மதுரையில் யார் வெற்றி? 10 தொகுதிகளின் வெற்றி வேட்பாளர் விவரம்!

TN Assembly Election: விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்று ஆட்சி அமைக்க போவது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : May 5, 2026, 08:11 AM IST
பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது. அதிமுக மற்றும் திமுகவை தாண்டி, தனிப்பெரும் கட்சியாக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. குறிப்பாக, தமிழகத்தில் உள்ள பல மாவட்டங்களில் முழு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்று ஆட்சி அமைக்க போவது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். மதுரையில் விஜய் எந்தெந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார், யார் யார் வெற்றியாளர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

தொகுதி பெயர் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்  கட்சி
மேலூர் பி. விஸ்வநாதன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
உசிலம்பட்டி  விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம்
சோழவந்தான்  கருப்பையா எம்.வி தமிழக வெற்றிக் கழகம்
திருப்பரங்குன்றம்  நிர்மல்குமார் தமிழக வெற்றிக் கழகம்
மதுரை மேற்கு தங்கபாண்டி எஸ்.ஆர் தமிழக வெற்றிக் கழகம்
மதுரை தெற்கு எம்.எம். கோபிசன் தமிழக வெற்றிக் கழகம்
மதுரை வடக்கு ஏ. கல்லணை தமிழக வெற்றிக் கழகம்
மதுரை மத்தி  முஸ்தபா தமிழக வெற்றிக் கழகம்
மதுரை கிழக்கு கார்த்திகேயன் தமிழக வெற்றிக் கழகம்
திருமங்கலம் மணிமாறன் திமுக 

 

