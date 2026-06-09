Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Madurai
  • /மதுரை மின்தடை.. நாளை ஜூன் 10 எங்கெல்லாம் பவர் கட்? முழு லிஸ்ட்

மதுரை மின்தடை.. நாளை ஜூன் 10 எங்கெல்லாம் பவர் கட்? முழு லிஸ்ட்

Madurai Power Cut June 10: நாளை (ஜூன் 10) மின் பராமரிப்பு காரணமாக மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்கள் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. அவர் எந்தெந்த பகுதிகள் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 09, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:57 PM IST
மதுரை மின்தடை.. நாளை ஜூன் 10 எங்கெல்லாம் பவர் கட்? முழு லிஸ்ட்
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரோஹித் - ஹர்திக் பாண்டியா பிட்னஸ் டெஸ்டில் பாஸா? பிசிசிஐ ரிப்போர்ட் விவரம்
Rohit Sharma18 min ago
2
SBI Jobs20 min ago
3
Trichy42 min ago
4
Coimbatore news48 min ago
5
Kerala Lottery Result50 min ago