திமுக தவெகவை பார்த்து பயப்படுகிறது... கடம்பூர் ராஜு சொன்ன மேட்டர்

தூத்துக்குடி மாவட்ட செய்திகள்: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கிருஷ்ணா நகரில் உள்ள அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட திமுக கட்சி நிர்வாகிகள் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி இன்று (மார்ச் 22) நடைபெற்றது.
வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கடம்பூர் செ. ராஜு தலைமையில் தங்களை அதிமுகவில் இணைத்துக் கொண்டனர். இதனை தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் செ. ராஜு செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "கடந்த 5 ஆண்டுகளாக திமுக ஆட்சி நடத்திய விதம் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல அரசியல் கட்சிகளுக்கும் திருப்திகரமாக இல்லை. மேலும் மக்களை ஏமாற்றி விட்டார்கள்.
விலைவாசி உயர்வு; தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நடைமுறைப்படுத்தாதது; சட்டம் ஒழுங்கு அதள பாதாளத்தில் சென்றது; அமைதி பூங்காவாக இருந்த தமிழகம் அமளிக்காடானது; அதிலும் போதைப்பொருட்கள் கலாச்சாரத்தின் மையமாகவே தமிழகத்தை பயன்படுத்தும் அளவில் இன்றைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை, கொலை, கொள்ளை என இவையெல்லாம் இந்த தேர்தலில் மக்கள் மனதில் எதிரொலிக்கும். இது அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தெரியும்.
திமுக கூட்டணியில் ஒருமித்த கருத்தில்லை
ஏதோ கூட்டணி தர்மத்திற்காக இரண்டு, மூன்று தேர்தலில் இருந்த காரணத்தினால் இதுவரை இருந்தார்கள். இப்போது ஏதாவது ஒரு சாக்கு சொல்லி எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் காரணத்தை சொல்லி திமுகவில் இருந்து கட்சிகள் வெளியேற ஆரம்பித்திருக்கின்றன. வெளியேறாத கட்சிகள் கூட அங்கே ஒருமித்த கருத்தோடு இல்லை.
இன்றைக்கு திருமாவளவன் கூட வேதனையோடு அவர்கள் கட்சி தொண்டர்களுக்கு வேறு வழி இல்லாமல், கடைசி நேரத்தில் நாம் ஏதோ இக்கட்டில் சிக்கிவிட்டோம். இனிமேல் வழி இல்லை, இருப்பதை பெற்றுக் கொண்டு பயணிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோம் என்று மிகுந்த மன வருத்தத்தை அவருடைய கட்சி தொண்டர்களிடம் பதிவு செய்து ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார்.
NDA சுமுக நிலையில் உள்ளது
இன்னும் சொல்லப்போனால் அதிமுக கூட்டணியில ஒரு நெருடல் இல்லை. ஒரு உரசல் இல்லை. ஒருமித்த கருத்தோடு உடன்பாட்டோடு பொதுச்செயலாளர் சொன்னதை போல இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களில் தொகுதி உடன்பாடும் சுமூகமாக முடிந்து, தொகுதி எண்ணிக்கையும் சுமூகமாக நடந்து, அந்தந்த கட்சிகள் விரும்புகின்ற தொகுதியையும் அவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்கின்ற முறையிலே விரைவில் வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளிவர இருக்கின்றது. அதிமுக -பாஜக கூட்டணி சுமூகமான நிலையில் உள்ளது.
அடிமைப்படுத்தும் திமுக
இதிலே ஒரு கருத்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் திமுக எப்போதும் , அதிமுக பாஜகவுக்கு அடிமையாக இருப்பதாக சொல்கிறது. பாஜகவை விமர்சிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில கூட்டணி கட்சியில் அடிமையாக நடத்துவதை போல ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்றார். உண்மையிலேயே அடிமையாக நடத்துவது என்று சொன்னால் திமுகதான். தன்னுடைய கூட்டணி கட்சிகளை அடிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை அவர்களே வரையற செய்து எத்தனை தொகுதியில் வேண்டும் என்று கேட்பது அல்ல, இத்தனை தொகுதிதான் உங்களுக்கு என்று சட்டாம் பிள்ளையோடு அதிகாரத்தோடு பேசி இத்தனை தொகுதிகள்தான் சொல்கின்றனர்.
அதிலும் இத்தனை தொகுதிகளில் எங்கள் சின்னத்திலே, உதயசூரியன் சின்னத்திலே நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களை கட்டாயப்படுத்தி ஒரு திணிப்பை அவர்கள் மீது திணித்து அவர்களை அடிமையாக நடத்துகிறது. திமுக தான் தன்னுடைய கூட்டணி கட்சிகளை அடிமையாக நடத்துகின்றது. எனவே அது பொருந்தாத கூட்டணி. ஒட்டுமொத்த ஒருமித்த கருத்து இல்லாத கூட்டணி. நிச்சயமாக தேர்தலில் இணக்கமாக அனைவரும் ஒன்றுபட்டு ஒழுக்கமாக அந்த தேர்தல் பணி அங்கே அந்த கூட்டணியில் நடைபெறாது. இதனை தேர்தல் களத்தில் பார்க்கலாம்.
திமுகவுக்கு தவெகவை பார்த்து பயம்
தவெக விஜய்க்கு திமுக கடுமையாக பயப்படுகிறது, நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. விஜய் கட்சி தொடங்கியது முதல் நாங்கள், பெரிதாக எதுவும் விமர்சனம் செய்யவில்லை. இந்தியாவில் உரிமை உள்ளவர்கள், விருப்பம் உள்ளவர்கள் யாரும் அரசியல் கட்சியை தொடங்கலாம். அந்த நிலையில்தான் நாங்கள் விஜய் கட்சியை பார்க்கிறோம். ஆனால் திமுக மட்டும் தவெக தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து ஒரு பதற்றத்தோடு அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுப்பதில் இருந்து, இன்றைக்கு கரூர் சம்பவம் சிபிஐ விசாரணை இருக்கிறது. அதை தாண்டி கருத்து சொல்வது சரியாக இருக்காது.
வரிசையாக அதற்கு முன்பாக நடைபெற்ற தவெக கூட்டங்களுக்கு அனுமதி கொடுப்பதில் இருந்து இடத்தை தேர்வு செய்வதில் இருந்து எவ்வளவு நெருக்கடி கொடுத்தார்கள் என்பது தெரியும். ஏன் என்று சொன்னால் யாருக்காவது பலம் இருந்தால்தானே அவர்களைப் பார்த்து பயப்படுவார்கள். திமுகவிற்கு தமிழக வெற்றி கழகம் ஒரு அச்சுறுத்தலாக நினைக்கின்றார்கள். அதன் விளைவு தான் தவெகவை பார்த்து பயப்படுகின்றனர்" என்றார்.
