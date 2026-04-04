கருணாநிதி நினைவிடம்: ஸ்டாலின் இதை மறைக்கிறார்... கடம்பூர் ராஜூ சொன்ன மேட்டர்

Thoothukudi Latest News Updates: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் 4வது முறையாக அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ போட்டியிடுகிறார்.
இந்நிலையில், கடம்பூர் ராஜு தேர்தல் அலுவலகத்தில் இருந்து அதிமுகவினர் மேளதாளங்கள் முழங்க, சுமார் 5 ஆயிரம் பேருடன் பிரமாண்டமாக ஊர்வலமாக சென்று, கோவில்பட்டி சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஹிமான்சு மங்களிடம் தனது வேட்புமனுவை இன்று (ஏப். 4) தாக்கல் செய்தார். மாற்று வேட்பாளராக அவரது மனைவி இந்திரா காந்தி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
பெருந்தன்மையாக இடம் கொடுத்தோம்
இதனை தொடர்ந்து, கடம்பூர் செ.ராஜூ செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "அதிமுக சிறப்பாக மக்கள் பணி செய்த காரணத்தினால் அதிமுக வெற்றி என்பது துளி அளவு கூட சந்தேகம் இல்லாத, அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி. 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன் என்ற நிலையில், நான் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளேன்" என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மறைந்த போது, ராஜாஜி அரங்கத்தில் உடலை வைக்க திமுகவை சேர்ந்த பல தலைவர்கள் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டனர். நாங்கள் பெருந்தன்மையாக, ஒரு தலைவரின் மரணத்தில் அரசியல் செய்யக் கூடாது என்பதற்காக, 2 நாட்கள் ராஜாஜி அரங்கத்தில் வைக்க அனுமதி கொடுத்தோம்.
திமுகவினர் தொடர்ந்த வழக்கு...
அவர்கள் வைத்த வினை அவர்களுக்கு திரும்பியது. மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தை மெரினாவில் வைத்தபோது, மெரினா கடற்கரையில் மறைந்த தலைவர்களுக்கு நினைவு சின்னங்கள், நினைவு கட்டடங்கள் அமைக்கக் கூடாது என்று நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தவர்களே திமுகவினர்தான். அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருந்த காரணத்தினால்தான் அன்றைக்கு அங்கு இடம் ஒதுக்க முடியவில்லை. அதனை தமிழக முதல்வர் வசதியாக மறந்துவிட்டார்.
தனக்கு என்று வந்தால் ஒரு நீதி, மக்களுக்கு என்றால் ஒரு நீதி என்ற அடிப்படையில், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தை அகற்ற வேண்டும் என்பதற்காக வழக்கு தொடுத்திருந்தனர். திமுக தலைவர் கருணாநிதி மறைந்த உடன் இரவோடு இரவாக அந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றனர். அவரின் குடும்பத்திற்கு, அவரின் தந்தைக்கு, அவரின் தலைவருக்கு என்று ஒன்று வந்தால், சட்டம் பொதுவானதல்ல... தங்களது குடும்பத்தினருக்கு ஒரு சட்டம் என்று நடைமுறைப்படுத்தியது அன்றைக்கு வெட்ட வெளிச்சமானது" என தெரிவித்தார்.
கருணாநிதி நினைவிடத்திற்கு இடம் கிடைத்தது எப்படி?
மேலும், "அன்றைக்கு முதல்வராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமியை திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் குடும்பத்தினர் வந்து சந்தித்தனர். நீங்கள் தொடுத்த வழக்கு தான் தடையாக இருக்கிறது. எனவே, அடையாறில் காந்தி மண்டபம் வளாகத்தில் கருணாநிதிக்கு நினைவிடம் எழுப்ப இடம் தருவதாக இபிஎஸ் கூறினார்.
பின்னர் நீதிமன்றத்தை அணுகி என்னவெல்லாம் செய்தார்கள் என்று தெரியவில்லை. ஒரே நாளில் அனுமதி வாங்கினார்கள். நீதிமன்ற அனுமதி வந்ததும் தமிழக அரசு பெருந்தன்மையாக மேல் முறையீடு செய்யவில்லை. நாங்கள் நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்திருந்தால் வழக்கு எவ்வளவு நாள் வேண்டுமானாலும் நீடித்திருக்கும். அதுவரை கருணாநிதியின் உடலை நல்லடக்கம் செய்திருக்க முடியாது.
ஸ்டாலின் மாற்றிப் பேசுகிறார்
ஆனால் நாங்கள் அரசியல் நாகரீகம் கருதி அந்த இடத்தை ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாக, அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி கையெழுத்திட்டு, எனது துறை சார்பாக நானும் கையெழுத்துட்டு, அதன்பின்னர் தான் கருணாநிதி உடல் அங்கு நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. இது உலகறிந்த உண்மை. இதை வசதிக்காக, தேர்தலுக்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் மாற்றி பேசுகிறார் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை.
புதிய கட்சிகளால் அதிமுகவுக்கு பாதிப்பில்லை
அதிமுக தொடங்கப்பட்டு 54 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. அதன் பிறகு எத்தனையோ அரசியல் கட்சிகள் தமிழகத்திற்கு வந்துவிட்டன. புதிதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட கட்சிகளால் அதிமுக வாக்குகளை பாதித்ததாக சரித்திரம் இல்லை. தொடர் வெற்றிகளை நாங்கள் பலமுறை பெற்று இருக்கிறோம். எம்ஜிஆர் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை முதல்வராகவும், ஜெயலலிதா தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை முதல்வராகவும் சரித்திரத்தை படைத்துள்ளோம். திமுக ஒரு முறை ஆட்சிக்கு வந்தால் மீண்டும் வந்ததில்லை. அந்த நிலைமையில் தான் தமிழக மக்கள் இந்த தேர்தலிலும் வாக்களிக்கப் போகிறார்கள். ஆட்சி மாற்றம் உறுதி" என தெரிவித்தார்.
