுதிகள்

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சிவகங்கை, திருப்பத்தூர், மானாமதுரை, காரைக்குடி என நான்கு தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் காரைக்குடியில் மட்டும் திமுக மற்றும் அதிமுக இரண்டும் போட்டியிடவில்லை. 

1. சிவகங்கை

திமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி நடிகர் கருணாஸின் முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. (உதயசூரியன் சின்னம்)

அதிமுக: பி.ஆர். செந்தில்நாதன்

2. திருப்பத்தூர் 

திமுக: அமைச்சர் பெரியகருப்பன் - இவர் இங்கு கடந்த நான்கு முறை வெற்றிபெற்றுள்ளார். 

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. மானாமதுரை (தனி)

திமுக: தமிழரசி ரவிக்குமார்

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் - 10 தொகுதிகள்

மதுரை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை மேலூர், மதுரை கிழக்கு, சோழவந்தான் (தனி), மதுரை வடக்கு, மதுரை மத்தி, மதுரை தெற்கு, மதுரை மேற்கு, திருமங்கலம், திருப்பரங்குன்றம், உசிலம்பட்டி என 10 தொகுதிகள் உள்ளன. மதுரை தெற்கில் திமுகவும், அதிமுகவும் போட்டியிடவில்லை. 

1. மேலூர்

திமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடுகிறது.

அதிமுக: பெரியபுள்ளான் (எ) செல்வம்

2. மதுரை கிழக்கு

திமுக: பி. மூர்த்தி

அதிமுக: மாங்குளம் K. மகேந்திரன்

3. சோழவந்தான் (தனி)
 
திமுக: ஆ. வெங்கடேசன்

அதிமுக: கி. மாணிக்கம்

4. மதுரை வடக்கு

திமுக: கோ. தளபதி

அதிமுக: P. சரவணன்

5. மத்திய மத்தி

திமுக: பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன்

புதிய நீதிக்கட்சி: சுந்தர்.சி - திரைப்பட இயக்குநர் (இரட்டை இலை)

6. மதுரை மேற்கு

திமுக: ரகு பாலாஜி

அதிமுக: முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு

7. திருப்பரங்குன்றம்

திமுக: கிருத்திகா தங்கபாண்டி

அதிமுக: ராஜன் செல்லப்பா

8. திருமங்கலம்

திமுக: சேடப்பட்டி மு. மணிமாறன்

அதிமுக: ஆர்.பி. உதயகுமார்

9. உசிலம்பட்டி

திமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி காங்கிரஸிற்கு ஒதுக்கீடு

அதிமுக: மகேந்திரன்

விருதுநகர் மாவட்டம் - 7 தொகுதிகள்

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுதூர் (தனி), சாத்தூர், சிவகாசி, விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டை, திருச்சுழி என மொத்தம் 7 மாவட்டங்கள் உள்ளன. 

1. விருதுநகர்

திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கீடு. விஜய் பிரபாகரன் போட்டியிடுகிறார். 

அதிமுக: V.G. கணேசன்

2. சிவகாசி 

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டி. 

அதிமுக: முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி

3. ராஜபாளையம்

திமுக: தங்கப்பாண்டியன்

அதிமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு ஒதுக்கீடு (தாமரை சின்னம்)

4. அருப்புக்கோட்டை

திமுக: அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமசந்திரன்

அதிமுக: சேதுபதி

5. சாத்தூர்

திமுக: கடற்கரை ராஜ்

அதிமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கீடு. இதில் நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். 

6. திருச்சுழி

திமுக: அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு

அதிமுக இன்னும் வேட்பாளர் அறிவிக்கவில்லை. 

7. ஸ்ரீவில்லிபுதூர் (தனி)

திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு.

அதிமுக: M. சந்திரபிரபா

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் - 4 தொகுதிகள்

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பரமக்குடி (தனி), திருவாடனை, ராமநாதபுரம், முதுகொளத்தூர் என நான்கு தொகுதிகள் உள்ளன

1. பரமக்குடி (தனி)

திமுக: கே.கே. கதிரவன்

அதிமுக: S. முத்தையா

2. ராமநாதபுரம்

திமுக: காதர்பாட்சா (எ) முத்துராமலிங்கம்

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக போட்டி. 

3. முதுகொளத்தூர்

திமுக: அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்

அதிமுக: மலேசியா S. பாண்டி

4. திருவாடனை

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டி

அதிமுக: கீர்த்திகா முனியசாமி

மேலும் படிக்க | திமுக வேட்பாளர் பட்டியல்: ஸ்டாலின் தூக்கியடித்த பெரிய தலைகள் யார் யார்...? 60+ புதுமுகங்கள்

மேலும் படிக்க | செந்தில் பாலாஜி vs வேலுமணி கன்பார்ம்! கோவையில் பந்தயம் அடிக்கப்போவது யார்?

மேலும் படிக்க | திமுக கூட்டணி: காங்கிரஸ் முதல் SDPI வரை... எந்தெந்த கட்சிகள் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டி?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

