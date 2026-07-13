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வெறும் ₹115 போதும்.. குறைந்த செலவில் எப்படி போவது? மதுரை டு மூணார் பட்ஜெட் பயணம்

மதுரையிலிருந்து மூணாருக்கு குறைந்த செலவில் எப்படி செல்லலாம்? மதுரை–போடிநாயக்கனூர் ரயில், போடி மற்றும் தேனியிலிருந்து மூணார் பேருந்து, பயண கட்டணம், நேரம், சிறந்த வழித்தடம், மழைக்கால பயண குறிப்புகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் இந்த முழுமையான வழிகாட்டியில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 13, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:08 PM IST
வெறும் ₹115 போதும்.. குறைந்த செலவில் எப்படி போவது? மதுரை டு மூணார் பட்ஜெட் பயணம்
Image Credit: AI Generated | Madurai To Munnar Budget Travel GuideSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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