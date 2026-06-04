/திமுக நாசமா போனதுக்கு காரணமே திமுககாரன் தான்... Ex மினிஸ்டர் மூர்த்தி தடாலடி பேச்சு

Madurai Latest News Updates : முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 103வது பிறந்தநாள் நேற்று (ஜூன் 4) மாநிலம் முழுவதும் திமுகவினரால் கொண்டாடப்பட்டது. அந்த வகையில், மதுரையில் 74வது வார்டு கவுன்சிலர் சுதன் தலைமையில் முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி முன்னிலையில் பழங்காநத்தம் பகுதியில் நிகழ்ச்சி ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
அந்நிகழ்ச்சியில், பள்ளி குழந்தைகளுக்கு நோட்புக் வழங்கப்பட்டது. மேலும், நலிவடைந்த தலைவிகளுக்கு நான்கு லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள இரண்டு 3 சக்கர ஆட்டோக்களும் வழங்கப்பட்டது. அப்போது விழா மேடையில், தேர்தல் தோல்வி குறித்து தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி பேசினார்.
அதில், "நமது ஆட்சியில் நமது தலைவர் ஸ்டாலின் மக்களுக்காகப் பல திட்டங்களைச் செய்திருக்கிறார். ஆனால், அதைப்பற்றி இப்போது பேசி பிரயோஜனம் இல்லை; அதைப்பற்றி நினைத்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. மக்கள் நமக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள்; அந்தப் பாடத்திற்கு உங்களுக்கு நன்றி..."
இதைக் கேட்டவுடன் மேடைக்குக் கீழே இருந்த திமுக தொண்டர்கள் கைதட்டினர். அதற்கு உடனே, "ஆமா... தோல்வியடைந்ததற்கு நல்ல கைத்தட்டுங்க... அதனாலதான் விளங்காமல் உட்கார்ந்திருக்கோம்... திமுக நாசமா போனதுக்கு காரணமே திமுககாரன்தான்! சின்புள்ள சொல்லுச்சு, ஆத்தா சொல்லுச்சு, பாட்டி சொல்லுச்சுன்னு போயி..." என தனது ஆதங்கத்தை கொட்டினார்.
தொடர்ந்து கடந்த திமுக ஆட்சியில் மதுரை மேற்கு தொகுதியில் செய்யப்பட்ட மக்கள் பணிகள் குறித்தும், வாக்காளர்களின் மனநிலை குறித்தும் மூர்த்தி பேசினார். மேலும், இனிமேல் மக்களுக்குச் செய்த நன்மைகளைப் பேசி வாக்கு கேட்கத் தேவையில்லை என்றும் அவர் ஆதங்கப்பட்டார்.
"மதுரை மேற்கு தொகுதியில் இந்த ஓராண்டு காலத்தில் பூங்காவாக இருக்கட்டும், மீனாட்சி அம்மன் கோவில் இடமாக இருக்கட்டும், மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் எதையெல்லாம் சொன்னார்களோ, அதையெல்லாம் செய்து கொடுத்துள்ளோம். ஆனால், நல்லது செஞ்சு ஓட்டுப் போடுவதை விட, நீங்கள் ஒரு முடிவை தீர்மானித்து ஓட்டுப் போட்டுள்ளீர்கள்.
இனி திமுகவிற்கு அதைப்பற்றிப் பேசுவதற்கு வேலை கிடையாது. நாம் திமுகவிற்காக நம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம். பேசி பிரயோஜனமும் இல்லை, பேச வேண்டிய தேவையும் இல்லை. நாம் வந்து இனி கட்சிப் பணியை மட்டும் ஆற்ற வேண்டும். மக்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், மக்கள் பார்த்துக்கொள்வார்கள். திமுக கட்சியை எவராலும் அழிக்க முடியாது, உண்மையான திமுகவை வளர்க்க வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து, கருணாநிதி குறித்து பேசிய அவர், "மக்களுக்காக முன்னோடித் திட்டங்களை எல்லாம் செய்தவர்தான் கருணாநிதி. அவருடைய பிறந்தநாளை திமுகவின் உணர்வுள்ள தொண்டர்கள் கொண்டாடி வருகிறோம். திமுக இயக்கத்தை எவராலும் அழிக்க முடியாது. திமுக குடும்பத்தில் உள்ள பேத்தி சொல்லியதாலும், பேரன் சொல்லியதாலும் என்று ஓட்டுப் போட்டதால்தான் இந்த நிலைமை. இதைவிட பல்வேறு சோதனைகளைச் சந்தித்து இந்த இயக்கத்தைக் கட்டிக்காத்துள்ளார்கள். இப்போது இருக்கும் நம் தலைவரும் அதை செய்துகாட்டுவார்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பழங்காநத்தம் பகுதியில் இந்த விழா நடப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. நிகழ்ச்சிக்கு திமுக உணர்வு உள்ளவர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். இனிமேல் வெத்தலை பாக்கு வைத்து யாரையும் அழைக்க வேண்டாம். ஒரிஜினல் திமுகவை வளருங்கள், அதுமட்டும் போதும். அதில் எத்தனை பேர் உண்மையாக இருக்கிறார்களோ, அதுதான் நமக்கு வலிமை. அதுதான் கம்பீரம்.
அதை விட்டுவிட்டு மக்களுக்கு அதைச் செய்தோம், இதைச் செய்தோம் என்று சொல்ல வேண்டாம். மக்கள் தெரிந்துதான் ஓட்டுப் போட்டுள்ளார்கள். மாற்றுத் தரப்பினருக்கு ஒரு வாய்ப்புக் கொடுத்திருக்கிறார்கள், அதை அவர்கள் பயன்படுத்தட்டும். நாம் நம் இயக்கத்தைப் பார்ப்போம்" என்று பேசினார். முன்னாள் அமைச்சர் பி. மூர்த்தியின் நேற்றைய பேச்சு களத்தில் எதார்த்தமான பேச்சாக அமைந்தது. இது தற்போது திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் விவாதப் பொருளாகவும் உள்ளது.