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வைகை ஆறு: ஆளுநரின் பேச்சும்... தவெக அரசின் சமரசமும்... கிழித்தெடுத்த உதயநிதி

Udhayanidhi Stalin : வைகை ஆற்றை மீட்டெடுக்க யாரும் முன்வராவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகையே களத்தில் இறங்கும் என ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரின் பேச்சுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். தவெக அரசையும் உதயநிதி சாடியுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 03, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:30 AM IST
வைகை ஆறு: ஆளுநரின் பேச்சும்... தவெக அரசின் சமரசமும்... கிழித்தெடுத்த உதயநிதி
Image Credit: Image Credit : (L-R) CM Vijay, Goveernor RV Arlekar, Udhayanidhi Stalin | Image Source : X/@CMOTamilnadu, @UdhayStalinSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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