தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Madurai Central Election Result 2026: மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மதுரை மத்திய (Madurai Central) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 06:16 AM IST

மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 193), தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். மதுரை மாநகராட்சியின் மையப்பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இந்தத் தொகுதி, புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மற்றும் வணிக மையங்களைக் கொண்ட பரபரப்பான பகுதியாகும். இது மதுரை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகச் செயல்படுகிறது.

மதுரை மத்திய தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று மதுரை மத்திய தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

மதுரை மத்திய வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): முனைவர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ) 
அதிமுக (AIADMK): சுந்தர் சி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): துர்கா குமாரசுவாமி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி.என்.எஸ். முஸ்தபா

மதுரை மத்திய தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலின்படி, மதுரை மத்திய தொகுதியின் வாக்காளர் விவரங்கள்:

மொத்த வாக்காளர்கள்: 199618
ஆண் வாக்காளர்கள்: 96947
பெண் வாக்காளர்கள்: 102645
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 26

மதுரை மத்திய சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்:

வெற்றி: முனைவர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் (திமுக) - 73,205 வாக்குகள் (49.47%)

இரண்டாம் இடம்: என். ஜோதி முத்துராமலிங்கம் (அதிமுக) - 39,029 வாக்குகள் (26.37%)

வாக்கு வித்தியாசம்: பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் 34,176 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றார். 

மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
 மக்கள் நீதி மய்யம் (MNM): பி. மணி - 14,495 வாக்குகள் (9.79%)
 நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஜே. பாண்டியம்மாள் - 11,215 வாக்குகள் (7.58%)

மதுரை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

 மேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை மேற்குத் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

