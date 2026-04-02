கன்னியாகுமரி யாரின் கோட்டை? 6 தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு? - விரிவான அலசல்

Kanniyakumari Latest News: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோவில், குளச்சல், விளவங்கோடு, கிள்ளியூர், பத்மநாபபுரம், கன்னியாகுமரி என 6 சட்டப்பேரவை தொதகுதிகள் உள்ளன. இந்த 6 தொகுதிகளிலும் கடந்த கால நிலவரம் என்ன? தற்போது போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் யார் யார்? எந்த கட்சிகளுக்கு வெற்றி வாய்ப்பிருக்கிறது? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

  • கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தேசிய கட்சிகளே ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
  • அதிமுக ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே போட்டியிடுகிறது.
  • மீதம் உள்ள 5 தொகுதிகளில் தாமரை சின்னமே போட்டியிடுகிறது.

கன்னியாகுமரி யாரின் கோட்டை? 6 தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு? - விரிவான அலசல்

Kanniyakumari District 6 Constituency Latest News Updates: தமிழ்நாட்டின் மொத்தம் 38 மாவட்டங்களில் 234 தொகுதிகள் உள்ளன. அந்த வகையில், மாநிலத்தின் தென்முனையில் அமைந்திருக்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டமும் அதிக கவனம் பெறும் மாவட்டமாகும்.

கன்னியாகுமரியின் 6 தொகுதிகள் 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோவில், குளச்சல், விளவங்கோடு, கிள்ளியூர், கன்னியாகுமரி, பத்மநாபபுரம் என 6 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. கன்னியாகுமரி களம் கடந்த சில தேர்தல்களில் பெரும்பாலும் தேசிய கட்சிகளுக்கே அதிக சாதகமாக இருந்துள்ளன. இந்த முறையும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் vs பாஜக இடையேதான் போட்டி. அந்த வகையில், கன்னியாகுமரியின் 6 மாவட்டங்களின் தற்போதைய நிலவரத்தை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

கன்னியாகுமரி தொகுதி

பெரும் சுற்றுலா தளமான கன்னியாகுமரி தொகுதியில் 1971ஆம் ஆண்டில் இருந்து திமுக, அதிமுகவே மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன. தற்போது அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தளவாய் சுந்தரம், சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக உள்ளார்.

2021 தேர்தல் நிலவரம்: கடந்த 2021 தேர்தலில் 1,09,828 வாக்குகளை பெற்று தளவாய் சுந்தரம் வெற்றிபெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ஆஸ்டின் 93,618 வாக்குகளை பெற்றார். 16,210 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் அதிமுக வென்றது. நாதக வேட்பாளர் சசிகலா 14,197 வாக்குகளை பெற்றதும் கவனிக்கத்தக்கது.

2026 வேட்பாளர்கள் யார்?: அதிமுக சார்பில் தளவாய் சுந்தரம் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். திமுக சார்பில் நாகர்கோவில் மாநகராட்சி மேயர் ஆர். மகேஷ், கன்னியாகுமரி தொகுதியில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். கன்னியாகுமரியில் திமுக, அதிமுக நேரடியாக போட்டியிடும் ஒரே தொகுதி இது மட்டுமே. நாம் தமிழர் கட்சியில் மரியா ஜெனிபர், தவெக சார்பில் எஸ்.ஆர். மாதவன் ஆகியோர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மொத்தம் 2,86,968 வாக்குகள் இங்கு உள்ளன.  

2026 வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?: அதிமுக - திமுக இடையே இங்கு கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுரேஷ் ராஜனுக்கு கன்னியாகுமரி ஒதுக்கப்படும் என கூறப்பட்ட நிலையில், மேயர் மகேஷிற்கு இந்த தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது திமுகவில் பரபரப்பை உண்டாக்கியிருக்கிறது. இருப்பினும் மகேஷ், தளவாய் சுந்தரத்திற்கு கடும் போட்டியை அளிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முறை நாதக உடன் தவெகவும் கடுமையாக இங்கு வாக்குகளை பிரிக்கும். 

நாகர்கோவில் தொகுதி

நாகர்கோவில் மாநகராட்சியின் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய நாகர்கோவில் சட்டப்பேரவை தொகுதி என்பது அதிமுக, திமுக, காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் பலமுறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. தற்போது இங்கு பாஜகவின் எம்ஆர் காந்தி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக உள்ளார். 

2021 தேர்தல் நிலவரம்: பாஜக வேட்பாளர் எம்.ஆர். காந்தி 88,804 வாக்குகளையும், திமுக வேட்பாளராக சுரேஷ் ராஜன் 77,135 வாக்குகளையும் பெற்றனர். எம்.ஆர். காந்தி 11,669 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். நாதக சார்பில் போட்டியிட்ட விஜயராகவன் 10,753 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். 

2026 வேட்பாளர்கள் யார்?:  திமுக சார்பில் இங்கு எஸ். ஆஸ்டின் போட்டியிடுகிறார். இவர் கடந்த முறை கன்னியாகுமரியில் போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எம்.ஆர். காந்தி வயது மூப்பு காரணமாக இந்த முறை போட்டியிடவில்லை என கூறப்படுகிறது. பாஜக இன்னும் வேட்பாளரை அறிவிக்காத நிலையில், பொன். ராதாகிருஷ்ணன் களமிறங்கலாம் என தகவல்கள் கூறுகின்றன. நாதக சார்பில் முத்துகுமார், தவெக சார்பில் பெர்வின் கிங் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இங்கு 

2026 வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?: இந்த முறை இங்கு பாஜக சார்பில் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் களமிறங்கினால் அவருக்கு இங்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. திமுக வேட்பாளர் ஆஸ்டின் நிச்சயம் கடும் போட்டியை கொடுப்பார். நாதகவும், தவெகவும் வாக்குகளை பிரிக்கும் என்பதிலும் சந்தேகம் ஏதுமில்லை. 

பத்மநாபபுரம் தொகுதி

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பத்மநாபபுரம் தொகுதி சமீப காலமாக திமுகவின் கோட்டையாக உள்ளது. 1971இல் இருந்து 2001ஆம் ஆண்டுவரை இங்கு ஒருமுறை கூட வெற்றிபெறாத திமுக, 2006, 2011, 2016, 2021 என கடந்த நான்கு தேர்தல்களாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ஆனால், தற்போது இந்த தொகுதியை சிபிஐ கட்சிக்கு திமுக ஒதுக்கியிருக்கிறது. இந்த தொகுதியின் தற்போதைய எம்எல்ஏவான அமைச்சர் மனோ தங்கராஜுக்கு சீட் கொடுக்கவில்லை. 

2021 தேர்தல் நிலவரம்: திமுக வேட்பாளரான மனோ தங்கராஜ் கடந்த முறை 87,744 வாக்குகளை பெற்றார், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜான் தங்கம் 60,859 வாக்குகளை பெற்றார். சுமார் 26,885 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மனோ தங்கராஜ் வெற்றிபெற்றார். நாதகவின் சீலன் 13,899 வாக்குகளை பெற்றார்.

2026 வேட்பாளர்கள் யார்?: திமுக கூட்டணி சார்பில் சிபிஎம் கட்சியின் செல்லசாமி போட்டியிடுகிறார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக இங்கு போட்டியிடுகிறது. இன்னும் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படவில்லை. நாதக சார்பில் சீலன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் கிருஷ்ண குமார் போட்டியிடுகிறார்.    

2026 வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?: மொத்தம் 2,34,056 வாக்குகள் உள்ள நிலையில், தொகுதியில் மனோ தங்கராஜுக்கு கடும் எதிர் மனநிலை நிலவியதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், சிபிஎம் கட்சிக்கு இங்கு ஓரளவு கட்டமைப்பு இருப்பதாகவே கூறப்படுகிறது. இதனால் திமுக கூட்டணிக்கு சாதகமாக பார்க்கப்படுகிறது. சிபிஎம் 1989ஆம் ஆண்டு இங்கு வெற்றிபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

குளச்சல் தொகுதி

குளச்சல் தொகுதி கடந்த 20 ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக உள்ளது. தலா இரண்டு முறை திமுகவும், அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன. 

2021 தேர்தல் நிலவரம்: காங்கிரஸ் சார்பில் கடந்த முறை போட்டியிட்ட ஜே.ஜி. பிரின்ஸ் 90,681 வாக்குகளை பெற்றார். பாஜக வேட்பாளர் ரமேஷ் 65,849 வாக்குகளை பெற்றார். 24,832 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் வென்றது. நாதக சுமார் 18,202 வாக்குகளை பெற்றதும் கவனிக்கத்தக்கது. 

2026 வேட்பாளர்கள் யார்?: திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கும் இத்தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் வேட்பாளர்களை இரு கட்சிகளும் அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும் காங்கிரஸ் சார்பில் மீண்டும் பிரின்ஸ் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாஜக சார்பில் சிவகுமார் என்பவருக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நாதக சார்பில் ஆன்சி ஷோபா ராணி, தவெக பிரேம் அலெக்ஸ் லாரன்ஸ் ஆகியோரும் போட்டியிடுகின்றனர். 2,63,448 வாக்குகள் உள்ளன.   

2026 வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?: இது காங்கிரஸின் கோட்டையாக கருதப்படுவதால் இந்த முறையும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், தவெக, நாதக பிரிக்கும் வாக்குகளால் யாருக்கு சாதகம் என்பது மே 4இல் தான் தெரியும். 

கிள்ளியூர் தொகுதி

கிள்ளியூர் தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டை எனலாம். இதுவரை திமுக, அதிமுக இங்கு வென்றதே இல்லை. இந்த முறையும் காங்கிரஸ் இங்கு போட்டியிடுகிறது.

2021 தேர்தல் நிலவரம்: கடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராஜேஷ் குமார் 1,01,541 வாக்குகளை பெற்றார். அதிமுக 46,141 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றார். 55,400 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் வென்றது. ராஜேஷ் குமார் கடந்த இரண்டு முறை

2026 வேட்பாளர்கள் யார்?: திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியும், அதிமுக கூட்டணியில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியும் போட்டியிடுகிறது. காங்கிரஸ் இன்னும் வேட்பாளரை அறிவிக்காத நிலையில், மீண்டும் ராஜேஷ்குமார் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தமாகா சார்பில் நிவின் சைமன் போட்டியிடுகிறார். நாதக சார்பில் ஹிம்லர், தவெக சார்பில் சபீர் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். தொகுதியில் 2,43,837 வாக்குகள் உள்ளன. 

2026 வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?: காங்கிரஸ் மீண்டும் வெற்றி வாய்ப்புள்ளது. தமாகாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதால் இன்னும் தேசிய ஜனநாய கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு எனவும் கூறப்படுகிறது. நாதக வேட்பாளர் ஹிம்லர் தொகுதிக்குள் நன்கு அறிமுகமாகியிருப்பதால் அவர் 2ம் இடம் பிடிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. 

விளவங்கோடு தொகுதி

விளவங்கோடு தொகுதியில் பெரும்பாலும் காங்கிரஸ் கட்சியே வென்றுள்ளது. 5 தேர்தல்களில் சிபிஎம் வென்றுள்ளது. திமுக, அதிமுக இங்கு வென்றதே இல்லை. 2011, 2016, 2021 என மூன்று முறை இங்கு விஜயதாரணி வெற்றிபெற்றார். ஆனால் இவர் பாஜகவுக்கு தாவியதால் 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலுடன், இத்தொகுதியில் இடைத்தேர்தலும் நடைபெற்றது. மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சியே இங்கு வென்றது. 

2021, 2024 தேர்தல் நிலவரம்: 2021 தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட விஜயதாரணி 87,473 வாக்குகளை பெற்றார். பாஜகவின் ஜெயசீலன் 58,804 வாக்குகளை பெற்றார். விஜயதாரணி 28,669 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். நாதக இங்கு 12,292 வாக்குகளை வென்றது. அதேநேரத்தில், 2024 இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தாரகை கத்பர்ட், பாஜக வேட்பாளர் நந்தினியை விட 40,174 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று வெற்றிபெற்றார். 

2026 வேட்பாளர்கள் யார்?: காங்கிரஸ், பாஜக இங்கு போட்டியிடும் நிலையில் இன்னும் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்படவில்லை. பாஜக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ விஜயதாரணி போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது. காங்கிரஸ் சார்பில் மீண்டும் தாரகை கத்பர்ட் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது. நாதக சார்பில் மரியா ஸ்டெல்லா, தவெக சார்பில் மைக்கெல் குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

2026 வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?:  காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சாதகமான தொகுதியாகும். இருப்பினும் முன்னாள் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ விஜயதாரணி போட்டியிடுவதால் பாஜகவுக்கும் ஓரளவு வாய்ப்புள்ளது. தவெக, நாதக நிச்சயம் வாக்குகளை பிரிக்கும், இது யாருக்கு சாதகம் என்பது மே 4ஆம் தேதி அன்றுதான் தெரியும்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 2026இல் யாருக்கு?

கன்னியாகுமரி - அதிமுக

நாகர்கோவில் - பாஜக

பத்மநாபபுரம் - சிபிஎம்

குளச்சல் - காங்கிரஸ்

கிள்ளியூர் - காங்கிரஸ்

விளவங்கோடு - காங்கிரஸ்

கன்னியாகுமரியில் உள்ள மொத்தம் 6 தொகுதியில் கடந்த முறை போலவே திமுக கூட்டணி 4 தொகுதிகளையும், அதிமுக கூட்டணி 2 தொகுதிகளை கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் நிலைமை மாறுவதற்கும் வாய்ப்பு. 

