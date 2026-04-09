  திருநெல்வேலி தவெக கோட்டையா? விஜய்க்கு கூடிய கூட்டம் - நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னது என்ன?

திருநெல்வேலி தவெக கோட்டையா? விஜய்க்கு கூடிய கூட்டம் - நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னது என்ன?

Tirunelveli Assembly Election 2026: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய் நேற்று (ஏப். 8) பிரச்சாரம் செய்த நிலையில், அவருக்கு அதிகளவில் மக்கள் கூட்டம் கூடியது. இதுகுறித்து தமிழக பாஜக தலைவரும், தற்போதைய திருநெல்வேலி தொகுதி எம்எல்ஏ-வுமான நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்த கருத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 9, 2026, 02:22 PM IST
  • திருநெல்வேலியை வென்றால் கோட்டையை பிடித்துவிடலாம் என்பது வரலாறு.
  • விஜய்க்கு திருநெல்வேலியில் அமோக வரவேற்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
  • பெரும்பான்மை சமூகத்தின் வேட்பாளரை தவெக நிறுத்தி உள்ளது.

Tirunelveli Assembly Election 2026 Latest News:

Tirunelveli Assembly Election 2026 Latest News: திருநெல்வேலி சட்டப்பேரவை தொகுதி அனைத்து தேர்தல்களிலும் அதிகம் உற்று கவனிக்கப்படும் தொகுதிகளில் ஒன்று எனலாம். ஏனென்றால் திருநெல்வேலியில் வெற்றிபெறும் கட்சிதான், கோட்டையை பிடிக்கும் என்பது நீண்டகால வரலாறாக இருந்தது. ஆனால், கடந்த 2 தேர்தல்களில் இந்த நிலையில் மாற்றம் வந்துவிட்டது. 2016இல் திமுகவும், 2021இல் பாஜகவும் வென்றாலும் முறையே அதிமுக, திமுகவே ஆட்சியமைத்தது.

திருநெல்வேலியை வென்ற கட்சிகள்

1952, 1957, 1962 என மூன்று முறை காங்கிரஸ் கட்சியும்; 1967, 1971 தேர்தலில் திமுகவும்; 1977, 1980, 1984 தேர்தல்களில் அதிமுகவும்; 1989 தேர்தலில் திமுக; 1991-ல் அதிமுகவும்; 1996-ல் திமுகவும்; 2001-ல் அதிமுகவும்; 2006-ல் திமுகவும்; 2011-ல் அதிமுகவும் திருநெல்வேலி தொகுதியில் வென்று, ஆட்சியையும் பிடித்தது கவனிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும். திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் வார்டு 1 முதல் வார்டு 4 வரை மற்றும் வார்டு 40 முதல் வார்டு 55 வரை, திருநெல்வேலி தாலுகா பகுதி , சங்கர்நகர் பேரூராட்சி, நாரணம்மாள்புரம் பேரூராட்சி என நகரப்பகுதிகள் மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகள் இரண்டையும் உள்ளடக்கிய தொகுதிதான் திருநெல்வேலி.

திருநெல்வேலி வேட்பாளர்கள் யார் யார்?

திருநெல்வேலி தொகுதியில் கடந்த 2021 தேர்தலில் 2,92,411 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். 2026 தேர்தலில் 2,73,520 வாக்காளர்கள் பதிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு திருத்த நடவடிக்கை நடந்திருக்கும் வேளையில், கடந்த தேர்தலை விட 18,891 வாக்குகள் குறைந்துள்ளதாக தெரிகிறது. திமுக தரப்பில் எஸ் சுப்பிரமணியம், அதிமுக சார்பில் தச்சை கணேசராஜா, தவெக சார்பில் ஆர்.எஸ். முருகன், நாதக சார்பில் சத்யா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். தவெக தலைவர் விஜய் அங்கு பிரச்சாரப் பயணம் மேற்கொண்ட நிலையில், திருநெல்வேலியே மக்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்ததை பார்க்க முடிந்தது. இதனால், விஜய்க்கு திருநெல்வேலியில் அமோக ஆதரவு இருப்பதாக அரசியல் நோக்கர்களால் பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில், திருநெல்வேலி இந்த முறை யாருக்கு என்ன கேள்வி அதிகமாகி உள்ளது.

அதிமுக வேட்பாளருக்கு பிரச்சாரம்

இந்நிலையில், அஇஅதிமுக வேட்பாளர் தச்சை கணேச ராஜாவுக்கு ஆதரவாக, பாஜக மாநில தலைவரும், தற்போதைய திருநெல்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான நயினார் நாகேந்திரன், திமுக திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தொகுதியை சேர்ந்த பேட்டை பகுதியில் இன்று வாக்கு சேகரித்தார். தச்சை கணேசராஜா, நயினார் நாகேந்திரனின் மூத்த சகோதரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தொகுதி மாறிய நயினார் நாகேந்திரன்

நயினார் நாகேந்திரன் இதுவரை திருநெல்வேலி தொகுதியில் 2001, 2011, 2021 என மூன்று எம்எல்ஏ ஆக இருந்துள்ளார். 2001, 2011 தேர்தல்களில் அதிமுக சார்பிலும்; 2021 தேர்தலில் பாஜக சார்பிலும் போட்டியிட்டு வென்றார். இவர் பாஜக மாநில தலைவரான பின்னர் தொகுதியில் அதிகம் கவனம் செலுத்தவில்லை என்பதாலும்; 2006, 2016 என இறுதியாக '6' முடியும் ஆண்டுகளில் நடந்த தேர்தல்களில் அவர் வெற்றிபெற்றதில்லை என்ற காரணத்தினாலும் அவர் திருநெல்வேலி தொகுதியில் இருந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தின் சாத்தூர் தொகுதியில் களமிறங்கி உள்ளார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "அதிமுகவை பார்த்து அப்படியே காப்பி அடிப்பவர்கள்தான் திமுகவினர். மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா மக்களுக்காகக் கொண்டு வந்த தொலைநோக்குத் திட்டங்களை அப்படியே நகலெடுத்து, புதிய திட்டங்கள் போல திமுகவினர் காட்டிக் கொள்கிறார்கள். இவர்களுக்கு எனச் சொந்தமாக எந்தத் திட்டமும் கிடையாது.

திமுகவின் கைப்பாவையாக அரசு அதிகாரிகள் 

தமிழகத்தில் காவல்துறையினரால் எதையும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. குற்றச் சம்பவங்களை தடுப்பதில் அவர்களுக்குப் போதிய அனுபவமோ, தெளிவோ இல்லை என்பதுதான் உண்மை. முதல்வர் ஸ்டாலினைப் பற்றி யாராவது தவறாகப் பேசினால் அடுத்த நிமிடம் கைது செய்யும் காவல்துறை, பிரதமரை 'கொலை செய்ய வேண்டும்' என பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்தவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கிறது. இது என்ன நியாயம்?.

தேர்தல் பணிகளில் அரசு அதிகாரிகள் அப்பட்டமாக திமுகவிற்கு ஆதரவாகச் செயல்படுகிறார்கள். குறிப்பாகக் கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியரும், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளும் திமுகவின் கைப்பாவையாக மாறியுள்ளனர். வருவாய்த்துறையும் காவல்துறையும் கைகோர்த்துக்கொண்டு மீண்டும் திமுகவை ஆட்சிக்குக் கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால், மக்களின் ஆதரவு அவர்களுக்கு இல்லை; இந்த கனவு ஒருபோதும் பலிக்காது.

இதுதான் உண்மையான வளர்ச்சி

தமிழ்நாட்டில் தற்போது பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களும், கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களும்தான் அசுர வேகத்தில் 'டெவலப்மெண்ட்' ஆகி வருகின்றன. இதைத் தடுக்கத் துப்பில்லாத திமுக அரசு, மத்திய அரசு தரும் நிதி குறித்து மேடைப் பேச்சு மட்டுமே பேசுகிறது. பிரதமர் மோடி தமிழகத்திற்கு வழங்கிய 14 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியால் உருவான சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள்தான் இங்கு உண்மையான வளர்ச்சி.

இப்படி அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் அனைத்தும் மத்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது சாலைகள் மேம்பாலங்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான திட்டங்கள் தமிழகத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு முன்னேற்றத்திற்கான திட்டங்கள் எதையும் கொண்டு வரவில்லை, அதனை நான் மேடையில் விவாதிக்க தயாராக இருக்கிறேன்" என்றார்.

திருநெல்வேலியில் விஜய்க்கு கூடிய கூட்டம்...

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் பிரச்சாரம் செய்தார். இதுகுறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "திருநெல்வேலியில் விஜய்க்கு நேற்று (ஏப். 8) மக்கள் கூட்டம் கூடியதாகச் சொல்கிறார்கள். அந்த மக்கள் கூட்டத்தை நான் நேரில் பார்க்கவில்லை. பார்த்தால் தான் அதுகுறித்து கருத்துச் சொல்ல முடியும். எங்களைப் பொறுத்தவரை திருநெல்வேலி அதிமுகவின் இரும்புக்கோட்டை; அதை மீண்டும் நிலைநாட்டுவோம்" என்றார்.

திருநெல்வேலியின் சமூக அரசியல்

திருநெல்வேலியில் தொகுதியில் தேவர், நாடார், பிள்ளைமார், பட்டியல் சாதியினர், யாதவர் உள்ளிட்ட சமூகத்தினர் அதிகம் உள்ளனர். இஸ்லாமியர்களும் கணிசமான அளவில் உள்ளனர். இந்தச் சூழலில், அதிமுகவும் தவெகவும் தேவர் சமுதாய வேட்பாளரை களமிறக்கியுள்ளது. திமுக பிள்ளைமார் சமூகத்தை சேர்ந்தவரையும், நாதக யாதவ சமூகத்தை சேர்ந்தவரை வேட்பாளர்களாக களமிறக்கி உள்ளன. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 5 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் தனி மாவட்டங்கள் ஏதும் இல்லை என்பதால், முன்னணி கட்சிகளால் பட்டியல் இன வேட்பாளர் யாரும் களமிறக்கப்படவில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

