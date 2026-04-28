English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
மார்த்தாண்டத்தில் 2.85 கோடி மோசடி: தொழிலதிபர் தம்பதிக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை - நீதிமன்றம் அதிரடி

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய பல கோடி ரூபாய் மோசடி வழக்கில், பிரபல தொழிலதிபர் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த விரிவான செய்தி இதோ.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 28, 2026, 12:39 AM IST

Trending Photos

IPL 2026: முடிந்தது முதல் பாதி... சொதப்பிய இந்த 12 வீரர்கள்... யார் யார் தெரியுமா?
camera icon10
IPL
IPL 2026: முடிந்தது முதல் பாதி... சொதப்பிய இந்த 12 வீரர்கள்... யார் யார் தெரியுமா?
டரியலான டெல்லி... பவர்பிளேவில் குறைவான ஸ்கோர் இதுதான் - டாப் 8 லிஸ்ட் இதோ
camera icon8
IPL
டரியலான டெல்லி... பவர்பிளேவில் குறைவான ஸ்கோர் இதுதான் - டாப் 8 லிஸ்ட் இதோ
IPL வரலாற்றில்... Uncapped பௌலர்களின் பெஸ்ட் பந்துவீச்சு - டாப்பில் CSK வீரர்!
camera icon7
IPL
IPL வரலாற்றில்... Uncapped பௌலர்களின் பெஸ்ட் பந்துவீச்சு - டாப்பில் CSK வீரர்!
திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் குழந்தை பெத்துக்கலாம்..பிரபல நடிகை கருத்து!
camera icon6
Nithya Menen
திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் குழந்தை பெத்துக்கலாம்..பிரபல நடிகை கருத்து!
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அடுத்த கீழ்பம்மம் தெற்கு காட்டுவிளை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிவகலா (47). இவரது கணவர் தேவராஜ் ஓமன் நாட்டில் ஒப்பந்ததாரராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கும், குளக்கச்சி பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபர் ஜோய் அலெக்ஸ் (57), அவரது மனைவி மெர்சி (58) ஆகியோருக்கும் இடையே நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சிவகலாவிடம் கணிசமான அளவில் பணம் மற்றும் நகைகள் இருப்பதை அறிந்த ஜோய் அலெக்ஸ் தம்பதியினர், தங்களது வங்கி கடனை அடைக்க உதவுமாறு கேட்டுள்ளனர். இதனை நம்பிய சிவகலா, பல்வேறு காலகட்டங்களில் சுமார் 2 கோடியே 85 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் 200 சவரன் தங்க நகைகளை அவர்களிடம் கடனாக வழங்கியுள்ளார்.

ஏமாற்றப்பட்ட சிவகலா

ஆண்டுகள் பல கடந்தும் வாங்கிய பணத்தையோ, நகையையோ ஜோய் அலெக்ஸ் குடும்பத்தினர் திருப்பித் தரவில்லை. இதற்கிடையில், தனது சொத்தை விற்றுப் பணத்தைத் தருவதாக ஜோய் அலெக்ஸ் உறுதியளித்திருந்தார். ஆனால், சிவகலாவுக்குத் தெரியாமலேயே அந்தச் சொத்தை அவர் ரகசியமாக விற்பனை செய்துள்ளார்.

தகவலறிந்து பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்திற்கு விரைந்த சிவகலா, தனது பணத்தை மீட்க வேண்டி ஜோய் அலெக்சின் காலில் விழுந்து கதறி அழுத உருக்கமான காட்சிகள் அப்போது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தின.

நீதிமன்ற தீர்ப்பு

நியாயம் கிடைக்காத நிலையில், சிவகலா மாவட்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார். இதில் ஜோய் அலெக்ஸ், அவரது மனைவி மெர்சி மற்றும் மகன் சோனி ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு குழித்துறை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் 2-ல் நீதிபதி இசக்கி மகேஸ்குமார் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஜோய் அலெக்ஸ் மற்றும் அவரது மனைவி மெர்சி ஆகிய இருவருக்கும் தலா 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. மேலும், இருவருக்கும் தலா 10,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அதேசமயம், போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் இவர்களது மகன் சோனி இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.

செல்வாக்கு மிக்க தொழிலதிபர் குடும்பத்தினர், ஒரு பெண்ணிடம் கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்து சிறைக்குச் சென்ற சம்பவம் குமரி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: விஜய்க்கு எத்தனை ஓட்டு விழுந்தது? உளவுத்துறை அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்! பதற்றத்தில் பனையூர் பங்களா

மேலும் படிக்க: விஜய் 2 தொகுதிகளிலும் தோல்விதான்.. 200 இடங்களில் தவெக டெபாசிட் காலி! அதிரடி கணிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
KanyakumariMarthandamFraud CaseCourt VerdictCrime News

Trending News