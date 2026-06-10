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'நயினார் நாகேந்திரன் எனும் தற்குறி...' சீறிப் பாயும் Ex பாஜகவினர் - அண்ணாமலைக்கு ஆதரவு

BJP Latest News Updates : நயினார் நாகேந்திரன் எனும் தற்குறி மாநிலத் தலைவராக பொறுப்பு கொடுத்தால் பாஜக தோல்வி அடைந்தது என பாஜக முன்னாள் நிர்வாகிகள் கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர். இவர்கள் தற்போது அண்ணாமலை இயக்கத்தில் தங்களை இணைத்துக்கொண்டனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:04 PM IST
'நயினார் நாகேந்திரன் எனும் தற்குறி...' சீறிப் பாயும் Ex பாஜகவினர் - அண்ணாமலைக்கு ஆதரவு
Image Credit: Image Credits : Nainar Nagendran (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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