/மதுரையை மீண்டும் குப்பை இல்லா நகரமாக மாற்ற... MLA கல்லாணை பேட்டி!

மதுரையை தூய்மை நகராக மாற்ற மக்கள் ஒத்துழைப்பு அவசியம்: மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார், எம்.எல்.ஏ கல்லாணை விஜயன்பன் பேட்டி!
மாமதுரையை மீண்டும் தூய்மை நகராக மாற்ற வேண்டும் என்ற பொதுமக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், மாநகராட்சி பகுதிகளில் தூய்மை பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. வீடு தேடி குப்பை எடுக்கும் வாகனங்கள் அதிகாலையில் இயக்கப்பட வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் தெரிவித்துள்ளார். அதேவேளை, மதுரையை மீண்டும் “குப்பை இல்லா மதுரை” என மாற்ற தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று த.வெ.க. எம்.எல்.ஏ கல்லாணை விஜயன்பன் கூறியுள்ளார்.
மதுரை மாநகர் வக்பு கல்லூரி சுற்றுவட்டார பகுதியில் குடியிருப்புகளில் இருந்து வீசப்பட்ட குப்பைகள் தேங்கி, கடும் துர்நாற்றம் வீசியதால் கல்லூரி மாணவ, மாணவியர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர். இதையடுத்து, இன்று காலை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார், வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்லாணை விஜயன்பன் தலைமையில் நடைபெற்ற தூய்மை பணிகளில் 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த மாபெரும் தூய்மை இயக்கத்தின் மூலம், கல்லூரி சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மட்டுமல்லாமல், மாநகரின் பல இடங்களிலும் குப்பை அகற்றும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்றன. நகரின் முக்கிய இடங்களில் தேங்கியிருந்த கழிவுகள் அகற்றப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு தூய்மை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார், “மாமதுரையை தூய்மை நகராக மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பொதுமக்கள் மத்தியில் நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. இதை நிறைவேற்ற தமிழ்நாடு அரசு, மாநகராட்சி மட்டுமல்ல; மக்களின் ஒத்துழைப்பும் மிக மிக அவசியம். சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்னை நேரில் சந்தித்து, வடக்கு தொகுதியில் தூய்மை பணிகள் குறித்து தெரிவித்தார். அதனை தொடர்ந்து, அரசின் சார்பில், மாணவர்கள், பொதுமக்கள், மாநகராட்சி அலுவலர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் இணைந்து மாபெரும் தூய்மை பணியை தொடங்கியுள்ளோம்,” என்றார்.
தூய்மை பணி என்பது ஒருநாள், ஒருநேர நடவடிக்கை அல்ல என்றும், தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டிய பொறுப்பு என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். “நாம் இன்று எவ்வளவு குப்பையை அகற்றினாலும், அதே அளவுக்கு மீண்டும் குப்பை உருவாகும். ஆகவே, இந்தப் பணியை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். மாநகரை சுத்தமாக வைத்திருக்க பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு இன்றியமையாதது,” என்று மாவட்ட ஆட்சியர் கூறினார்.
இதனிடையே பேசிய எம்.எல்.ஏ கல்லாணை விஜயன்பன், “மதுரைக்கு கோவில் நகரம் என்ற பெருமை உண்டு. ஆனால் சமீப காலமாக குப்பை நகரம் என்ற விமர்சனமும் அதிகரித்துள்ளது. மதுரையை மீண்டும் குப்பை இல்லா நகரமாக மாற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். மக்கள் ஒத்துழைத்தால்தான் இந்த இலக்கை அடைய முடியும்,” என்றார். மதுரையின் தூய்மை குறித்த இந்த மாபெரும் முயற்சி, நகரின் பல பகுதிகளில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக மாணவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் இணைந்து செயல்பட்டது பொதுமக்கள் மத்தியில் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது. நகரம் முழுவதும் குப்பை இல்லாத சூழலை உருவாக்க, விழிப்புணர்வு, நடைமுறை நடவடிக்கைகள், பொதுமக்கள் பங்கேற்பு ஆகிய மூன்றும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தும் வலுப்பெற்றுள்ளது.
மதுரையை தூய்மையான, குப்பை இல்லாத, சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற நகரமாக மாற்ற வேண்டிய தேவை இன்று அவசியமாகியுள்ளது. அதற்கான தொடக்கமாக இந்த தூய்மை இயக்கம் அமைந்துள்ளதாகவும், தொடர்ந்து இது மாவட்டம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மக்கள், மாநகராட்சி, அரசு ஆகிய மூன்றின் இணைந்த செயல்பாடே மதுரையின் தூய்மை எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.