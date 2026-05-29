/கவின் ஆணவப் படுகொலை: 10 மாதங்களுக்கு பின் சுர்ஜித்தின் தாய் கைது... கண்ணீர் விட்டு கதறல்

Kavin Murder Case : கவின் ஆவணப்படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தற்போது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சுர்ஜித்தின் தாயார் 10 மாதங்களுக்கு பின் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுவரை இந்த வழக்கில் சுர்ஜித், அவரது தந்தை சரவணன் மற்றும் உறவினர் ஜெயபால் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
Kavin Murder Case Latest News : தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மென்பொருள் பொறியாளர் கவின் செல்வகணேஷ். பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரான இவர் சென்னையில் பணியாற்றி வந்தார். இவர் கடந்த ஆண்டு ஜூலை 27ஆம் தேதி திருநெல்வேலி கே.டி.சி நகரில் காதல் விவகாரம் தொடர்பாக, காதலித்த பெண்ணின் மூத்த சகோதரனால் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
கவின் ஆவணப் படுகொலை செய்யப்பட்டது தமிழ்நாட்டையே பெரியளவில் உலுக்கியது. கவின் கொலை ஆவணப் படுகொலைக்கு எதிராக சட்டத்தை கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலுப்படுத்தியது. கடந்த அரசு இந்த சட்டத்தை இயற்ற ஒரு குழுவையும் அமைந்திருந்தது. தற்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் சூழலில், இந்த வழக்கில் முக்கிய திருப்பமும் நடந்துள்ளது.
இந்த வழக்கில், கொலை செய்தததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தாயார் சுமார் 10 மாதங்களுக்கு முன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கவின் காதலித்ததாக கூறப்படும் பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித், அவரது தந்தை சரவணன் மற்றும் உறவினர் ஜெயபால் ஆகிய 3 பேரை சிபிசிஐடி போலீசார் ஏற்கனவே கைது செய்தனர். இவ்வழக்கு தற்போது நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், கொலை குற்றம்சாட்டப்பட்ட சுர்ஜித்தின் தாயாரும், உதவி ஆய்வாளருமான கிருஷ்ணகுமாரி இதுவரை கைது செய்யப்படாமல் இருந்து வந்தார். இதையடுத்து கடந்தாண்டு நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற விசாரணையில், கிருஷ்ணகுமாரியை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டது. மேலும், அவர் ஆஜராகாததால் அவரை கைது செய்ய பிடிவாரண்டும் பிறப்பிக்கப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு நெல்லை மாவட்டத்தில் ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட தம்பி கவின் அவர்களின் அம்மா மற்றும் தம்பி ஆகியோர் இன்று அம்பேத்கர் திடலில் சந்தித்தனர்.— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) May 24, 2026
ஆனால், கடந்த 26ஆம் தேதி நடைபெற்ற விசாரணை வரை கிருஷ்ணகுமாரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை, ஆஜர்படுத்தப்படவும் இல்லை. குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னரும் அவரை கைது செய்யாமல் இருப்பது ஏன்? என நீதிமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இதுகுறித்து உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கவும், நீதிமன்றம் சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு இன்று அறிவுறுத்தியது. இந்த சூழலில், தலைமறைவாக இருந்து வந்த எஸ்.ஐ. கிருஷ்ணகுமாரியை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து பாளையங்கோட்டை பெருமாள்புரத்தில் உள்ள சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
பின்னர் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அழைத்து சென்றனர் அப்போது சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியே வந்த கிருஷ்ண குமாரி கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதபடி போலீஸ் வாகனத்தில் ஏறிச் சென்றார். தொடர்ந்து அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். கிருஷ்ணகுமாரிக்கு வரும் ஜூன் 9ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் வழங்கி நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டார்.
சமீபத்தில்தான், பாதிக்கப்பட்ட கவினின் இளைய சகோதரருக்கு அரசு வேலை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதுகுறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் திருமாவளவன் கடந்த மே 25ஆம் தேதி அன்று, "கடந்த ஆண்டு நெல்லை மாவட்டத்தில் ஆவணப் படுகொலை செய்யப்பட்ட தம்பி கவினின் தாயார் மற்றும் தம்பி ஆகியோர் இன்று அம்பேத்கர் திடலில் சந்தித்தனர். விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தொடர் முன்முயற்சியினால் கவினின் தம்பி பிரவீனுக்கு சிப்காட்டில் உதவி மேலாளராக அரசு வேலை கிடைத்திருக்கிறது. வன்கொடுமை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதன் அடிப்படையில் முதன் முதலாக உதவி மேலாளர் பதவி கிடைத்திருப்பது இதுதான் முதல் முறை" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.