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மதுரை மின்தடை.. நாளை பவர் கட் ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு விவரம்

Madurai Power Cut June 19: மதுரையில் நாளை ஜூன் 19 வெள்ளிக்கிழமை மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக சில பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.  

Written ByR Balaji
Published: Jun 18, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:48 PM IST
மதுரை மின்தடை.. நாளை பவர் கட் ஏற்படும் பகுதிகள்! முழு விவரம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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