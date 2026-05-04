தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Madurai North Election Result 2026: மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மதுரை வடக்கு (Madurai North) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 06:12 AM IST

மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 191), தமிழகத்தின் ஒரு முக்கியமான தொகுதியாகும். நகர்ப்புறப் பகுதிகளை அதிகமாக உள்ளடக்கிய இந்த தொகுதி, மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதியின் ஒரு அங்கமாக செயல்படுகிறது. 

மதுரை வடக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று மதுரை வடக்கு தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

மதுரை வடக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கோ. தளபதி (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
அதிமுக (AIADMK): டாக்டர் பி.சரவணன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): திருநாவுக்கரசு
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கல்லணை

மதுரை வடக்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

ஆண்: 107416
பெண்: 123708
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 50
மொத்தம்: 221174

மதுரை வடக்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரை வடக்கு தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்:

வெற்றி: கோ. தளபதி (திமுக) - 73,010 வாக்குகள் (46.64%)
இரண்டாம் இடம்: டாக்டர் சரவணன் (பாஜக) - 50,094 வாக்குகள் (32%)

வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் கோ. தளபதி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளரை 22,916 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். 

மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
 நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): நி. அன்பரசி - 15,311 வாக்குகள் (9.78%)
 மக்கள் நீதி மய்யம் (MNM): அழகர் - 12,102 வாக்குகள் (7.73%)
 அமமுக (AMMK): எம். ஜெயபால் - 3,280 வாக்குகள் (2.10%)

மதுரை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

