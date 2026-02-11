தேமுதிக எல்லாம் ஒரு கட்சியா?, பிரதமர் திருப்பரங்குன்றம் செல்கிறாரா? -அதிமுக செல்லூர் ராஜு சொன்ன பதில்

Sellur Raju Press Meet in Madurai: மதுரையில் புதிய சாலைப் பணிகளைத் தொடங்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, திமுக அரசை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்தார். "ஆட்சியில் பங்கு" விவகாரத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் காங்கிரஸிடம் நேரடியாகவே தன் கருத்தைச் சொல்லியிருக்கலாம் என்றும், மதுரையில் குடிநீர் திட்டப்பணிகள் இன்னும் முழுமையடையவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஒன்றே அனைத்துப் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு என்றும், திமுக அரசு முடியப்போகும் நிலையில் உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு என்ன கூறினார் என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
மதுரையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பேட்டி
மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட சொக்கலிங்கம் நகர் 1வது தெருவில் சட்டமன்ற மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து, புதிய பேவர் ப்ளாக் சாலையை அமைக்க பூமி பூஜை செய்த பின், செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு," மதுரை மாநகராட்சியில் முல்லைபெரியாறு கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. சரியான புள்ளி விவரங்களை முதல்வருக்கு வழங்கவில்லை. 2.57 வீடுகளுக்கு தண்ணீர் கொடுத்துவிட்டதாக முதல்வரிடம் கொண்டு சென்றுள்ளார்கள். 2023 ஆம் ஆண்டு முடிக்க வேண்டிய பணியை காலதாமதாக தொடங்கி முழுமையாக செயல்படுத்தாமல் உள்ளார்கள் எனக் கூறினார்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மீது நம்பிக்கை இல்லையா?
மாநகராட்சியில் ஒரு மேயரை நியமிக்க முடியவில்லை. துணை மேயர் வைத்து பட்ஜெட் தாக்கல் செய்துள்ளனர். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மீது நம்பிக்கை இல்லையா? மேயர் இல்லாமல் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்துள்ளனர். துக்ளக் தர்பார் ஆட்சி போல் திமுக ஆட்சி உள்ளது. ஒரு சர்வேயில் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகளவில் தலித் பெண்கள் பாதிக்கப்படுவதாக தகவல் வந்துள்ளது. இது திருமாவளவனுக்கு தெரியுமா? தெரியாதா? என கேள்விகளை எழுப்பினார்.
செய்தியாளர்கள் கேள்வியும் செல்லூர் ராஜுவின் பதிலும்
கேள்வி: திமுக அரசு தொடர்ந்தால் தான் தமிழ்நாடு நன்றாக இருக்கும் என மக்கள் நம்புகிறார்கள் என்ற முதல்வரின் கருத்துக்கு,
பதில்: காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு தான். திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமையும் என முதல்வர் தானே சொல்கிறார்கள்? மக்கள் சொல்கிறார்களா? எனக் கேட்டார்.
கேள்வி: தேமுதிக எல்லாம் ஒரு கட்சியா? என்ற அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் விமர்சனத்திற்கு
பதில்: அது பிரேமலதாவிடம் கேளுங்கள். கேப்டன் விஜயகாந்த் கட்சியிடம் கேளுங்கள் எனக் கூறினார்.
கேள்வி: ஆட்சியில் பங்கு தருவது ஒத்துவராது என்ற முதல்வரின் கருத்துக்கு
பதில்: அதை யார் கேட்கிறார், காங்கிரஸ் கட்சி தானே கேட்கிறது. அதை நேரடியாக முதல்வர் சொல்ல வேண்டியது தானே? என்றார்.
கனிமொழி குறித்து செல்லூர் ராஜு கூறியது:
கடந்த தேர்தலில் வழங்கிய அறிக்கையில் ஒரு சொட்டு கூட மது இருக்காது. இளம் விதவை அதிகமாய் உள்ளனர் என்று கூறினார் கனிமொழி. இப்போது இளம் விதவைகள் குறைந்து விட்டார்களா? அதை கனிமொழி கூற வேண்டும்.
பிரதமர் திருப்பரங்குன்றம் செல்கிறார்களா? செல்லூர் ராஜு பதில்
பாரதப் பிரதமர் திருப்பரங்குன்றம் செல்கிறார்களா என்று பாஜக அலுவலகம் தான் கூற வேண்டும். எனக்கு உடம்பு ஃபுல்லா வியாதி என தாடி பாலாஜி கூறுவார். அனைத்து வியாதிகளுக்கும் ஒரே ஒரு மாத்திரை தீர்வு என்று விவேக் கூறுவார். அதுபோல் ஆட்சி மாற்றம் ஒன்றுதான் தமிழ்நாட்டிற்கு முழுமையான தீர்வு.
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பயந்துவிட்டார் -செல்லூர் ராஜு
முதலமைச்சர் பயந்துவிட்டார். அவருக்கு என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை. மோடி, அமித்ஷா அடிக்கடி வருகிறார்கள். கூட்டணி கட்சிகள் மக்களின் ஆதரவை பார்த்து முதலமைச்சர் புலம்புகிறார். அதாவது, வடிவேலு திரைப்படத்தில் சுடுகாட்டில் புலம்புவது போல் ஐயோ என்னை தவிக்க விட்டார்களே என்று முதலமைச்சர் புலம்புகிறார் எனக் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.
சசிகலா குறித்து செல்லூர் ராஜு பேச மறுப்பு
சசிகலா கட்சி தொடங்குவது குறித்த கேட்ட கேள்விக்கு எந்தவித பதிலும் அளிக்காமல் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு சென்றார்.
செல்லூர் ராஜு பேசிய முக்கிய அம்சங்கள்
ஆட்சியில் பங்கு: "ஆட்சியில் பங்கு ஒத்து வராது" என்பதை முதல்வர் ஸ்டாலின் காங்கிரஸிடம் நேரடியாகத் தெரிவித்திருக்கலாம்.
மதுரை மாநகராட்சி: முல்லைப் பெரியாறு குடிநீர் திட்டம் முழுமையடையவில்லை; மேயர் இல்லாமல் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வது "துக்ளக் தர்பார்" போன்றது.
அரசியல் விமர்சனம்: உதயசூரியன் அஸ்தமனமாகப் போகிறது; திமுக அரசு முடியப் போகிறது.
சமூகப் பாதுகாப்பு: தலித் பெண்களுக்கு எதிரான பாதிப்புகள் தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ளதாகப் புகார்.
விமர்சனத் தொனி: முதலமைச்சர் பயந்து போயிருக்கிறார்; வடிவேலு பாணியில் புலம்புகிறார் என கிண்டல்.
