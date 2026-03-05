English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • நாங்குநேரி போல் இடைக்காட்டூரிலும் கொடூரம்... 9 பேர் சேர்ந்த அட்டாக் - சாதிய தாக்குதலா?

நாங்குநேரி போல் இடைக்காட்டூரிலும் கொடூரம்... 9 பேர் சேர்ந்த அட்டாக் - சாதிய தாக்குதலா?

Sivagangai Crime News: சிவங்கங்கை இடைக்காட்டூரில்  9 பேர் கும்பல் தெருவிற்குள் புகுந்து கண்ணில் படுபவர்களை வெட்டிவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளனர். இது சாதிய தாக்குதலா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 5, 2026, 09:18 PM IST
  • சாதி கேட்ட பின்னரே எங்களை வெட்டினர் - பாதிக்கப்பட்டவர்
  • இது சாதி ரீதியான தாக்குதல் இல்லை - சிவகங்கை எஸ்.பி.,
  • இதுவரை 5 பேர் கைது.

Trending Photos

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: 1,404 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா, நலத்திட்ட உதவிகள்
camera icon8
Kanchipuram
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: 1,404 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா, நலத்திட்ட உதவிகள்
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்
camera icon6
Zodiac Signs
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்
சுக்ராதித்ய ராஜயோகம்.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! வருமானம் அதிகரிக்கும்
camera icon7
Shukraditya Rajyog 2026
சுக்ராதித்ய ராஜயோகம்.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! வருமானம் அதிகரிக்கும்
சூரியன் - புதன் சேர்க்கையால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பண மழை பெய்யும், வங்கி இருப்பு இரட்டிப்பாகும்
camera icon5
Sun
சூரியன் - புதன் சேர்க்கையால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பண மழை பெய்யும், வங்கி இருப்பு இரட்டிப்பாகும்
நாங்குநேரி போல் இடைக்காட்டூரிலும் கொடூரம்... 9 பேர் சேர்ந்த அட்டாக் - சாதிய தாக்குதலா?

Sivagangai Crime News Updates: சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே உள்ள கிராமம்தான் இடைக்காட்டூர். மதுபோதையில் 3 இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த 9 பேர் கும்பல் தெருவிற்குள் புகுந்து கண்ணில் படுபவர்களை வெட்டிவிட்டு தப்பி சென்றனர். அதற்கான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள நாங்குநேரியிலும் இதை போன்ற சம்பவம் கடந்த மார்ச் 2ஆம் தேதி இரவு நடந்தேறிய நிலையில், இருவர் கொலை செய்யப்பட்டனர், 7 பேர் காயமடைந்தனர். இச்சம்பவம் தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது. அச்சம்பவத்தின் ஈரம் காய்வதற்குள் தற்போது சிவகங்கை மாவட்டத்தின் மானாமதுரையில் மற்றொரு சம்பவம் நடைபெற்றிருப்பது பொது மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இடைக்காட்டூரில் நடந்தது என்ன?

சம்பவம் நடைபெற்ற இடைக்காட்டூரில் மேலத்தெரு பகுதியில் ஆதி திராவிட மக்கள் அதிகம் வசித்து வருகின்றனர். இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜூ. இவர் அங்குள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்றிருந்தபோது அந்த பேருந்து நிறுத்தம் வழியாக அருகில் இருந்த மதுபான கூடத்திற்கு சென்ற கும்பல் ராஜூவிடம் தகராறில் ஈடுபட்டது. மேலும், ராஜூவை அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் தாக்கியுள்ளனர். இதனை அடுத்து ராஜூ அங்கிருந்து தப்பி தனது வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். 

ஆனால், விடாமல் 3 பைக்குகளில் துரத்தி வந்த கும்பல், ராஜூ வசிக்கும் தெருவிற்குள் புகுந்து கண்ணில் படும் நபர்கள் அனைவரையும் தங்களது கைகளில் வைத்திருக்கும் வாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் வெட்டியுள்ளனர். இதில் தெருவில் நின்றிருந்த பெண்கள், ஆண்கள் என அனைவருக்கும் காயம் ஏற்பட்டதுடன் இதில் தினேஷ், ராஜேந்திரன், சுப்ரமணியன் ஆகியோர் படுகாயமடைந்ததுடன் இதனை கண்ட மற்றவர்கள் பயந்து ஓடும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

போலீசார் மீது குற்றச்சாட்டு

இதனை அடுத்து காயமடைந்த அனைவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதுகுறித்து காவல்துறையிடம் அப்பகுதி மக்கள் புகார் அளித்த நிலையில், காவல்துறையினர் நடந்த இந்த சம்பவத்தை வெளியே கூற வேண்டாம் என இந்த மக்களை மிரட்டியதாகவும், இதுவரையிலும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

மக்கள் கவலை 

இதற்கிடையே சம்பவம் நடைபெற்றபோது அப்பகுதியில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்சமயம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அந்தப் பகுதியை சேர்ந்த கிராம மக்கள் கூறுகையில், "இதுபோன்ற கடந்தாண்டும் பள்ளி மாணவர்களை சிலர் தாக்கிவிட்டுச் சென்றனர். ஆனால் அவர்கள் தற்போது சிறைக்கு சென்று விடுதலையாகிவிட்டனர். தொடர்ந்து எங்கள் பகுதியில் இதுபோன்று அடிக்கடி நடைபெறுகிறது. ஆனால் காவல்துறையினர் பெயரளவுக்கு மட்டுமே விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

ராஜூ கொடுத்த பேட்டி

காயமடைந்த ராஜூ சிவகங்கை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், தன்னிடம் ஜாதி பெயரை கேட்டு கூறிய பிறகே அந்த கும்பல் தன்னையும் தான் சார்ந்தவர்களையும் வெட்டியதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும் இது தொடர்பாக விசாரனைக்கு வந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த சிசிடிவி காட்சிகளை வெளியில் பரப்பக் கூடாது என்று கூறி அதனை அழித்துவிட வேண்டும் என்றும் தன்னை போலீசார் மிரட்டுகின்றனர் என்றும் ராஜூ பேட்டியளித்தார். அதேபோல் அவருடன் காயமடைந்த மற்றவர்களும் இதேபோலவே தெரிவித்தனர். 

5 பேர் கைது

ஆனால், இதில் சாதி ரீதியான தாக்குதல் இல்லை என்றும் சிவகங்கை எஸ்.பி. விளக்கம் அறிவித்துள்ளார். மொத்தம் 9 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 5 பேர் கைதாகி உள்ளனர். நான்கு பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். A1 குற்றவாளியான மகேஷை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர், A2 இருளப்பன் கைது செய்யப்பட்டார்.

இதுகுறித்து, மானாமதுரை காவல் நிலையத்தில் வைத்து மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத் செய்தியாளர்களை சந்தித்து இச்சம்பவம் தொடர்பாக விளக்கமளித்தார். அதில் அவர், "கடந்த மார்ச் 3ஆம் தேதி மதியம் செட்டிக்குளத்தை சேர்ந்த பாண்டியராஜ் மற்றும் புதுக்குளத்தை சேர்ந்த மகேஷ் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. அதனை அடுத்து அங்கிருந்த ராஜூ, அவர்கள் இருவரையும் கண்டித்து அங்கிருந்து அனுப்பியுள்ளனர். இதனை அடுத்து ஆத்திரத்தில் இருந்த புதுக்குளம் மகேஷ் தனது கூட்டாளிகளான 9 பேரை அழைத்துக்கொண்டு பாண்டியராஜின் வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில், தங்களை கண்டித்து அனுப்பிய ராஜூ பார்த்துள்ளார். 

அப்போது ஆத்திரத்தில் அவரை தாக்கி உள்ளனர். அந்த சமயத்தில் அதனை தடுக்க முயன்ற ராசுவின் உறவினர்களையும் மகேஷ் தரப்பினர் தாக்கியதுடன் அங்கிருந்து சென்று பாண்டியராஜின் வீட்டை அடித்து நொறுக்கியுள்ளனர் என்றும் இவர்களுக்குள் எற்பட்ட வாய் தகராறிலேயே இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் ஜாதிய மோதல் எதுவும் இல்லை. இதில் பாண்டியராஜ் மனைவி கொடுத்த புகாரின் பேரில் சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் ஒரு வழக்கும், அதேபோல் ராஜூ கொடுத்த புகாரின் பேரில் மானாமதுரை காவல் நிலையத்தில் ஒரு வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட இருளப்பன் (A2), வேல்முருகன் (A3), பாலமுருகன் (A5), பாரதி (A8), ஒரு சிறுவன் (29) உட்பட  ஆகிய 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். முதல் குற்றவாளியான மகேஷ் உட்பட இன்னும் 4 பேர் காவல்துறையினரால் தேடப்பட்டு வருகின்றனர். அவர்களையும் விரைந்து கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் தெரிவித்தார். 

மேலும் படிக்க | நாங்குநேரி சம்பவம்: நம்பர் 1 மாநிலத்தின் லட்சணம் இதுதான்? - விஜய் கேட்கும் முக்கிய கேள்விகள்

மேலும் படிக்க | 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவரா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

NanguneriIdaikattursivagangaiMaduraiTamil News

Trending News