/மதுரை பேருந்து விபத்து... உயிரிழந்தவர்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் நிதியுதவி அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!

Madurai Accident News: மதுரை - திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் கருங்காலக்குடி அருகே மார்த்தாண்டம் நோக்கிச் சென்ற ஆம்னி பேருந்தும், திருச்சி நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்த தமிழ்நாடு போக்குவரத்துக் கழகம் பேருந்தும் ஒன்றுக்கொன்று மோதிய பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் 6 பேர் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், விபத்தில் இருபேருந்துகளில் 40க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயமடைந்தனர். இந்த நிலையில், மதுரை பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்த 6 பேரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.3 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மதுரை மாவட்டம், மேலூர் வட்டம் கொட்டாம்பட்டி அருகே இன்று (13.07.2026) அதிகாலை சென்னையிலிருந்து மார்த்தாண்டம் நோக்கிச் சென்ற தனியார் பேருந்து, மதுரையிலிருந்து கும்பகோணம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்து மீது மோதிய விபத்து ஏற்பட்டது.
இந்த பேருந்தில் பயணம் செய்த திருநெல்வேலி, சமாதானபுரத்தைச் சேர்ந்த திருமதி சிறியபுஷ்பம் (வயது 56) 40) க/பெ. ஜெயசீலன், இடையமலைப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த திரு. ஆனந்தராஜ் (வயது 46) த/பெ. பொன்னுச்சாமி. திருச்சியைச் சேர்ந்த திரு சூர்யா (வயது 29) த/பெ. கணேசன், திருவாரூர் கூத்தாநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த திரு. முகமது யாசின் (வயது 60) த/பெ. கலில் ரஹ்மான், திருநெல்வேலி, திசையன்விளை பகுதியைச் சேர்ந்த திரு. ஆபிரகாம் (வயது த/பெ. ஜான்சன், ஆகியோர் விபத்து நடந்த இடத்திலேயும், மதுரை, வஞ்சி நகரத்தைச் சேர்ந்த திரு.பெருமாள் (வயது 71), த/பெ. சின்னையா என்பவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றியும் உயிரிழந்தனர்.
இந்த துயரமான செய்தியைக் கேட்டு மிகுந்த வருத்தமும் வேதனையுமடைந்தேன். இவ்விபத்தில் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் ஏழு நபர்களுக்கும், இலேசான காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்றுவரும் 15 நபர்களுக்கும் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
இவ்விபத்தில் உயிரிழந்த ஆறு நபர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் அவர்களது உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று இலட்சம் ரூபாயும், பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் ஏழு நபர்களுக்கு தலா ஒரு இலட்சம் ரூபாயும், இலேசான காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் 15 நபர்களுக்கு தலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன்” என்றார்.
இன்று அதிகாலை 3 மணியளவில் கருங்கலக்குடீ அருகே உள்ள வஞ்சிநகரத்தில் அதிகவேகமாக ஆம்னி பேருந்து சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, ஆம்னி பேருந்தின் ஓட்டுநர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, பேருந்து திடீரென வலதுபுறமாகத் திரும்பியதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. பேருந்து நடுப்பகுதித் தடுப்பைத் தாண்டிச் சென்று, எதிர்த் திசையில் வந்துகொண்டிருந்த அரசு பேருந்து மீது மோதியது. ஆம்னி பேருந்து அரசு பேருந்து மீது மோதியதில் அரசுப் பேருந்து தலைகீழாக கவிழ்ந்தது.
சில நொடிகளில் ஆம்னி பேருந்தும் சரிந்தது. நான்கு வழிச் சாலையின் இடதுபுறத்தில் இருந்த கான்கிரீட் பேருந்து நிழற்குடையில் மோதிய பின்னரே அந்த ஆம்னி பேருந்து நின்றது. இந்த கோர விபத்து அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த விபத்தில் அரசு பேருந்தில் பயணித்த திருச்சியைச் சேர்ந்த அனந்தராஜ், திருவாரூரைச் சேர்ந்த யாசின், சூர்யா ஆகிய மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர்.
மேலும், ஆம்னி பேருந்தில் பயணித்த நெல்லையைச் சேர்ந்த சிரியபுஷ்பம், நெல்லையை சேர்ந்த ஆபிரகாம் என மேலும் இருவர் உயிரிழந்தனர். இந்த பேருந்தில் 40க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் மருத்துவமனைக்குச் சென்று, காயமடைந்தவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை குறித்து மருத்துவர்களிடம் விசாரித்தனர்.