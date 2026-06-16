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மதுரை: 17 வயது சிறுமி கழுத்தில் தாலி.. பட்டப்பகலில் இளைஞர் செய்த காரியம்.. சிசிடிவி காட்சிகள்!

Madurai Latest News: மதுரையில் பேன்சி கடையில் பணிபுரிந்த 17 வயது சிறுமிக்கு இளைஞர் ஒருவர் தாலி கட்டியுள்ளார்.  தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சிங்கப்பெண் அதிரடி போலீசார் இளைஞரை கைது செய்தனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 16, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:18 PM IST
மதுரை: 17 வயது சிறுமி கழுத்தில் தாலி.. பட்டப்பகலில் இளைஞர் செய்த காரியம்.. சிசிடிவி காட்சிகள்!
Image Credit: Madurai Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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மதுரை: 17 வயது சிறுமி கழுத்தில் தாலி.. பட்டப்பகலில் இளைஞர் செய்த காரியம்
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