English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • மதுரையில் கறிக்கடை கிடையாது? சுந்தர் சி உண்மையில் என்னதான் சொன்னார்?

மதுரையில் கறிக்கடை கிடையாது? சுந்தர் சி உண்மையில் என்னதான் சொன்னார்?

TN Election Sundar.C News: மதுரை மத்திய தொகுதியில் வெற்றி பெற்றால் இறைச்சி கடைகளை மூடுவேன் என சுந்தர் சி கூறியதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் கசிந்தன. தற்போது அதற்கு சுந்தர் சி விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதாவது, நான் வெற்றி பெற்றால் மக்களுக்கு கறி விருந்து அளிப்பேன் என கூறியுள்ளார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 7, 2026, 05:07 PM IST
  • மதுரையில் கறிக்கடையை மூடுவேனா?
  • சுந்தர் சி சொன்னதாக தவறான தகவல் பரப்பப்படுகிறது
  • நான் வெற்றி பெற்றால் கறி விருந்து போடுவேன் என்று கூறினார்.

Trending Photos

ஐபிஎல்லால் பணக்காரர்கள் ஆகிய 7 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 சிஎக்ஸ் வீரர்கள்!
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லால் பணக்காரர்கள் ஆகிய 7 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 சிஎக்ஸ் வீரர்கள்!
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கும் கோடீஸ்வர யோகம்.. ஏப்ரல் 16 முதல் பொற்காலம், அதிர்ஷ்டம்
camera icon6
Sevvai Peyarchi
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கும் கோடீஸ்வர யோகம்.. ஏப்ரல் 16 முதல் பொற்காலம், அதிர்ஷ்டம்
47 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்கும் ஜோதிகா! அவரே பகிர்ந்த சூப்பர் டிப்ஸ்.. இந்த 5 விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க
camera icon7
weight loss
47 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்கும் ஜோதிகா! அவரே பகிர்ந்த சூப்பர் டிப்ஸ்.. இந்த 5 விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க
ஒரே போட்டியில் அதிக விக்கெட்.. ஐபிஎல்லில் அசத்திய 5 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 MI வீரர்கள்
camera icon6
IPL
ஒரே போட்டியில் அதிக விக்கெட்.. ஐபிஎல்லில் அசத்திய 5 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 MI வீரர்கள்
மதுரையில் கறிக்கடை கிடையாது? சுந்தர் சி உண்மையில் என்னதான் சொன்னார்?

TN Election Sundar.C News: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. வேட்பு மனு தாக்கல்  முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இன்று வேட்பு மனு பரிசீலனை நடந்து வருகிறது. ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடும். தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என நான்கு போட்டி நிலவி வருகிறது. அனைத்து கட்சி வேட்பாளர்கள் இரவு பகல் பாராமல் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

மதுரை மத்திய தொகுதி

அந்த வகையில், மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிடும் சுந்தர் சி தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த தேர்தலில் மதுரை மத்திய தொகுதி முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இம்முறை அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது. மதுரை மத்திய தொகுதியை அதிமுக நேரடியாக களமிறங்களாமல், புதிய நீதிக் கட்சிக்கு கொடுத்தது. இத்தொகுதியில் புதிய நீதிக் கட்சி வேட்பாளராக சுந்தர் சி களமிறங்குகிறார். 

இந்த தொகுதியில் திமுகவின் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் வெற்றி பெறுகிறார். இந்த தொகுதியில் அதிமுக களமிறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட, புதிய நீதிக் கட்சி போட்டியிடுகிறது. இதுவே பிடிஆருக்கு பாசிடிவ்வாக இருக்கிறது. 

இந்த சூழலில், சுந்தர் சி மதுரை மத்திய தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட அவர், நான் வெற்றி பெற்றால் புனிதத் தலமான மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அமைந்துள்ள மதுரை மத்திய தொகுதியில் இறைச்சி விற்பனையை தடை செய்து கோயில் நகரத்தின் புனிதத்தை பாதுகாப்பேன் என பேசியதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்தன.  

பிடிஆர் என்ன எம்.ஜி.ஆரா?

இதற்கு தற்போது சுந்தர் சி. விளக்கம் அளித்துள்ளார். இன்று (ஏப்ரல் 7) மதுரை மத்திய தொகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்ட பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் அவர்களின் ரசிகன்  நான். அவர் உருவாக்கிய கட்சியை ஜெயலலிதா வழிநடத்தி, தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இரட்டை இலை சின்னத்தில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு அளித்ததற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றி.

திரைப்படங்களில் பேய் கதைகள், பெரிய கூட்டங்கள், வசூல் சாதனைகள் என பலவற்றை காட்டியுள்ளேன்.  இன்றுதான் உண்மையான பேய் கூட்டம் என்ன என்பதை இந்த மக்களின் பெரும் திரளில் பார்க்கிறேன். எம்.ஜி.ஆர் அரசியலுக்கு வந்த காலத்தில், உலகம் சுற்றும் வாலிபன். திரைப்படத்திற்கு அப்போதைய அரசு பல்வேறு தடைகளை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் ரசிகர்கள் செயல்வீரர்களாக மாறி அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்ததால் அவர் வெற்றி பெற்றார். 

அதுபோன்ற செயல்வீரர்களால்தான் அதிமுக தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது. ஜெயிக்க முடியாது என்பதற்கு அவர் (பிடிஆர்)  என்ன எம்.ஜி.ஆரா? இது பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தான். நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு கை பார்த்துவிடலாம்" என்று கூறினார். 

இறைச்சி கடைகளை மூடுவேனா?

தொடர்ந்து  பேசிய சுந்தர் சி, ”திமுக கூட்டணியை விமர்சித்த அவர், அவர்களிடம் பில்டிங் மட்டும் தான் ஸ்ட்ராங், பேஸ்மெண்ட் வீக். நான் வெளியூரிலிருந்து வந்தவன் என்று கூறுகிறார்கள். உள்ளூரில் இருந்தவர்கள் என்ன சாதித்தார்கள்? இந்த பகுதி மக்கள் தங்களது எம்எல்ஏவாக உள்ள அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை பார்த்ததே இல்லை என்று கூறுகிறார்கள்” என்றார். 

மேலும், கறிகடைகளை மூடுவேன் சமூக வலைதளங்களில் வரும் தகவல்கள் குறித்து பேசிய சுந்தர் சி, "தன்னை பற்றி அவதூறு பரப்பப்படுகிறது. நான்  கறிக்கடைகளை மூடுவேன் என பொய் பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். நான் ஒரு வாரத்தில் ஆறு நாள் கறிசோறு சாப்பிடும் மனிதன். நான் வெற்றி பெற்றால் மக்களுக்கு கறி விருந்து அளிப்பேன்” என்று கூறினார். 

இதற்கு முன்பாக, தனது எக்ஸ் தளத்தில் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்தார். அவர் அதில் குறிப்பிடுகையில், தேர்தலில் நான் வெற்றி பெற்றால் மதுரை மத்திய தொகுதியில் இறைச்சி கடைகளை மூடுவேன் என நான் சொன்னதாக பரவும் செய்தி முற்றிலும் பொய்யானது. மக்களின் உணர்வுகளையும் உரிமைகளையும்  மதிக்கத் தெரிந்தவன் நான் என்பது மக்களுக்கே தெரியும். போட்டியை நேரடியாக எதிர்கொள்ள தைரியம் இன்றி குறுக்கு வழியை நாடுவோரின் இதுபோன்ற கீழ்தரமான நடவடிக்ககைகளுக்கு நமது ஒற்றுமை மற்றும் வெற்றியால் பதிலடி தருவோம்" என்று விளக்கம் அளித்தார்.

மேலும் படிக்க: சுந்தர் சி வெளியூர்காரர், விவரம் தெரியாமல் பேசுகிறார் - அமைச்சர் பிடிஆர் பதிலடி

மேலும் படிக்க: பிடிஆர்-ஐ ஜெயிப்பீங்களா...? சுந்தர்.சி சொன்ன ஸ்வீட்டான பதில் - மதுரை மத்திய தொகுதி நிலவரம்!

மேலும் படிக்க: பிடிஆர்-ஐ ஜெயிப்பீங்களா...? சுந்தர்.சி சொன்ன ஸ்வீட்டான பதில் - மதுரை மத்திய தொகுதி நிலவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
TN Assembly ElectionNDA Candidate Sundar CMadurai Central constituency

Trending News