மதுரை குலுங்க... குலுங்க... பச்சை பட்டுடுத்தி வந்த கள்ளழகர் - இதில் விசேஷம் என்ன?

Madurai Kallazhagar In Vaigai River: மதுரை குலுங்க... குலுங்க... கள்ளழகர் இன்று வைகையாற்றில் எழுந்தருளி பாண்டிய தேசத்து மக்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்துவிட்டார். லட்சோப லட்ச பக்தர்கள் கள்ளழகரை தரிசித்து அருள் பெற்றனர்.
உலகப் புகழ்பெற்ற நிகழ்வான இது, ஆண்டுதோறும் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று மண்டூக மகரிஷிக்கு சாப விமோசனம் வழங்கும் பொருட்டு சுந்தரராஜபெருமாள் கள்ளழகர் வேடமிட்டு வைகையாற்றில் எழுந்தருள்வார்.
நேற்று முன்தினம் அழகர் புறப்பட்டார்
இந்தாண்டிற்கான மதுரை சித்திரை திருவிழா கடந்த ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி தொடங்கியது. திருவிழாவின் 3வது நாள் நிகழ்வாக நேற்றைய முன்தினம் (ஏப்ரல் 29) அன்று மதுரை மாவட்டம் அழகர்மலை அடிவாரத்தில் உள்ள கள்ளழகர் கோவிலில் இருந்து சுந்தராஜபெருமாள் தங்கப்பல்லக்கில் கள்ளழகர் வேடமிட்டு மதுரை நோக்கி புறப்பட்டார்.
பதினெட்டாம்படி கருப்பணசாமி கோவில் முன்பு கண்டாங்கி பட்டுடுத்தி கள்ளழகர் வேடமிட்டு தங்க பல்லக்கில் மதுரை நோக்கி வந்த புறப்பாடாகி பல்வேறு மண்டகப்படிகளில் எழுந்தருளி, பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.
எதிர்சேவை நிகழ்ச்சி
நேற்று (ஏப்ரல் 30) அதிகாலை மதுரை நகருக்குள் வந்த கள்ளழகரை வரவேற்கும் வகையில் மூன்றுமாவடி பகுதியில் எதிர்சேவை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதையடுத்து புதூர், ஆத்திகுளம், சொக்கிகுளம், தல்லாகுளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மண்டகப்படிகளில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
நள்ளிரவில் திருமஞ்சணம்
கள்ளழகர் வரும் வழி முழுவதும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தங்களின் கைகளில் சர்க்கரை தீபத்தை ஏந்தி வரவேற்பு கொடுத்தனர். இன்று நள்ளிரவு தல்லாகுளம் பிரசன்ன வெங்கடாசலபதி பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சணம் நிகழ்வும் நடைபெற்றது.
தங்க குதிரையில் புறப்பட்ட அழகர்
ஆண்டாள் சூடிக்கொடுத்த மாலையை அணிந்துகொண்டு வெட்டிவேர் சப்பரத்தில், தங்க குதிரை வாகனத்தில் கள்ளழகர் எழுந்தருளினார். இதனையடுத்து இன்று அதிகாலை 3 மணியளவில் மதுரை தல்லாகுளம் பகுதியிலுள்ள கருப்பணசாமி கோவில் முன்பாக உள்ள ஆயிரம்பொன் சப்பரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார்.
சக்கரை தீபம் ஏற்றி வரவேற்பு
இதனைதொடர்ந்து வைகையாற்றை நோக்கி புறப்பட்ட கள்ளழகரை தமுக்கம் பகுதி தொடங்கி கோரிப்பாளையம், ஆழ்வார்புரம் பகுதிகளில் வரவேற்கும் வகையில் கள்ளழகர் மற்றும் கருப்பணசாமி வேடமிட்ட பக்தர்கள் தண்ணீர் பீச்சியடித்தும், ஆடிப்பாடியும் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.
வைகையாற்று பகுதிக்குள் கள்ளழகர் தங்க குதிரையில் வருகை தரும்போது வெள்ளிக் குதிரையில் வீரராகவ பெருமாள் எழுந்தருளி கள்ளழகரை வரவேற்றார். வைகை ஆற்றில் எழுந்தருள வந்த கள்ளழகரை ராமர் பாதம் தாங்கிகள் முன்னே வர சக்கரை தீபம் ஏற்றி பெண்கள் வரவேற்றனர்.
கோவிந்தா... கோவிந்தா...
அப்போது வைகை ஆற்றில் கூடியிருந்த லட்சக்கணக்காண பக்தர்கள் தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்தும், சர்க்கரைதீபம் ஏந்தியும் 'கோவிந்தா கோவிந்தா' என மதுரையே அதிரும் வகையில் பக்தி கோஷங்களை முழங்கினர். பச்சை பட்டுடுத்தி கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் தாமரை இலைகள், மலர்களால் நிரப்பபட்டிருந்த வைகையாற்று பகுதியில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார்.
பச்சை பட்டு உடுத்தியது விசேஷம்
கள்ளழகர் பச்சை பட்டு உடுத்தி வைகை ஆற்றில் இறங்குவது விசேஷமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்தாண்டு முழுவதும் நாடு செழிப்பாகவும், விவசாயம் அமோகமாகவும், மக்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பார்கள் என்பது ஐதீகம். பச்சை நிறம் பசுமை, செழிப்புக்கு அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, போதிய மழை பொழிந்து வளம் கூடும் என மக்களால் நம்பப்படுகிறது.
அழகர் உடுத்தும் பட்டு
பச்சை மட்டுமின்றி வெற்றியையும், சுபிட்சத்தையும் குறிக்கும் வகையில் சிவப்பு பட்டு; மங்களகரமான நிகழ்வுகளையும், செல்வத்தையும் குறிக்கும் வகையில் மஞ்சள் பட்டு; அமைதியைக் குறிக்கும் வகையில் வெள்ளை பட்டு உடன் கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்குவார். இந்தாண்டு பச்சை பட்டுடுத்தி ஆற்றில் இறங்கியிருக்கிறார்.
அழகரின் ஆடையை எப்படி தேர்வு செய்வார்கள்?
கள்ளழகருக்கான பட்டு ஆடைகள், அணிகலன்கள் ஒரு பொட்டிக்குள் வைத்திருப்பார்கள். அழகர் கோயிலின் தலைமை பட்டாச்சாரியார், அவரது கண்களை மூடிக்கொண்டு அந்த பெட்டிக்குள் தனது கையை விட்டு ஏதாவது ஒரு ஆடையை தேர்வு செய்வார். அவர் கையில் என்ன நிற பட்டு கிடைக்கிறதோ அதுவே அந்த ஆண்டில் கள்ளழகர் உடுத்திக்கொண்டு, வைகையாற்றில் இறங்குவார். கள்ளழகரின் ஆடைகள் இப்படிதான் தேர்வு செய்யப்படும்.
அடுத்த தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சிக்கு புறப்பாடு
இதனைத்தொடர்ந்து தங்க குதிரையில் கள்ளழகர் மூன்று முறை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். தொடர்ந்து வைகை ஆற்றில் அமைக்கப்பட்ட இந்து அறநிலையத்துறை மற்றும் வீரராகவப்பெருமாள் மண்டகப்படிகளில் கள்ளழகர் மற்றும் வீரராகவ பெருமாளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு தீபாராதனைகள் காட்டப்பட்டது.
ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது. ராமராயர் மண்டகப்படியில் தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சிக்காக கள்ளழகர் புறப்பட்டுச் சென்றார்.
சித்திரை திருவிழா ஏற்பாடுகள்
முன்னதாக வைகையாற்றில் கள்ளழகர் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சிக்காக 2 டன் வண்ண மலர்களால் மண்டகப்படி அலங்கரிக்கப்பட்டது. அப்பகுதியில் உள்ள மேம்பாலம் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இரவு முதல் அதிகாலை வரை மின்னொளியில் ஜொலித்தது.
கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சியையொட்டி இரும்புவேலிகள் அமைக்கப்பட்டு மாநகர காவல் ஆணையர் அபிஷேக் தீக்ஷித் தலைமையில் காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.
கள்ளழகர் வைகையாற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சியை காண்பதற்காக மதுரை மட்டுமின்றி பல்வேறு மாவட்ட, மாநிலங்களை சேர்ந்த பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்களால் தல்லாகுளம் முதல் வைகை ஆறு வரை மக்கள் கூட்டம் நிரம்பியிருந்தது. வெளிநாட்டவர்களும் வருகை தந்திருந்தனர்.
விழாக் கோலத்தில் மதுரை
கள்ளழகர் எழுந்தருளியபோது வைகையாற்று நீரை தெளித்து உற்சாகத்துடன் நடனமாடினர். மதுரை மாநகரமே விழாக்கோலம் பூண்டது.
"வாராரு வாராரு அழகர் வாராரு... சப்பரம் ஏறி வாராரு... நம்ம சங்கம் தீர்க்க போறாரு..." "சாமி கண்டதும் பாதி சனங்க... சாமியேறி ஆடுதே... சாதி சனங்க கோடி சனங்க... சாதி மறந்து கூடுதே..." என்ற வரிகள் இன்று மதுரையில் எட்டுத்திசையும் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கிறது. (இந்த வரிகள் கள்ளழகர் திரைப்படத்திற்காக தேவா இசையில், கவிஞர் வைரமுத்து எழுதியவை)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ