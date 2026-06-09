/மதுரை மின்தடை.. நாளை ஜூன் 10 எங்கெல்லாம் பவர் கட்? முழு லிஸ்ட்

தமிழ்நாட்டில் மின் பராமரிப்பு நடப்பது வழக்கமான ஒன்று. மாதம்தோறும் இப்பணிகள் பகுதி வாரியாக நடைபெறும். இந்த நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நாளை இந்த மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இதனால் அப்பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்ற பட்டியலை மின்சார வாரியம் வெளியிட்டிருக்கிறது.
பேரையூர்: சின்னபூலாம்பட்டி, பெரியபூலாம் பட்டி, பி. தொட்டியபட்டி, சாலிசந்தை, தும்பநாயக்கன்பட்டி, சாப்டூர், பழையூர், செம்பட்டி, அத்திப்பட்டி, மைனூத்தாம் பட்டி, வண்டாரி, அணைக்கரைபட்டி, வண்டபுலி, வாழைத்தோப்பு, சிலைமலைப்பட்டி, கூவலாபுரம், ராவுத்தன்பட்டி, மேலப்பட்டி, ச. பாரப்பத்தி.
சின்னக்கட்டளை: சேடபட்டி, குப்பல்நத்தம், மங்கல்ரேவு, எஸ். கோட்டைப்பட்டி, பாம்மனம்பட்டி, கன்னியம்பட்டி, பெருங்காமநல்லூர், செம்பரணி, சென்னம்பட்டி, கணவாய்பட்டி, சந்தைப்பட்டி, வகுரணி, அயோத்திப்பட்டி, அல்லிகுண்டம், பரமன்பட்டி, பெரியகட்டளை, செட்டியப்பட்டி, ஆவல்சேரி, கே.ஆண்டிப்பட்டி, வீராளம்பட்டி, சாப்டூர், பேரையூர், கேத்துவார்பட்டி, ஜம்பலபுரம், குடிசேரி, சலுப்பபட்டி, தொட்டணம்பட்டி, அத்திப்பட்டி, அணைக்கரைப்பட்டி, மெய்நத்தம்பட்டி.
எழுமலை: சூலப்புரம், உலைப்பட்டி, மல்லப்புரம், அய்யம்பட்டி, எம்.கல்லுப்பட்டி, உத்தபுரம், கோபாலபுரம், பள்ளப்பட்டி, இ.கோட்டைப்பட்டி, கோடநாயக்கன்பட்டி, ராஜக்காபட்டி, ஜோதில்நாயக்கனூர், எ.பெருமாள்பட்டி, மானூத்து, தாடையம்பட்டி, அதிகாரிபட்டி, துள்ளுக்குட்டிநாயக்கனூர், டி.ராமநாதபுரம், டி.கிருஷ்ணாபுரம், பாறைபட்டி, பாபிநாயக்கன்பட்டி, அதிகாரிப்பட்டி, திருமாணிக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் நாளை ஜூன் 10 மின்தடை ஏற்பட உள்ளது.
எனவே இப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களின் பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும், மொபைல், லேப்டாப் போன்ற மின்சாதன பொருட்களை முன்பாகவே சார்ஜ் செய்துக்கொள்ளுங்கள், அதேபோல், தங்களுக்கு தேவைப்படும் தண்ணீரையும் முன்கூட்டியே தொட்டியில் ஏற்றி வைத்துக்கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மின்தடை ஏற்படும் நாள்: ஜூன் 10 புதன்கிழமை
நேரம்: காலை 09 மணி முதல் மதியம் 02 மணி வரை
காரணம்: மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி
மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: பேரையூர், எழுமலை மற்றும் சின்னக்கட்டளை சுற்றுவட்டார பகுதிகள்