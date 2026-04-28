மார்த்தாண்டத்தில் 2.85 கோடி மோசடி: தொழிலதிபர் தம்பதிக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை - நீதிமன்றம் அதிரடி

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அடுத்த கீழ்பம்மம் தெற்கு காட்டுவிளை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிவகலா (47). இவரது கணவர் தேவராஜ் ஓமன் நாட்டில் ஒப்பந்ததாரராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கும், குளக்கச்சி பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபர் ஜோய் அலெக்ஸ் (57), அவரது மனைவி மெர்சி (58) ஆகியோருக்கும் இடையே நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
சிவகலாவிடம் கணிசமான அளவில் பணம் மற்றும் நகைகள் இருப்பதை அறிந்த ஜோய் அலெக்ஸ் தம்பதியினர், தங்களது வங்கி கடனை அடைக்க உதவுமாறு கேட்டுள்ளனர். இதனை நம்பிய சிவகலா, பல்வேறு காலகட்டங்களில் சுமார் 2 கோடியே 85 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் 200 சவரன் தங்க நகைகளை அவர்களிடம் கடனாக வழங்கியுள்ளார்.
ஏமாற்றப்பட்ட சிவகலா
ஆண்டுகள் பல கடந்தும் வாங்கிய பணத்தையோ, நகையையோ ஜோய் அலெக்ஸ் குடும்பத்தினர் திருப்பித் தரவில்லை. இதற்கிடையில், தனது சொத்தை விற்றுப் பணத்தைத் தருவதாக ஜோய் அலெக்ஸ் உறுதியளித்திருந்தார். ஆனால், சிவகலாவுக்குத் தெரியாமலேயே அந்தச் சொத்தை அவர் ரகசியமாக விற்பனை செய்துள்ளார்.
தகவலறிந்து பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்திற்கு விரைந்த சிவகலா, தனது பணத்தை மீட்க வேண்டி ஜோய் அலெக்சின் காலில் விழுந்து கதறி அழுத உருக்கமான காட்சிகள் அப்போது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தின.
நீதிமன்ற தீர்ப்பு
நியாயம் கிடைக்காத நிலையில், சிவகலா மாவட்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார். இதில் ஜோய் அலெக்ஸ், அவரது மனைவி மெர்சி மற்றும் மகன் சோனி ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு குழித்துறை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் 2-ல் நீதிபதி இசக்கி மகேஸ்குமார் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஜோய் அலெக்ஸ் மற்றும் அவரது மனைவி மெர்சி ஆகிய இருவருக்கும் தலா 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. மேலும், இருவருக்கும் தலா 10,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அதேசமயம், போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் இவர்களது மகன் சோனி இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.
செல்வாக்கு மிக்க தொழிலதிபர் குடும்பத்தினர், ஒரு பெண்ணிடம் கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்து சிறைக்குச் சென்ற சம்பவம் குமரி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
