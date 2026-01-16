English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு: முதல் பரிசை தட்டித்தூக்கிய அஜித்.. 16 காளைகளை அடக்கி அசத்தல்!

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு: முதல் பரிசை தட்டித்தூக்கிய அஜித்.. 16 காளைகளை அடக்கி அசத்தல்!

Madurai Palamedu Jallikattu Winner: மதுரை பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டில் 16 காளைகளை அடக்கி அஜித் என்பவர் முதல் பரிசை பெற்றுள்ளார்.   

Jan 16, 2026, 08:58 PM IST
  • மதுரை பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு
  • அஜித் என்பவருக்கு முதல் பரிசு
  • முழு விவரம்

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு: முதல் பரிசை தட்டித்தூக்கிய அஜித்.. 16 காளைகளை அடக்கி அசத்தல்!

Madurai Palamedu Jallikattu Latest News: உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இன்று (ஜனவரி 16) வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது. இப்போடியை தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இதனை முன்னிட்டு 2,000-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். அவனியாபுரத்தில் நேற்று (ஜனவரி 15) நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இரண்டாம் கட்டமாக பாலமேட்டில் மகாலிங்க சுவாமி மடத்து கமிட்டி சார்பில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றது. 

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டை தொடங்கி வைத்த துணை முதல்வர்

காலை 7 மணிக்கு போட்டி தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வருகை தர தாமதம் ஏற்பட்டதால் 9 மணி அளவில் போட்டி தொடங்கியது. துணை முதலமைச்சருக்கு வழிநெடுக பொதுமக்கள் திரண்டு வரவேற்பு அளித்ததால் அவர் பாலமேடுக்கு வர நேரமாகியது. 

ஜல்லிக்கட்டை பார்க்க வந்த நடிகர்கள் 

இப்போட்டியை காண நடிகர்கள் சூரி, ஜீவா, அருண் பாண்டியன், அசோக் செல்வன் மற்றும் நடிகை கீர்த்தி பாண்டியன் ஆகியோர் நேரில் வந்திருந்தனர். மேலும், வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்களும் ஏராளமானோர் ஜல்லிக்கட்டை காண ஆர்வத்துடன் வருகை தந்திருந்தனர். 

மொத்தம் 9 சுற்றுகள் 

போட்டியில் மொத்தமாக 461 பேர் போட்டியில் பங்கேற்றனர். அதேபோல் 824 காளைகள் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன. மொத்தம் 9 சுற்றுகளாக நடைபெற்ற போட்டியில், நேரமின்மை காரணமாக பத்தாவது சுற்று நடத்தப்படவில்லை. ஒவ்வொரு சுற்றிலும் அதிக காளைகளை பிடித்த வீரர்கள் இறுதி சுற்றுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இதில் பொந்துக்கம்பட்டியைச் சேர்ந்த அஜித் மற்றும் பொதும்புவைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் ஆகியோர் தலா 16 காளைகளை பிடித்து சமநிலை பெற்றனர். இதையடுத்து வெற்றியாளர் குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

குலுக்கல் முறையில் அஜித் வெற்றி 

இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற குலுக்கலில் பொந்துக்கம்பட்டியைச் சேர்ந்த அஜித் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. முதல் பரிசாக காரும், இரண்டாவது பரிசாக பிரபாகரனுக்கு பைக்கும் வழங்கப்பட்டது. 11 காளைகளை அடக்கிய நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கார்த்தி மூன்றாவது பரிசாக பைக்கை வென்றார்.

சிறந்த காளை

அதேபோல், சிறந்த காளையாக குலமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீதரன் என்பவரது காளை தேர்வு செய்யப்பட்டு டிராக்டர் பரிசாக வழங்கப்பட்டது. கைக்குறுச்சி பகுதியைச் சேர்ந்த காளை இரண்டாவது சிறந்த காளையாக அறிவிக்கப்பட்டு தங்க நாணயம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.

நாளை அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு 

இதைத்தொடர்ந்து நாளை (ஜனவரி 17) அலங்காநல்லூரில் நடைபெறும் உலக புகழ்பெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை காலை 10 மணிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் நேரில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க உள்ளார்.

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் ஜனவரி 22 வரை மழை? பனிமூட்டம் இருக்கும்.. வானிலை மையம் அப்டேட்!

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்

Jallikattu WinnerMaduraipallamedu jallikattuAjith

