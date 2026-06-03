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பள்ளிகள் திறப்பு... மாணவர்களுக்கு ஷாக் - திடீரென TC வாங்க சொன்ன அரசு உதவிபெறும் பள்ளி!

Kanniyakumari Latest News : தமிழக - கேரளா எல்லை பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு உதவி பெறும் தனியார் மேல்நிலை பள்ளி திடீரென மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் முன்னறிவிப்பு எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. நாளை பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிலையில், குமரியில் இப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்கள், பெற்றோருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 03, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:08 PM IST
பள்ளிகள் திறப்பு... மாணவர்களுக்கு ஷாக் - திடீரென TC வாங்க சொன்ன அரசு உதவிபெறும் பள்ளி!
Image Credit: Image Credit : Kanniyakumari School Closure | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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