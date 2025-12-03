English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கனமழை எதிரொலி: தக்காளி, கத்தரிக்காய் விலை கிடுகிடு உயர்வு; இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி!

கனமழை எதிரொலி: தக்காளி, கத்தரிக்காய் விலை கிடுகிடு உயர்வு; இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி!

Vegetable Price Hike: வங்கக்கடலில் வலுவிழந்த புயலின் தாக்கம் மற்றும் கனமழை காரணமாக காய்கறி விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வரத்துக் குறைவு மற்றும் திருமணத் தேவை அதிகரிப்பு காரணமாக, கத்தரிக்காய், தக்காளி, வெண்டைக்காய் உள்ளிட்ட காய்கறிகளின் விலை சரமாரியாக உயர்ந்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 3, 2025, 08:35 AM IST

கனமழை எதிரொலி: தக்காளி, கத்தரிக்காய் விலை கிடுகிடு உயர்வு; இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி!

Cyclone Rain Crop Damage: தென்மாவட்டங்களில், குறிப்பாக நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புயல் தாக்கம் மற்றும் தொடர் கனமழை காரணமாகக் காய்கறி விளைச்சல் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, சந்தைகளுக்கு வரும் காய்கறிகளின் வரத்து குறைந்து,அவற்றின் விலைகள் திடீரெனச் சரமாரியாக உயர்ந்துள்ளன. காய்கறி விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணங்கள் என்ன?, காய்கறிகளின் புதிய விலை நிலவரம் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணங்கள்:

விளைச்சல் பாதிப்பு: நெல்லை மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியாகப் பெய்த மழையால், வயல்வெளிகளில் தண்ணீர் தேங்கிப் பயிர்கள் சேதமடைந்தன. காய்கறிப் பயிர்கள் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டதால், சந்தைகளுக்கு வரத்து குறைந்தது.

தேவை அதிகரிப்பு: திருமண முகூர்த்த நாட்கள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் காய்கறிகளின் தேவை சந்தையில் அதிகரித்தது.

வரத்துக் குறைவு + தேவை அதிகரிப்பு ஆகிய இரண்டும் விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாய் அமைந்துள்ளன.

காய்கறிகளின் புதிய விலை நிலவரம்:

காய்கறி பழைய விலை (கிலோ) புதிய விலை (கிலோ) விலை உயர்வு
வெள்ளை கத்தரிக்காய் ₹120 ₹160 ₹40 உயர்வு
தக்காளி ₹60 ₹80 ₹20 உயர்வு
வெண்டைக்காய்  குறிப்பிடப்படவில்லை ₹80  -
சின்ன வெங்காயம்   ₹50 முதல் ₹75  - 
ஊட்டி கேரட்   ₹60  - 

தினசரி சமையலில் அத்தியாவசியமாகக் கருதப்படும் காய்கறிகளின் விலை உயர்வு, இல்லத்தரசிகளை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. முக்கியக் காய்கறிகளின் மொத்த விற்பனை விலை விவரம் (நேற்று நிலவரப்படி):

வெள்ளை கத்தரிக்காய் சில்லறை விற்பனையில் ஒரு கிலோ ₹180 முதல் ₹200 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

விலையில் மாற்றம் இல்லாத காய்கறிகள்:

  1. பல்லாரி வெங்காயம்: ₹25 முதல் ₹30 வரை
  2. உருளைக்கிழங்கு: ₹30 முதல் ₹35 வரை
  3. முட்டைக்கோஸ்: ₹40
  4. பீட்ரூட்: ₹40
  5. தேங்காய்: சற்று குறைந்து ₹65 முதல் ₹70 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது.

விலை உயர்வு எப்போது நீடிக்கும்?

வருகிற பொங்கல் பண்டிகை வரை இந்த விலை உயர்வு நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது என்று வியாபாரிகள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர். புதிய வரத்து சந்தைக்கு வரும் வரை விலை குறைய வாய்ப்பில்லை.

