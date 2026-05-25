/மதுரை: மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே சிறுவன் ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை.. நள்ளிரவில் பகீர்!

Maduri Murder News: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே சிறுவன் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. முன்விரோதம் காரணமாக 17 வயது சிறுவன் கொலை செய்யப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.
Madurai Murder News: தமிழக்ததில் தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. தவெக ஆட்சி அடைந்து சில நாட்களே ஆன நிலையில், கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. சமீபத்தில் கூட, கோவை மாவட்டத்தில் 10 வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இதுதொர்பாக இரண்டு பேர் கைதாகினர். கொலை சம்பவங்கள் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, மதுரையில் 17 வயது சிறுவன் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் அருகே சிறுவன் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அருகே வடக்கு ஆவணி மூல வீதி பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கார் பார்க்கிங் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு நேற்று நள்ளிரவு குபேந்திரன் என்ற சிறுவனை பைக்கில் வந்த கும்பல் ஒன்று சரமாரியாக வெட்டிப் படுகொலை செய்து விட்டு தப்பியோடினர்.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த விளக்குத்தூண் காவல்துறையினர் அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில் கடந்த மாதம் சித்திரை திருவிழாவின் போது கொலை செய்யப்பட்ட சிறுவன் குபேந்திரனுக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துமணி என்ற தொத்தல் முத்துமணி என்பவருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது இருவரும் ஒருவரை ஒருவரை கடுமையாக தாக்கியபோது முத்து மணிக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த முத்துமணி என்ற தொத்தல் முத்துமணி தனது காயம் ஆறுவதற்குள் சிறுவன் குபேந்திரனை கொலை செய்துவிட வேண்டுமென திட்டம் தீட்டியுள்ளனர்.
இந்நிலையில் நேற்றிரவு சிறுவன் குபேந்திரன் மீனாட்சியம்மன் கோவில் கார் பார்க்கிங் அருகே நின்றபோது அங்கு 2 பைக்குகளில் வந்த முத்துமணி மற்றும் அவனது தம்பி ராஜ் மற்றும் சதீஷ்குமார் , ஹரி கிருஷ்ணன், முத்துக்குமார் ஆகிய 5 பேர் கொண்ட கும்பல் சிறுவன் குபேந்திரனை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர்.
அப்போது குபேந்திரன் ஓட முயற்சித்தபோதும் விரட்டி வெட்டிப் படுகொலை செய்தனர். இதனால் சம்பவ இடத்திலயே குபேந்திரன் உயிரிழந்தார். பின்னர் கொலை செய்த கும்பலானது அங்கிருந்து தப்பியோடியதும் தெரியவந்துள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து சிறுவனின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறாய்விற்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து கொலை வழக்குப்பதிவு செய்த விளக்குத்தூண் காவல்துறையினர் கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடி கும்பலை தேடி வருகின்றனர். வடக்கு ஆவணி மூல வீதியில் செயல்பட்டு வரும் மாநகராட்சி கார் பார்க்கிங்கில் ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட கடைகளில் சமூகவிரோத கும்பல்களை இரவில் தங்க வைப்பதாகவும், தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் மது அருந்துவது போதை பொருட்கள் பயன்படுத்துவது என பல்வேறு சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டி உள்ளனர். இதனால் நாள்தோறும் இரவு நேரத்தில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
எனவே காவல்துறையினர் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக உள்ள மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அருகே இதுபோன்ற சட்டவிரோத செயல்கள் நடைபெறுவதை தடுக்க தீவிர ரோந்து பணி மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அருகே கார் பார்க்கிங்கில் இளைஞர் வெட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை சூலூர் அருகே கண்ணம்பாளையம் பகுதியில், 10 வயது பச்சிளம் சிறுமி சாக்லேட் தருவதாக ஆசை காட்டி கடத்தப்பட்டு, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு மிகக் கொடூரமான முறையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியுள்ளது. சூலூர் மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்த வழக்கில் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கார்த்தியை போஸ்கோ நீதிமன்ற நீதிபதி பகவதி அம்மாள் நேரடி விசாரணை மேற்கொண்டார்.
இதில் குற்றவாளி என்று கருதப்படுகின்ற கார்த்திக்கு 14 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். விசாரணையின் போது, குற்றவாளி கார்த்தி சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். மருத்துவர்களின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், குற்றவாளிக்கு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் ரம்யா பாரதி கூறியுள்ளார்.