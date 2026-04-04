சீமான் vs TVK பிரபு.. காரைக்குடி யாருக்கு? குறுக்கே வரும் அமமுக.. கள நிலவரம் என்ன?

Karaikudi TN Election Analysis: 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் அனைவரையும் உற்று நோக்க வைத்திருக்கிறது. காரணம், வழக்கம்போல் தமிழக அரசியல் திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகளை மட்டும் சுற்றி இல்லாமல், விஜய்யின் தவெக சீமானின் நாதக என நான்கு முனையாக மாறி இருப்பதுதான். குறிப்பாக இம்முறை காரைக்குடியில் போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வெல்வாரா என்ற கேள்வி அனைவரது மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது.
இளைஞர் மனதில் இடம் பிடித்த சீமான்
கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக களத்தில் பயணித்து வரும் சீமான் இதுவரை ஒரு முறை கூட வெல்லவில்லை. 2016 ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். கடலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர் 12,497 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றார். இத்தேர்தலுக்கு பின்னர் தொடர்ந்து களத்தில் பயணித்த சீமான் தனக்கென ஒரு கூட்டத்தை சேர்க்க தொடங்கினார். அவரது கொள்கைகளை கொண்டு சேர்த்ததன் மூலம் இளைஞர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார்.
2026 தேர்தலில் வெற்றி பெறுவாரா?
பின்னர் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திருவொற்றியூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட சீமான் 2016ஐ விட மூன்று மடங்கு 48597 வாக்குகளை பெற்றார். இந்த நிலையில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் காரைக்குடி தொகுதியில் களமிறங்குகிறார். இம்முறை அவர் வெற்றி பெறுவார் என அனைவரது மத்தியிலும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அவர் போட்டியிடும் காரைக்குடி தொகுதியின் களம் எப்படி இருக்கிறது. யாருக்கு சாதகமாக களம் உள்ளது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
காங்கிரஸ் வசம் இருக்கும் காரைக்குடி
கரைக்குடி தொகுதி கடந்த இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்களில் திமுக கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸின் வசம் ஆகி உள்ளது. மாங்குடி என்பவர் இரண்டு தேர்தல்களிலுமே காங்கிரஸ் சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது நட்சத்திர வேட்பாளர் சீமான் களமிறங்கி உள்ளது அத்தொகுதி கைமாறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஆனால், இவருக்கு முட்டுக்கட்டையாக தவெக வேட்பாளர் டி.கே. பிரபு உள்ளார்.
சீமான் vs TVK பிரபு
2026ல் காரைக்குடி தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் மாங்குடி, அதிமுக கூட்டணி கட்சி அமமுக சார்பில் தேர்போகி வி. பாண்டி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சீமான், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக டி.கே. பிரபு ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். விஜய்யின் தவெக கட்சி இத்தேர்தலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது. அது காரைக்குடி தொகுதியிலும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனாலேயே களம் சீமான் மற்றும் தவெக வேட்பாளர் டி.கே. பிரபுவை சுற்றி மாறி இருக்கிறது.
களத்தில் தீவிரம் காட்டும் தவெக வேட்பாளர் பிரபு
காரைக்குடி தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் டி.கே. பிரபு தொடர்ந்து கள வேலையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிகிறது. அப்பகுதியில் அவர் மருத்துவராக இருந்து வருவதால் மக்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே சற்று பிரபலமாக இருந்துள்ளார். தற்போது தவெக கட்சியில் இணைந்து பொது பணியில் தன்னை இணைந்துகொண்டதால், மக்கள் மனதில் கூடுதலாக இடம் பிடித்து வருகிறார். இப்படி காரைக்குடி மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகி வரும் அவர், தற்போது சீமானுக்கு போட்டியாக மாறி இருக்கிறார். சிலர் அவர் வெல்லும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறுகின்றனர்.
சீமானின் பிளஸ் என்ன?
சிமான் சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர். அதேசமயம் ஒரு கட்சியின் தலைவர் என்பதால் அவர் ஒரு நட்சத்திர வேட்பாளராக பார்க்கப்படுகிறார். அதுமட்டுமல்லாமல், அவரின் கட்சிக்கென இருக்கும் வாக்குகளை தாண்டி சீமான் என்பதாலேயே அவருக்கு வாக்கு அதிகம் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல், கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்திலேயே சிவகங்கையில்தான் நாதக அதிக வாக்குகளை பெற்றது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாதக 1 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 412 வாக்குகளை பெற்றது. எனவே சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அதிக வாக்குகள் நாதகவிற்கு உள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியான காரைக்குடியில் சீமான் போட்டியிடுகிறார். இதெல்லாம் சீமானின் பிளஸாக பார்க்கப்படுகிறது.
சீமானின் மைனஸ் என்ன?
சீமானுக்கு முதல் மைனல் என்றால், காரைக்குடியில் அவரால் பிரச்சாரம் மட்டுமே செய்ய முடியும். அதைதாண்டி அங்குள்ள மக்களிடன் சென்று, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இருக்கும் இந்த இடைவெளி நாட்களில் வாக்கு சேகரிக்க முடியாது. அவரின் ஆதரவாளர்களே அவருக்காக வாக்கு சேகரிப்பர். சீமான் ஒரு கட்சியின் தலைவராக இருப்பதால், அவர் தமிழகம் எங்கும் இருக்கும் தொகுதிகளுக்கு சென்று தனது கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக பிரச்சாரம் செய்யும் கடமை அவருக்கு உள்ளது என்பதால், அவரால் முழுமையாக கரைக்குடி தொகுதியில் வேலை பார்க்க முடியாது. இது அவரது ஒரு மைனஸாக பார்க்கப்படுகிறது.
அமமுக தேர்போகி வி. பாண்டி
இதற்கிடையில் அமமுக வேட்பாளர் தேர்போகி வி. பாண்டி களத்தில் உள்ளார். அக்கட்சியில் முக்கிய வேட்பாளர்களில் ஒருவராக இருக்கும் இவர், கடந்த 2021 தேர்தலில், 44, 864 வாக்குகளை பெற்று மூன்றாவது இடத்தை பெற்றார். இரண்டாவது இடத்தை பாஜக பெற்றது. இந்த நிலையில், இம்முறை அதிமுக, பாஜக மற்றும் அமமுக கைகோர்த்துள்ளதால், தேர்போகி பாண்டி அதிக வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது. எனவே, காரைக்குடியில் இம்முறை கடும் போட்டி இருக்கும் என்பது சந்தேகம் இல்லை.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ