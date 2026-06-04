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திமுக நாசமா போனதுக்கு காரணமே திமுககாரன் தான்... Ex மினிஸ்டர் மூர்த்தி தடாலடி பேச்சு

Madurai Latest News : தோல்வியடைந்ததற்கு நல்ல கைத்தட்டுங்க... அதனாலதான் விளங்காமல் உட்கார்ந்திருக்கோம்... திமுக நாசமா போனதுக்கு காரணமே திமுககாரன்தான்... என முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். இதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 04, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:03 PM IST
திமுக நாசமா போனதுக்கு காரணமே திமுககாரன் தான்... Ex மினிஸ்டர் மூர்த்தி தடாலடி பேச்சு
Image Credit: Image Credit : Madurai Ex Minister Moorthy | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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திமுக நாசமா போனதுக்கு காரணமே திமுககாரன் தான்... Ex மினிஸ்டர் மூர்த்தி தடாலடி பேச்சு
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