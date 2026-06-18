/மதுரை மின்தடை.. நாளை பவர் கட் ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு விவரம்

Madurai Power Cut June 19: மதுரையின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 19) மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை என 8 மணி நேரம் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அவை எந்தெந்த பகுதிகள் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
மதுரை: மணல்மேட்டு பட்டி, பள்ளபட்டி, இளமனுார், சக்கி மங்கலம், கார்சேரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
அதன் படி, உறங்கான்பட்டி, தொழிற்பேட்டை, வரிச் சியூர், களிமங்கலம், சக்குடி, விளத்துார், ஓடைப்பட்டி, ராஜாக் கூர், இளமனுார், சக்கி மங்கலம், கார்சேரி, குன் னத்துார், கொட்டாம்பட்டி, சின்ன கொட்டாம்பட்டி, பொட்டப்பட்டி, வெள்ளிமலை, முடுக்கன்காடு.
தொந்திலிங்கபுரம், சொக்கம்பட்டி, மனப்பச்சேரி, வெள்ளினிபட்டி, வி.புதுார், சொக்கலிங்கபுரம், மணல்மேட்டு பட்டி, பள்ளபட்டி, புதுப்பட்டி, கருங்காலக்குடி, பாண்டாங்குடிபோன்ற பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என செயற்பொறியாளர் கூறியுள்ளார்.
எனவே, இப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படும் பணிகளை முன்கூட்டியே முடித்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றுவது, மொபைல், லேப்டாப் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை சார்ஜ் செய்து கொள்ளவும்.
மின்தடை நாள்: ஜூன் 19, வெள்ளிக்கிழமை
மின்தடை நேரம்: காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை
மின்தடைக்கான காரணம்: மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி