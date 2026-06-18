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பஞ்ச் டைலாக் மட்டும்தான்! முதல்வர் விஜய்யை விளாசும் ஆர்.பி.உதயகுமார்!

RB Udhayakumar : "ஏங்கி நிற்கும் தமிழக மக்களுக்கு முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் மக்களுக்கு ஏற்றம் தருமா? ஏமாற்றம் தருமா?" என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கேட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு விவரம், இதோ.

Written ByYuvashree
Published: Jun 18, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:11 AM IST
பஞ்ச் டைலாக் மட்டும்தான்! முதல்வர் விஜய்யை விளாசும் ஆர்.பி.உதயகுமார்!
Image Credit: RB Udhayakumar | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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பஞ்ச் டைலாக் மட்டும்தான்! முதல்வர் விஜய்யை விளாசும் ஆர்.பி.உதயகுமார்!
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