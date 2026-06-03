/பள்ளிகள் திறப்பு... மாணவர்களுக்கு ஷாக் - திடீரென TC வாங்க சொன்ன அரசு உதவிபெறும் பள்ளி!

Kanniyakumari School Close : கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழக - கேரளா எல்லையில் அமைந்துள்ள படந்தாலுமூட்டில் அரசு உதவி பெறும் தனியார் மேல்நிலை பள்ளி கடந்த 75 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ் மற்றும் மலையாள மொழி பேசும் மாணவர்கள் இப்பள்ளியில் பயின்று வந்தனர்.
இந்த பள்ளியில் நிர்வாக தரப்பில் வழக்கு நடந்து வருகிறது. அதேநேரத்தில், தொடர்ச்சியாக பள்ளிக்கு மாணவர் சேர்க்கையும் குறைந்ததுகொண்டே வருகிறது. இந்த பள்ளியில் தற்போது 13 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றி வந்தனர். மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்ததை தொடர்ந்து இந்த பள்ளியில் பணியாற்றும் 13 ஆசிரியர்களுக்கும் மாற்று பள்ளிகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
ஆனால் இதுகுறித்து தெரியாமல் இந்த பள்ளியில் பயின்று மாணவர்கள் நாளை (ஜூன் 4) பள்ளி திறப்புக்கு எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். ஆனால், மாணவர்களுக்கு பள்ளி தரப்பில் தங்களுடைய மாற்றுச் சான்றிதழை வாங்கிச் செல்லும்படி நேற்று (ஜூன் 2) திடீரென அறிவித்துள்ளனர். இதனால் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இப்பள்ளியில் பயின்று வரும் மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் இன்று (ஜூன் 3) பள்ளிக்கு வந்து என்ன செய்வது என்று கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், பள்ளி நிர்வாகம் தரப்பில் மாற்றுச் சான்றிதழை வாங்கிக் கொண்டு வேறு பள்ளிகளுக்குச் செல்லுங்கள் என இறுதி நேரத்தில் தெரிவித்தனர். இதனால் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் மிகுந்த கலக்கத்துடன் அடுத்து என்ன செய்வது? என்று தெரியாமல்
திகைத்து நின்றனர்.
மேலும் இப்பள்ளியில் பல மாணவர்கள் மலையாள மொழி பயின்று வருகின்றனர். கன்னியாகுமாரி மாவட்டத்தில் தற்போது மலையாள மொழி பயிலும் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை மிக குறைந்துள்ளது. பல வருடங்களாக படித்த பள்ளியில் திடீரென மாற்றுச் சான்றிதழ் பெற்று வேறு பள்ளிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என அறிவுறுத்தியதால் மாணவர்களும் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர், தங்களின் நண்பர்களை பிரிவது உள்ளிட்ட சில சிக்கல்களும் அவர்களுக்கு எழுந்துள்ளன.
இதுகுறித்து அப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவி வைஷ்ணவி கூறுகையில், "நான் டி.சி.கே பள்ளியில் படித்து வருகிறேன். நான் ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து இங்குதான் படிக்கிறேன். நாளைக்கு பள்ளி திறக்கப்பட இருக்கிறது. ஒரு நாள் முன்னாடி எங்களை ஆசிரியர்கள் அழைத்து... பள்ளி மூடப்போகிறது, வந்து மாற்றுச் சான்றிதழ் (TC) வாங்க வேண்டும் என சொன்னார்கள். உடனே நானும், பெற்றோரும் பள்ளிக்கு வந்துள்ளோம்.
இங்க வந்து என்ன காரணம் என்று கேட்டால், அவர்கள் சொல்லவில்லை. 'டி.சி., வாங்கிட்டு போங்க, ஸ்கூல அடைக்கப் போறாங்க' என சொல்கிறார்கள். என்ன காரணம் என்று கேட்டாலும் சொல்லவில்லை, நாங்கள் எல்லோரும் வழிதெரியாமல் முழித்துக்கொண்டிருக்கிறோம்.
பெற்றோரும் வந்து கேட்டார்கள், சொல்லவில்லை. ஏன் என்று தெரியவில்லை. நாங்கள் இனி எங்கே போவது என்று கூட தெரியவில்லை. முன்னாடியே சொல்லியிருந்தால் கூட எங்கேயாவது, டி.சி வாங்கிட்டு போகலாம். ஆனா, ஒரு நாள் முன்னாடி தான் வரவழைத்து சொல்கிறார்கள். டி.சி வாங்கணும் என்று... இனி என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை" என தனது குழப்பத்தை விளக்கினார்.
மேலும் இங்கு பயிலும் மாணவியின் தாய் பிரீதா, "என் மகள் இங்கு 12ஆம் வகுப்பு படிக்கிறாள். இப்போது உடனே இப்படி சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை. அதுதான் ஒரு முக்கிய விஷயம். நாளைக்கு ஸ்கூல் ஓப்பனிங் டே. ஆனால், திடீர்னு சொல்கிறார்கள்.
எங்களுக்கு இதேபோல ஒரு நல்ல ஸ்கூல் எங்கு கிடைக்கும்? ஏனென்றால், இப்போது இவர்கள் இங்கு பழகிவிட்டார்கள், நன்றாக பழகிவிட்டார்கள். இனி திடீரென மாற்ற வேண்டும் என சொல்லும்போது மாணவர்களுக்கு மனரீதியாக ரொம்ப மன அழுத்தம் (Depression) ஆகும். ஏனென்றால், அவர்கள் எவ்வளவு குழந்தைகள் குறைவாக இருந்தாலும், அவர்களோட ஒரு ஒருமைப்பாடு, பழக்கம் எல்லாமே இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்த பிறகு தான்.
ஆனா, திடீர்னு போகும்போது அந்த கஷ்டம் குழந்தைகளை ரொம்ப பாதிக்கும். எங்களுக்கு இதேபோல ஒரு நல்ல ஸ்கூலும் கூட அவர்களே பார்த்துச் சொன்னால், அது நல்ல ஒரு உதவியா இருக்கும்" என்றார்.
மொத்தத்தில் பள்ளி கல்வித்துறையின் இந்த செயல்பாடு மாணவர்களையும் பெற்றோரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. எனவே, இதுபோன்று கல்வி பயிலும் மாணவர்களிடம் பொறுப்பெற்ற முறையில் கல்வித்துறை செயல்படக்கூடாது என்றும் தெரிவிக்கின்றனர்.