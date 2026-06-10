/'நயினார் நாகேந்திரன் எனும் தற்குறி...' சீறிப் பாயும் Ex பாஜகவினர் - அண்ணாமலைக்கு ஆதரவு

BJP Latest News Updates : தமிழக பாஜகவில் இருந்து விலகி அண்ணாமலை தொடங்கிய 'We The Leaders' அமைப்பில் இணைந்த பாஜக முன்னாள் நிர்வாகிகள் மதுரையில் இன்று (ஜூன் 10) கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர்.
அதில் பலரும் தற்போதைய தமிழக பாஜகவையும், தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவரையும் கடுமையாக விமர்சித்து கருத்து தெரிவித்தனர்.
குறிப்பாக, தஞ்சாவூர் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி இளங்கோ பேசுகையில் "நயினார் நாகேந்திரன் எனும் தற்குறி மாநிலத் தலைவராக பொறுப்பு கொடுத்தால் பாஜக தோல்வி அடைந்தது. திராவிட சித்தாந்தம் கொண்ட நயினார் நாகேந்திரன் பாஜக மாநில தலைவராக நியமித்தது தான் பாஜகவின் தோல்விக்கு காரணம்.
பாஜகவில் 15 பேர் இருக்கிறார்கள், எந்தவொரு தேர்தல் வந்தாலும் அவர்கள் தான் வேட்பாளர்கள். உள்ளாட்சி தேர்தலில் அவர்கள் போட்டியிட மாட்டார்கள், ஏனென்றால் அதில் கலெக்ஷன் கிடைக்காது. அண்ணாமலையை வெளியேற்றி விட்டு பாஜக என்ன சுகத்தை காண போகிறது என தெரியவில்லை" என்றார்.
அதோபோல், பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி மகா. சுசீந்திரன், "2026ஆம் ஆண்டுக்குள் we the leaders அமைப்பில் 1 கோடி பேர் அமைப்பில் இணைய வாய்ப்புள்ளது. விரைவில் இவ்வமைப்பு அரசியல் இயக்கமாக மாற்றி தேர்தலை சந்திக்க உள்ளது.
தமிழக பாஜக, எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாஜகவாக மாறிவிட்டது. இதன் காரணமாக நாங்கள் பாஜகவில் இருந்து வெளியேறினோம். அண்ணாமலை வளர்த்த பாஜகவை வயிற்றில் உள்ள பிள்ளையை வெட்டி எடுத்தது போல அண்ணாமலை மாற்றினார்கள்.
2026ஆம் ஆண்டில் தமிழக பாஜக எதற்காக எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் மண்டியிட்டார்கள் என தெரியவில்லை. நயினார் நாகேந்திரன் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் மறுபக்கமாக செயல்பட்டார். பாஜகவினர் அழைத்தால் நயினார் நாகேந்திரன் போன் எடுப்பதில்லை, இப்போது கூட நயினார் நாகேந்திரனுக்கு போன் அடியுங்கள் போனை எடுத்தால் 1 லட்ச ரூபாய் பரிசாக தருகிறேன்.
வெற்றி பெற மாட்டோம் என தெரிந்தே பாஜக போட்டியிடும் இடங்களை பாஜக பெற்றது. அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்டவர்கள் மீண்டும் போட்டியிடவே தொகுதிகள் பெறப்பட்டது. 2 முறை மாநிலத் தலைவர் மற்றும் ஆளுநர் பதவிகள் வகித்த தமிழிசை ஏன் இளைஞர்களுக்கு வழிவிடவில்லை.
தமிழக பாஜகவில் 7 மாநிலத் தலைவர்கள் கொடுக்க முடியாத வளர்ச்சியை அண்ணாமலை கொடுத்தார். தமிழக பாஜகவில் பதவி வகித்த முன்னாள் மாநிலத் தலைவர்கள் 4 சதவீத வாக்குகளுக்கு மேல் உயர்த்த முடியவில்லை. அண்ணாமலை காலகட்டத்தில் தான் பாஜகவின் வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்தது.
ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் மற்றொரு அமைப்புதான் We The Leaders என சொன்னால் எங்களுக்கு பெருமை. ஏனெனில் எங்களை பயங்கரவாதிகள் என கூறினால் தான் நாங்கள் வருத்தப்பட வேண்டும். முதலமைச்சர் விஜய் மாயையில் பூத்த காளான். திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்றாக கட்சி தொடங்கி உள்ளேன் என விஜய் கூறினார். ஆனால், ஆட்சியை தக்க வைக்க அதிமுகவை இரண்டாக விஜய் உடைத்தார்.
பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலில் தயாரித்தது, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. வேட்பாளர் தேர்வில் இந்தி தெரியாததால் தமிழக பாஜகவினர் ஏமாற்றப்பட்டனர். அதே நேரத்தில் தமிழ் தெரியாததால் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் ஏமாற்றப்பட்டார். வேட்பாளர் பட்டியலுக்கு ஒப்புதல் அளித்து நயினார் நாகேந்திரன், பியூஸ் கோயல் போன்ற அடிமைகள் கையொப்பமிட்டது" என சரவெடியாக வெடித்தார்.
முன்னதாக, பாஜக மாநில செயலாளராக இருந்த அமர்பிரசாத் ரெட்டி பாஜகவின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும், அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலும் இருந்து விலகி, அண்ணாமலையின் We The Leaders அமைப்பில் இணைவதாக அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வீடியோவும் பதிவிட்டுள்ளார்.