/மதுரைக்கு மாபெரும் ஆபத்து... அவசர அறிக்கை... வைகை அணையில் தண்ணியே இல்லை!

Madurai Latest News Updates : ஏற்கெனவே, 100 டிகிரி வெயிலால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள மதுரை மக்களுக்கு மற்றுமொரு அதிர்ச்சி செய்தி வந்துள்ளது. வைகை அணையில் நீர்மட்டம் கடுமையாக சரிந்துள்ளதை தொடர்ந்து, மதுரை மாவட்ட மக்களுக்கு கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகி உள்ளது.
Madurai Latest News Updates : கோடை வெயிலின் தாக்கம் தற்போது தமிழ்நாட்டில் கடுமையாக இருக்கிறது. பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளிப்போயுள்ளது. நாட்டின் பிரதமரே பகல் நேரங்களில் அவசியமின்றி வெளியே செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தியிருக்கிறார். தினமும் 3-5 லிட்டர் வரை தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என மருத்துவர்கள் தரப்பிலும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
கத்திரி வெயில் முடிந்தாலும், காலநிலை மாற்றத்தினால் அதிகளவில் வெப்பம் பதிவாகி வருகிறது. நேற்று (மே 28) தலைநகர் சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் சுமார் 106.16 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது, தமிழ்நாட்டில் நேற்று அதிக வெப்பம் பதிவான பகுதி இதுதான்.
|வ. எண்
|பகுதி
|பதிவான வெப்பம்
|1.
|மீனம்பாக்கம் (சென்னை)
|106.16°F
|2.
|வேலூர்
|104.36°F
|3.
|மதுரை, நுங்கம்பாக்கம் (சென்னை)
|103°F
|4.
|திருப்பத்தூர்
|102.56°F
|5.
|திருச்சி
|102°F
தமிழ்நாட்டில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட் அளவையும் தாண்டி பல்வேறு இடங்களில் வெயில் கொளுத்தி வரும் இந்த வேளையில், கடுமையான தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழலும் பல்வேறு இடங்களில் உருவாகி உள்ளது. அதிலும், குறிப்பாக மதுரை மாவட்டமும் குடிநீர் தட்டுபாட்டை சந்திக்கும் அபாயத்தில் இருப்பதையும் கவனிக்க வேண்டும்.
கோடை வெயிலின் தாக்கம் மற்றும் நீர்வரத்து இல்லாததன் காரணமாக, தேனியில் உள்ள வைகை அணையின் நீர்மட்டம் கடுமையாக சரிந்துள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, வைகை அணையின் நீர்மட்டும் 20 அடியாக உள்ளது. வைகை அணையின் அதிகபட்ச நீர்மட்டம் 70 அடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வைகை அணையின் மொத்த நீர் இருப்பதானது 117 மில்லியன் கன அடியாக குறைந்துள்ளது. இதனால், அணையின் நீர்மட்டம் 20 அடிக்கும் கீழே குறையும்பட்சத்தில், அணையில் இருந்து செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு குடிநீர் திட்டங்களுக்குத் தண்ணீரை வெளியேற்ற முடியாத நிலை உருவாகி உள்ளது.
குறிப்பாக, வைகை அணை அடிமட்டத்தில் தேங்கியுள்ள நீர், பொதுமக்களின் குடிநீர் பயன்பாட்டுக்கு உகந்தது அல்ல என குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தேனி மற்றும் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அறிக்கை அளித்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. அந்த வகையில் வைகை அணையில் இருந்து குடிநீருக்காக, தண்ணீர் எடுப்பது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
முதற்கட்டமாக, மதுரை மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு நாள்தோறும் வழங்கப்பட்டு வந்த குடிநீர் விநியோகம் தற்போது முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, மதுரை மாநகரம், சேடப்பட்டி, உசிலம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும், அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் குடிநீருக்கு பெரும் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகி உள்ளது.
தற்போது வைகை அணையில் எஞ்சியிருக்கும் மிக குறைந்த அளவு தண்ணீரை கொண்டு தேனி மாவட்டத்தின் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளுக்கு மட்டும் சுழற்சி முறையில் மிகக் குறைந்த அளவுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
ஆனால், நீர் இருப்பு ஓரிரு நாள்களுக்கு மட்டுமே போதுமானதாக இருக்கும் என்பதால், ஒட்டுமொத்த தேனி மாவட்டத்திலும் குடிநீர் விநிதோயகம் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உருவாகி உள்ளது. இந்நிலையில்தான், வைகை அணையில் அடிமட்டத்தில் தேங்கியுள்ள நீரின் தரம் குறித்து, தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய நிர்வாகப் பொறியாளர் ஸ்டீபன், தேனி மற்றும் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அனுப்பியிருக்கும் அவசர அறிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
குடிநீர் வாரியத்தின் இந்த எச்சரிக்கை என்பது ஏற்கெனவே கடும் வெப்பத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மதுரை, தேனி மக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. வைகை அணையை குடிநீருக்கான ஆதாரமாக நம்பிக்கை லட்சக்கணக்கான மக்கள் உள்ளனர்.
எனவே, இப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து கூடுதல் தண்ணீரை திறக்க கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கு நீர் திறக்கப்பட்டால், அந்த நீர் வைகை அணையை வந்து சேரும்.
அதுமட்டுமின்றி கடுமையான குடிநீர் நெருக்கடியில் இருந்து இருந்து மக்களை மீட்க, ஒரு தற்காலிக தீர்வாக இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்படுகிறது.
தற்போது தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளது. போதுமான அளவு மழை பெய்து, அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தால் மட்டுமே குடிநீர் பற்றாக்குறைக்கு நிரந்தர தீர்வு ஏற்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
கடும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ள சூழலில், தண்ணீர் பயன்பாட்டை மக்கள் சிக்கனமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தண்ணீரை வீணாக்க வேண்டாம் என்றும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை கூறப்பட்டுள்ளது.