பிஷப் சாமியார்களால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அழிவு... விளங்வங்கோடு வேட்பாளருக்கு வேட்டு - Ex நிர்வாகி அதிரடி

Vilavancode Election 2026: காங்கிரஸ் கட்சியில் மத தலைவர்கள் தலையீடு எப்போது வர ஆரம்பித்ததோ, அன்றே காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அழிவு ஆரம்பித்துவிட்டது என்றும் காங்கிரஸ் கட்சி பிஷப் சாமியார் சொல்வதை எப்படி கேட்கலாம் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஜோஸ் லால் கடும் அதிருப்தியை தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 15, 2026, 12:05 AM IST
  • ஜோஸ் லால் விளவங்கோடு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
  • ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி அவரை வேட்பாளராக அறிவிக்கவில்லை.
  • போட்டி வேட்பாளராக களமிறங்கியதால் கட்சி அவரை நீக்கிவிட்டது.

Vilavancode Assembly Election 2026: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், கிள்ளியூர், விளவங்கோடு, பத்மநாபபுரம், குளச்சல் என மொத்தம் 6 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு திமுக - அதிமுகவை விட தேசிய கட்சிகளுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் செல்வாக்கு உள்ளன.

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் vs காங்கிரஸ் போட்டி வேட்பாளர்

அந்த வகையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் விளவங்கோடு சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுகிறது. அந்த வகையில், காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் டி.டி.பிரவீன்  என்பவர் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

நீக்கப்பட்ட ஜோஸ் லால்

இதனால் அதிருப்தியில் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த ஜோஸ் லால் என்பவர் போட்டி வேட்பாளராக போட்டியிட்டார். இதனால், காங்கிரஸ் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து ஜோஸ் லாலை நீக்கியதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியில் இருந்து அறிவிப்பு வெளியானது.

கட்சியிலேயே இல்லாதவர் பிரவீன்...

இந்நிலையில், ஜோஸ் லால் குழித்துறையில் இன்று (ஏப்ரல் 14) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் காங்கிரஸ் தலைமையின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அவர் கூறியதாவது, "காங்கிரஸ் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பலர் கட்சிக்கு வந்த ஐந்தாவது நாளே வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கட்சிக்குள் வந்ததாக தெரியாது, கட்சிக்குள் இருப்பதாக தெரியாது, கட்சிக்குள் நிர்வாகி கூட கிடையாது, அடிப்படை உறுப்பினர் கூட கிடையாது.

ஆனால், அப்படிப்பட்டவர்களை விளவங்கோடு சட்டப்பேரவை தொகுதி வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளனர். அதற்கான விளக்கத்தை செல்வப்பெருந்தகை தங்களுக்கு தர வேண்டும். 30 ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ளேன். 26 ஆண்டுகளாக தீவிர அரசியலில் இருந்து வருகிறேன். 18 வழக்குகள் உள்ளன. சாகும்வரை உண்ணாவிரதம் போராட்டம் ஐந்து - ஆறு முறை இருந்துள்ளேன்.

விருப்ப மனு நாடகம்

பல போராட்ட களங்களை சந்தித்தது, விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி மக்கள் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்கள் அறிவார்கள். நான் காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்துள்ள வேட்பாளரை எந்த கட்சி நிகழ்ச்சியிலும் பார்த்தது இல்லை. இவரை வேட்பாளராக அறிவித்த மர்மத்தை செல்வப்பெருந்தகை விளக்க வேண்டும். விளக்கினால் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறேன்.

காங்கிரஸ் கட்சி விருப்ப மனு வாங்கியபோது கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்ட அலுவலகத்தில் ஒரு முறை, மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் விருப்ப மனு பெற்று விட்டு அதற்கான நேர்காணல் என்று கூறி குமரி மாவட்ட அலுவலகத்தில் மேலிட பொறுப்பாளர் வந்து நேர்காணல் நடத்தினார்கள்.

வேட்பாளராக அறிவித்த ரகசியம் என்ன?

விருப்ப மனு கொடுத்தவர்களில் யார் நல்லவர் என்று கட்சி நிர்வாகிகளிடம் கலந்து ஆலோசனை செய்தார்கள். அதில் ஏழு பேரை தேர்வு செய்து அதில் நல்லவரை வேட்பாளராக இறுதி செய்வோம் என நாடகத்தை அரங்கேற்றினர்.
விளவங்கோடு வேட்பாளர் இதில் எதிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. வேட்பு மனுவை கொடுக்கவில்லை, நேர்காணலில் பங்கேற்கவில்லை. 

திடீரென ஒரு இறக்குமதி வேட்பாளரை அறிவித்த மர்மம் என்ன?, உள் ரகசியம் என்ன?, எவ்வளவு தொகை கொடுக்கப்பட்டது? என்பதை எல்லாம் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவிக்க வேண்டும். அனைவரையும் அலைகழித்து விட்டு இவரை வேட்பாளராக அறிவித்த ரகசியம் என்ன?" என பல கேள்விகளை எழுப்பினார்.

செல்வப்பெருந்தகைக்கு தகுதியே கிடையாது

தொடர்ந்து அவர், "அதை விட்டுவிட்டு என்னை அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு செல்வப்பெருந்தகைக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. காங்கிரஸ் கட்சியில் அவரை விட சீனியர் நான். அவர் ஐந்து கட்சிகள் மாறி இங்கு வந்தார். அடுத்த கட்சிக்கு செல்வதற்கு காத்துக்கொண்டிருக்கிறார். 
ஒரே கட்சியில் இருந்து ஒரே கட்சிக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கும் அவ்வளவு பற்று உள்ள என்னை விலக்க செல்வப்பெருந்தகைக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது என்பதை இதன்மூலம் தெரிவித்து கொள்கிறேன்" என்றார்.

30 கிரிமினல் வழக்குள்

மேலும அவர் கூறியதாவது, "கட்சியில் உழைத்தவர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் இருந்து கொண்டு இருக்க, கட்சிக்கு சம்பந்தமே இல்லாத நபருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பல வழக்குகளை சந்தித்தவர்கள், பல வழக்குகளில் தற்போதும் வழக்குகளை நடத்தி கொண்டு இருப்பவர்கள், மாவட்ட தலைவர், முன்னாள் இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர், இதுபோன்று கட்சிக்காக உழைத்தவருக்கு வழங்காமல் கட்சிக்கே சம்பந்தம் இல்லாத நபருக்கு வாய்ப்பு வழங்கி உள்ளது. 

அவர் (வேட்பாளர்) மீது பல வழக்குகள் உள்ளன. ஒரு வழக்கு கூட கட்சிக்கான வழக்குகள் கிடையாது. அனைத்து 38 வழக்குகளும் கிரிமினல் வழக்குகள். அரசியல் வழக்குகள் ஒன்றுகூட இல்லை. ஆகவே இந்த இயக்கத்தை நம்பி இளம் தலைமுறை எப்படி பயணிக்கும். சொந்த பணத்தில் கட்சி நடத்திய தொண்டர்கள் கதி என்ன?. என்றாவது ஒரு அரசியல் வாழ்வு கிடைக்கும் என்று பயணிக்கும் தொண்டர்கள் இளைஞர்கள் நிலை என்ன?.

சீட் விற்பனை

யாருக்கு இந்த இயக்கத்தின் மீது நம்பிக்கை வரும்?, அந்த நம்பிக்கையை இவர்கள் சிதைத்துவிட்டார்கள் அல்லவா... இவர்களை போன்ற வியாபாரிகள் காங்கிரஸ் கட்சியை அழித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். உழைத்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு எப்போது கிடைக்கும் என்று தலைமை கூற வேண்டும் உழைக்காத நபரை கட்சியில் கொண்டு வர மர்மம் என்ன? 

ஜோதிமணி கூறியது நூறு சதவீதம் உண்மை, 90 சதவீத சீட் விற்பனை ஆகிவிட்டது. 10 சதவீதம் விற்பனை ஆகவில்லை. அது காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் வேட்பாளர் தேர்வில் இருந்தவர்களின் தொகுதிகளை தவிர மற்ற தொகுதிகள் தவிர 28இல் 23 தொகுதி காங்கிரஸ் வியாபாரம் செய்துள்ளது என்பதே உண்மை.

பிஷப் சாமியர்களின் ஆதிக்கம் 

காங்கிரஸ் கட்சியில் மத தலைவர்கள் தலையீடு எப்போது வர ஆரம்பித்ததோ, அன்றே காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அழிவு ஆரம்பித்துவிட்டது. மதத் தலைவர்கள் இறை வேலை செய்ய வேண்டும். அவர்கள் அரசியலில் தலையிடக் கூடாது. அவர்கள் அழுத்தம் கொடுக்கக் கூடாது. காங்கிரஸ் கட்சி பிஷப் சாமியார் சொல்வதை எப்படி கேட்கலாம்?" என்றார். 

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

