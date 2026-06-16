/மதுரை: 17 வயது சிறுமி கழுத்தில் தாலி.. பட்டப்பகலில் இளைஞர் செய்த காரியம்.. சிசிடிவி காட்சிகள்!

Madurai Latest News: இந்தியாவில் குழந்தை திருமணங்களை தடுக்க, குழந்தை திருமண தடைச் சட்டம் 2006ஆம் ஆண்டு முதல் நடைமுறையில் உள்ளது. திருமணத்தின்போது பெண்ணுக்கு 18 வயதுக்கு குறைவாகவும், ஆணுக்கு 21 வயது நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும் என வரையறுக்கப்படுகிறது. குழந்தை திருமணங்கள் தற்போது பெரும் அளவில் குறைந்திருந்தாலும், குழந்தை திருமணம் குறித்து தமிழக அரசு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, மதுரையில் பேன்சி கடையில் பணிபுரிந்த 17 வயது சிறுமிக்கு இளைஞர் ஒருவர் தாலி கட்டியுள்ள சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் 17 வயது சிறுமி. இவர் தனியார் பேன்சி கடையில் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கும் திருமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த மாரி என்ற 23 வயது வாலிபருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருவருக்கு காதலித்து வந்த நிலையில், பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்றுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில், நேற்று சிறுமி பணியாற்றிய கடைக்கு வாலிபர் வந்துள்ளார்.
அப்போது கடையில் சிறுமி மட்டும் பணியில் இருந்தார். மற்றவர்கள் வெளியில் சென்றுள்ளனர். சிறுமி கடையில் வியாபாரம் செய்து வந்த நிலையில் வாடிக்கையாளர்கள் வெளியே சென்றவுடன் காதலன் அருகில் வந்து சிறுமியிடம் பேச்சுவார்த்தை கொடுத்துள்ளார். அப்போது, இளைஞர் தான் பையில் மறைத்து வைத்திருந்த தாலிக் கயிறை எடுத்து சிறுமியின் கழுத்தில் கட்டிவிட்டு அங்கேயே இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது கடைக்கு வந்த ஊழியர் ஒருவர் சம்பவத்தை கண்டு உடனடியாக சிறுமியின் பெற்றோருக்கு தகவல் அளித்தார். தகவல் அறிந்து கடைக்கு வந்த பெற்றோர், திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இருந்து ரோந்து பணிக்காக வந்த சிங்கப் பெண் அதிரடிப்படை போலீசார் இருப்பதை பெற்றோர் கண்டனர்.
இதனை அடுத்து, அவர்களிடம் நடந்த சம்பவத்தை கூறவே உடனடியாக சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்றனர். அப்போது போலீசார் வருவதை கண்டு வாலிபர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து பேன்சி கடையில் இருந்த சிறுமியை அழைத்துச் சென்ற சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார், திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
சம்பவம் தொடர்பாக திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தப்பி ஓடிய வாலிபரை தேடி வந்தனர். சிறுமிக்கு தாலி கட்டிய வாலிபர் மது போதையில் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. போலீசார், இளைஞரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். அப்போது, தனது வீட்டில் பதுங்கி இருந்த மாரியை சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவர் மீது போக்சோ உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தமிழகத்தில் ஏற்கனவே சிறுமிகளுக்கு நடைபெற்று வரும் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் பணியாற்றும் கடைக்குள்ளே சென்று மது போதையில் வாலிபர் 17 வயது சிறுமிக்கு தாலி கட்டிய சம்பவம் திருமங்கலம் பகுதியில் பெறும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.