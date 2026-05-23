/மீனாட்சி அம்மன் கோவில் உண்டியல் வசூல் எத்தனை கோடி தெரியுமா?

Madurai Meenakshi Amman Temple Undiyal: மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலிருந்தும், வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பக்தர்கள் வருகிறார்கள்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற மாதாந்திர உண்டியல் எண்ணிக்கையில் பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கைகள் மூலம் அதிக வசூல் கிடைத்துள்ளன. கோவில் வளாகத்திலும், அதனுடன் இணைந்த 10 துணை கோவில்களிலும் சேர்த்து ரூ.1 கோடிக்கும் அதிகமாக பணம், தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெளிநாட்டு நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன. கோவில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, உண்டியல் எண்ணிக்கை கோவில் அதிகாரிகள், HR&CE துறை அலுவலர்கள், வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் கோவில் பணியாளர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெறும் இந்த எண்ணிக்கை, பக்தர்கள் செலுத்தும் காணிக்கைகளின் அளவை தெளிவாக காட்டும் முக்கிய நிகழ்வாகும்.
இந்த முறை எண்ணிக்கையில் கிடைத்த பண தொகை ரூ.1.22 கோடி அளவுக்கு இருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதோடு 819 கிராம் தங்க பொருட்கள், 642 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள் மற்றும் 251 வெளிநாட்டு நாணயத்தாள்களும் கிடைத்துள்ளன. இது, உண்டியலில் இந்திய நாணயங்களுடன் வெளிநாட்டு பக்தர்களின் பங்களிப்பும் இருந்ததை காட்டுகிறது.
மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலிருந்தும், வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பக்தர்கள் வருகிறார்கள். குறிப்பாக சுற்றுலா பயணிகளும், வெளிநாட்டு தமிழர்களும், வெளிநாட்டு பக்தர்களும் கோவிலுக்கு வருகை தரும் போது பணம், டாலர், பிற நாணயங்கள் என பல வடிவங்களில் காணிக்கைகள் செலுத்துகின்றனர். இந்த முறையும் உண்டியலில் கிடைத்த வெளிநாட்டு நாணயங்கள், கோவிலின் உலகளாவிய பக்தி வட்டத்தை பதிவு செய்கின்றன. கோவில் உண்டியல் வசூலில் வெளிநாட்டு நாணயங்கள் கிடைப்பது புதிதல்ல. முன்பு நடந்த எண்ணிக்கைகளிலும் இத்தகைய நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன. ஆனால் இந்த முறை கிடைத்த எண்ணிக்கை, வெளியூர் மற்றும் வெளிநாட்டு பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்திருக்கலாம் என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்த மாத உண்டியல் வசூல் உயர்ந்ததற்கு சித்திரை திருவிழா ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம். மதுரை சித்திரை விழா காலத்தில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு வருவது வழக்கம். அப்போது காணிக்கை அளவும் இயல்பாக அதிகரிக்கும். 2024 ஏப்ரல் மாத சித்திரை விழா காலத்திலும் கோவில் உண்டியல் வசூல் ரூ.1.2 கோடியை தாண்டியதாக தகவல் வெளியானது. அதற்கு பின் சில மாதங்களில் கூட வசூல் ரூ.1 கோடியை கடந்திருந்தது. இதன் மூலம், மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தென் தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கியமான வழிபாட்டு தலங்களில் ஒன்றாக மட்டும் இல்லாமல், பக்தர்களின் நம்பிக்கையாலும் செழித்து வருகிறது என்பது தெளிவாகிறது.
பணத்துடன் சேர்த்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளியும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கிடைத்துள்ளன. 819 கிராம் தங்கம், 642 கிராம் வெள்ளி என்பவை கோவிலுக்கு பக்தர்கள் செலுத்தும் ஆபரணங்கள், சிறு தங்க துண்டுகள் அல்லது மதிப்புமிக்க பொருட்கள் ஆகியவை இருக்கலாம். இந்த வகை காணிக்கைகள், பல குடும்பங்களின் வழிபாட்டு பழக்கத்தையும், மனமார்ந்த நம்பிக்கையையும் பிரதிபலிக்கின்றன. வசூலான பணம், தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெளிநாட்டு நாணயங்கள் அனைத்தும் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டு, கோவிலின் பயன்பாட்டுக்காக நிர்வகிக்கப்படும். பெரிய கோவில்களில் இத்தகைய நடைமுறை பக்தர்களுக்கு நம்பிக்கையை அளிப்பதோடு, நிர்வாக தெளிவையும் உறுதி செய்கிறது.
|கோயில்
|மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்
|மொத்த மதிப்பு
|சுமார் 1 கோடி
|வெளிநாட்டு நாணயங்கள்
|அமெரிக்க டாலர், யூரோ, பவுண்ட், திர்ஹாம், ரியால் உள்ளிட்டவை
|எண்ணுபவர்கள்
|கோயில் அதிகாரிகள் & HR & CE துறை