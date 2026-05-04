தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Madurai East Election Result 2026: மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மதுரை கிழக்கு (Madurai East) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 06:14 AM IST

மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 189), தமிழகத்தின் முக்கிய விஐபி தொகுதிகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொகுதி மதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமப்புற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இது மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதியின் ஒரு அங்கமாக செயல்படுகிறது.

மதுரை கிழக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று மதுரை கிழக்கு தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

மதுரை கிழக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): அமைச்சர் பி. மூர்த்தி (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ) 
அதிமுக (AIADMK): மாங்குளம் மகேந்திரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): செல்வம்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.கார்த்திகேயன்

மதுரை கிழக்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலின்படி, மதுரை கிழக்கு தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை சுமார் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமாகும்.

ஆண்: 163848
பெண்: 172622
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 57
மொத்தம்: 336527

மதுரை கிழக்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரை கிழக்கு தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்.

வெற்றி: பி. மூர்த்தி (திமுக) - 1,22,729 வாக்குகள் (51.59%)

இரண்டாம் இடம்: ஆர். கோபாலகிருஷ்ணன் (அதிமுக) - 73,125 வாக்குகள் (30.74%)

வாக்கு வித்தியாசம்: அமைச்சர் பி. மூர்த்தி 49,604 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.

மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
 நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஐ. லதா - 17,668 வாக்குகள் (7.43%)
 மக்கள் நீதி மய்யம் (MNM): முத்துக்கிருஷ்ணன் - 11,993 வாக்குகள் (5.04%)

