பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில்தான் அதிக பெண் குற்றங்கள்.. புள்ளிவிவரம் சொல்லும் கனிமொழி

பாஜக மாநிலங்களில்தான் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகம் நடக்கிறது என கோவில்பட்டியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட திமுக கனிமொழி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 14, 2026, 12:50 PM IST
  • பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில்தான் அதிக பெண் குற்றங்கள் அரங்கேறுவதாக கனிமொழி குற்றச்சாட்டு
  • அதேபோல், தமிழகத்திற்கு போதிய நிதி வழங்கவில்லை எனவும் குற்றம்சாட்டினார்.
  • மேலும், 2026 தேர்தல் வாக்குறுதிகளான மகளிர் உரிமை தொகை உயர்வு ரூ. 8000 கூப்பன் போன்றவற்றை மேற்கோள் காட்டினார்

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் திமுகவின் முக்கிய தலைவர் கனிமொழி தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சட்டமன்றத்தில் கா. கருணாநிதியை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருக்கும் பாஜகவை கடுமையாக சாடினார். குறிப்பாக பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில்தான் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகம் அரங்கேறுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து விமர்சித்தார். 

பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய கனிமொழி, மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி  சட்டமன்ற தேர்தலில் தோல்வியை காணத வேட்பாளர். ஒருமுறை கூட தோற்றதில்லை, அனைத்திலும் வெற்றிதான். அவருடைய பெயரை கொண்ட வேட்பாளர் தான் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் நிற்கிறார். அவர் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்  வெற்றி பெற வேண்டும். 

உயரும் மகளிர் தொகை 

அனைத்து தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிவிட்டு மக்களை சந்திக்கிறோம். மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்து இருந்தோம். அதன்படி தற்போது ரூ. 1,000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் முடிந்ததும் ரூ. 2000 ஆக உயர்த்தப்படும். விடியல் பயணம் உள்ளிட்ட வளர்ச்சி திட்டங்களை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தந்து கொண்டிருக்கிறார். 

தமிழகத்திற்கு பாஜக நிதி தர மறுக்கிறது 

தமிழகத்திலிருந்து நிதியை பெரும் ஒன்றிய அரசு தமிழகத்திற்கு போதிய நிதியை தருவதில்லை. பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் குறைவாக  மக்கள் உள்ள நகரங்களில் கூட மெட்ரோ ரயில்வே திட்டங்களை தருகின்றனர். ஆனால் தமிழகத்திற்கு தர மறுக்கின்றனர். இயற்கை பாதிப்புகளுக்கு கூட போதுமான நிதியை ஒன்றிய அரசு தரவில்லை. மாநில அரசுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிதிகளை ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து குறைத்துக் கொண்டு வருகிறது. 

இபிஎஸுக்கு தமிழகத்தை பற்றி அக்கறை கிடையாது

எடப்பாடி பழனிச்சாமி தன்னை மட்டும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். தன்னை வளர்த்த கட்சி மற்றும் தமிழகத்தை பற்றி அக்கறை இல்லை. யார் காலில் விழுந்து  முதல்வர் பதவி வாங்கினாரோ, அந்த அம்மையாரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார். அந்த அம்மையார் இன்றைக்கு தனியாக கட்சி ஆரம்பித்து பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். 

பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில்தான் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகம்

திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்திருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். அவர்களை போல பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை காப்பாற்றியது போல் இல்லாமல் முறையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்திய அளவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 65 சதவீதம் என்று புள்ளி விவரங்கள் கூறுகிறது. உத்திரபிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார் உளாளிட்ட பாஜக மற்றும் பாஜக கூட்டணி கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களில் தான் பெண்களுக்கு எதிரான அதிக குற்றங்கள் நடைபெறுவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

திமுகவிற்கு எதிரான பொய் குற்றச்சாட்டுகள் 

தமிழகத்தில் நடைபெற்ற பெண்களுக்கான எதிராக நடைபெற்ற குற்றங்களுக்கு சர்ஜ்சீட் போட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. கொடுத்த வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு நிறைவேற்றியதால் வேறு குறை கூற வழி இல்லை என்பதால் பெண்களுக்கு எதிரான  குற்றங்கள் அதிகரித்து உள்ளதாக ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்களை கூறுகின்றனர். திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் 20 லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில்  மின்மீட்டர் இல்லாத மோட்டர் வழங்கப்படும். 

ரூ. 8000 கூப்பன் 

அதே போன்று ரூ. 8000 பரிசு கூப்பன் வழங்கப்படும். அதை வைத்து உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி தொலைக்காட்சி பெட்டி வழங்கியது போல வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார். 

