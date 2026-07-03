/வைகை ஆறு: ஆளுநரின் பேச்சும்... தவெக அரசின் சமரசமும்... கிழித்தெடுத்த உதயநிதி

Udhayanidhi Stalin Condemn Tamil Nadu Governor : தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக கூடுதல் பொறுப்பை வகித்து வரும் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், நேற்றைய தினம் (ஜூலை 2) மதுரையில் உள்ள சௌராஷ்டிரா கல்லூரியில் நடைபெற்ற விழாவில் கலந்துகொண்டார். இந்நிகழ்வில் மாணவர்கள் மத்தியிலும் அவர் உரையாற்றினார்.
அப்போது மதுரை வைகை ஆற்றின் தற்போதைய நிலை குறித்து ஆளுநர் தனது கவலையை மாணவர்களிடம் வெளிப்படுத்தினார். மதுரை வைகை ஆற்றைப் பார்த்ததாகவும், ஆறு இருக்கிறது நீர் எங்கே? எனவும் கேள்வி எழுப்பினார்.
துப்பாக்கியை எடுத்து போருக்குச் செல்வது மட்டும் தேசப்பற்று இல்லை, நதிகளை மீட்பதும்தான் என ஆளுநர் பேசினார். எனவே, வைகையை மீட்டெடுக்க மதுரை இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் என்றும்; வைகை ஆற்றை யாரும் சீரமைக்காவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகையே களமிறங்கும் என்றும் பேசினார்.
ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரின் இந்த பேச்சு தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
Hon’ble Governor of Tamil Nadu, Thiru. Rajendra Vishwanath Arlekar, participated as the Chief Guest and addressed the gathering at the award distribution function of the INA “Vergalai Thedi” Essay & Short Film Competition at Sourashtra College, Madurai today, (02.07.2026).… pic.twitter.com/XZho6nAO7G— LOK BHAVAN, TAMIL NADU (@lokbhavan_tn) July 2, 2026
அதேநேரத்தில், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் ஆணையர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் ஒரு மணிநேரத்திற்கும் மேலாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
பொது சுகாதாரம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, நீர்நிலைகள் பராமரிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசித்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், அரசு நிர்வாகத்தில் ஆளுநர் தலையிடுவதாகவும் இதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பி உள்ளது.
இந்நிலையில், ஆளுநரின் பேச்சுக்கும், ஆய்வுக்கும் கண்டனம் தெரிவித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இதில் ஆளுநரை மட்டுமின்றி ஆளும் தவெக அரசையும், முதலமைச்சர் விஜய்யையும் அவர் சாடி உள்ளார்.
அவரது அப்பதிவில், "'ஆளுநர் ஆய்வு செய்தார்' என்ற கூவத்தூர் ஆட்சி கால வரலாறு, தற்போதைய குதிரை பேர ஆட்சியில் மீண்டும் திரும்புகிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
2017ஆம் ஆண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில், தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோஹித் இதேபோன்று ஆய்வு செய்ததை குறிப்பிட்டு உதயநிதி இவ்வாறு சாடி உள்ளார்.
'ஆளுநர் ஆய்வு செய்தார்' என்ற கூவத்தூர் ஆட்சி கால வரலாறு, தற்போதைய குதிரை பேர ஆட்சியில் மீண்டும் திரும்புகிறது.— Udhay (@Udhaystalin) July 2, 2026
மதுரை சென்றிருந்த ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர், தான் நியமன பதவியில் - அதுவும் கூடுதல் பொறுப்பில் தமிழ்நாடு ஆளுநராக இருப்பதை மறந்து, மக்கள் பிரதிநிதி போல ஆய்வு நடத்தி…
மேலும் உதயநிதி அவரது பதிவில், "மதுரை சென்றிருந்த ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர், தான் நியமன பதவியில் - அதுவும் கூடுதல் பொறுப்பில் தமிழ்நாடு ஆளுநராக இருப்பதை மறந்து, மக்கள் பிரதிநிதி போல ஆய்வு நடத்தி இருக்கிறார்.
அரசியலமைப்புக்கும் - மாநில உரிமைக்கும் எதிரான இந்த செயலில் ஈடுபட்ட ஆளுநருக்கும், இதை அனுமதித்த சோபா மாடல் அரசிற்கும் கடும் கண்டனங்கள்" என ஆளுநருக்கும், தமிழக அரசுக்கும தனது கண்டனங்களை பதிவு செய்துள்ளார்.
அதேநேரத்தில், "ஆளுநர் மாளிகையின் பராமரிப்பே தமிழ்நாடு அரசிடம் இருக்கும் போது, வைகையை அரசு சீரமைக்காவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகை களம் இறங்கும் என்று அடாவடியாக பேசி இருக்கிறார். ஆளுநரின் இந்த அசட்டுத் துணிச்சலுக்கு ஆளுங்கட்சியின் கையாலாகாத்தனமே காராணம்.
ஆளுநர் பங்கேற்ற அரசு நிகழ்வுகளில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தின் முக்கியத்துவம் குறைக்கப்படும் அளவுக்கு, என்ன Compromise (சமரசம்) செய்யப்பட்டது என்று சட்டமன்றத்தில் கேட்டிருந்தோம்.
அதற்கு உரிய பதிலைச் சொல்லாத ஆளுங்கட்சியினர், இன்றைக்கு ஆளுநரை ஆய்வு செய்யவிட்டு, மாநில உரிமைகளை compromise செய்திருப்பது வெட்ட வெளிச்சமாகியிருக்கிறது" என தவெக அரசு ஆளுநருக்கு அடிபணிந்து செல்வதாக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
மேலும், சட்டத்துக்குப் புறம்பாக அடுத்தக் கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களை Panic buying செய்யும் ஆளுங்கட்சி, ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுத்துவிடுவாரோ என்ற பதற்றத்தில் அவரது ஆய்வை அனுமதிக்கிறதா? என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். அதிமுகவைச் சேர்ந்த ஆறு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தங்களின் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்து, தற்போது தவெகவில் இணைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது பதிவில், முந்தைய அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் அப்போதைய ஆளுநர் ஆய்வுகளில் ஈடுபட்ட போது, அவர் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் திமுகவினர் கருப்புக் கொடி ஏந்தி எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம் என்றும் ஸ்டாலின் தலைமையிலான கடந்த திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளை நாங்கள் அனுமதித்ததில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாற்றம் என்ற பெயரில் ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள், மாநில உரிமைகளைத் தாரை வார்க்காமல், ஆளுநர் ஆய்வு செய்யும் நடைமுறையை உடனே நிறுத்த உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
அதேபோல் ஆளுநரின் பேச்சுக்கு மதுரை மக்களவை உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசனும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவரது X பதிவின்படி:
"கடந்த வாரம் தமிழகச் சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றச் சென்றபோது, கூவம் ஆற்றைக் கடந்துதானே சென்றீர்கள்? அங்கே ஆற்று நீர் தெள்ளத்தெளிவாகவா ஓடிக்கொண்டிருந்தது? அங்கு ஆளுநர் மாளிகை களத்தில் இறங்க வேண்டிய தேவை ஏதும் ஏற்படவில்லையா?" என அவர் ஆளுநரிடம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
தமிழக ஆளுநர் வைகை ஆற்றைக் கடக்கும்போது, ஆற்றில் நீர் இல்லாததைக் கண்டு வேதனையுற்று, "உடனடியாகச் சீரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளாவிட்டால், ஆளுநர் மாளிகையே நேரடியாக களத்தில் இறங்கும்” என்று கூறியுள்ளார்.— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) July 2, 2026
ஆளுநர் அவர்களே,
கடந்த வாரம் தமிழகச் சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றச் சென்றபோது, கூவம்… pic.twitter.com/akZoplWqOK
ஆளுநர் மாளிகை நேரடியாகத் தலையிடும் என்று நீங்கள் கூறுவதன் நோக்கம் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கல்ல, மாறாக ஓர் இணையாட்சி நிர்வாகத்தை உருவாக்கவே என்றும் சு. வெங்கடேசன் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
ஆளுநர்களின் அரசியல் நோக்கங்களை முறியடித்த வரலாறு கொண்டதுதான் தமிழ்நாடு என்றும்; சந்தேகம் ஏதும் இருந்தால் ஆர். என். ரவியிடம் கேட்டுப்பாருங்கள் என்றும் சு. வெங்கடேசன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.