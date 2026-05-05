மதுரையில் யார் வெற்றி? 10 தொகுதிகளின் வெற்றி வேட்பாளர் விவரம்!

தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது. அதிமுக மற்றும் திமுகவை தாண்டி, தனிப்பெரும் கட்சியாக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. குறிப்பாக, தமிழகத்தில் உள்ள பல மாவட்டங்களில் முழு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்று ஆட்சி அமைக்க போவது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். மதுரையில் விஜய் எந்தெந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார், யார் யார் வெற்றியாளர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க - தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
|தொகுதி பெயர்
|வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்
|கட்சி
|மேலூர்
|பி. விஸ்வநாதன்
|இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
|உசிலம்பட்டி
|விஜய்
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|சோழவந்தான்
|கருப்பையா எம்.வி
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|திருப்பரங்குன்றம்
|நிர்மல்குமார்
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|மதுரை மேற்கு
|தங்கபாண்டி எஸ்.ஆர்
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|மதுரை தெற்கு
|எம்.எம். கோபிசன்
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|மதுரை வடக்கு
|ஏ. கல்லணை
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|மதுரை மத்தி
|முஸ்தபா
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|மதுரை கிழக்கு
|கார்த்திகேயன்
|தமிழக வெற்றிக் கழகம்
|திருமங்கலம்
|மணிமாறன்
|திமுக
மேலும் படிக்க - ஸ்டாலினே தோல்வி? கடும் அப்செட்டில் திமுக! கொளத்தூரில் நடந்த ட்விஸ்ட்
மேலும் படிக்க - விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் ரூ.2500, இலவச சிலிண்டர், மின்சாரம் கிடைகும்! தேர்தல் வாக்குறுதி ரீவைண்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ