  • Tamil News
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Madurai South Election Result 2026: மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மதுரை தெற்கு (Madurai South) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 06:10 AM IST

மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 192), தமிழகத்தின் ஒரு முக்கியமான நகர்ப்புறத் தொகுதியாகும். வணிகர்களும், தொழிலாளர்களும் அதிகம் வசிக்கும் இந்தத் தொகுதி, மதுரை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகச் செயல்படுகிறது. 

மதுரை தெற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று மதுரை தெற்கு தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

மதுரை தெற்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக கூட்டணி (MDMK): மு. பூமிநாதன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ) 
அதிமுக/பாஜக (AIADMK): ராம. சீனிவாசன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சுமதி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜே.ஜோ பீட்டர்

மதுரை தெற்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலின்படி, மதுரை தெற்கு தொகுதியின் வாக்காளர் விவரங்கள்:

மொத்த வாக்காளர்கள்: 179919
ஆண் வாக்காளர்கள்: 88266
பெண் வாக்காளர்கள்: 91604
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 49

மதுரை தெற்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரை தெற்கு தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்: 

வெற்றி: மு. பூமிநாதன் (மதிமுக - திமுக கூட்டணி) - 62,812 வாக்குகள் (42.49%)

இரண்டாம் இடம்: எஸ்.எஸ். சரவணன் (அதிமுக) - 56,297 வாக்குகள் (38.08%)

வாக்கு வித்தியாசம்: மதிமுக வேட்பாளர் மு. பூமிநாதன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரை 6,515 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
 மக்கள் நீதி மய்யம் (MNM): ஜி. ஈஸ்வரன் - 12,821 வாக்குகள் (8.67%)
 நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எம். அப்பாஸ் - 10,483 வாக்குகள் (7.09%)
 அமமுக (AMMK): எஸ்.ஹெச்.ஏ. ராஜலிங்கம் - 2,672 வாக்குகள் (1.81%) 

மதுரை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

