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மதுரை பேருந்து விபத்து... உயிரிழந்தவர்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் நிதியுதவி அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!

Madurai Accident: மதுரையில் நிகழ்ந்த பேருந்து விபத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்த 6 பேரின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம்  முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். படுகாயம் அடைந்த 7 பேருக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்க தலா ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 13, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:32 PM IST
மதுரை பேருந்து விபத்து... உயிரிழந்தவர்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் நிதியுதவி அறிவித்த முதல்வர் விஜய்!
Image Credit: Madurai Accident NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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