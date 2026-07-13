/வெறும் ₹115 போதும்.. குறைந்த செலவில் எப்படி போவது? மதுரை டு மூணார் பட்ஜெட் பயணம்

மதுரையிலிருந்து நேரடியாகப் பேருந்தில் செல்வதை விட, ரயில் மற்றும் பேருந்து பயணத்தை இணைத்துச் செல்லும்போது செலவு பாதியாகக் குறைவதோடு, பயணமும் சலிப்பில்லாமல் இருக்கும்.
மதுரையிலிருந்து போடிநாயக்கனூர் செல்ல மொத்தம் 3 ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
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ரயில் விவரம்
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மதுரை புறப்படும் நேரம்
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டிக்கெட் கட்டணம்
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முக்கிய குறிப்பு
|சென்னை சென்ட்ரல் - போடி எக்ஸ்பிரஸ் (SF)
|காலை 06:40 AM
|₹65
|வாரத்தில் 6 நாட்கள் இயங்குகிறது (சனிக்கிழமை தவிர)
|மதுரை - போடிநாயக்கனூர் பேஸஞ்சர்
|காலை 08:20 AM
|₹30
|தினமும் இயக்கப்படும் பட்ஜெட் ரயில்
|தாம்பரம் - போடி ஸ்பெஷல் ரயில்
|ஞாயிறு காலை
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|வாராந்திர சிறப்பு ரயில்
மதுரையிலிருந்து போடிநாயக்கனூர் செல்ல ரயில் மூலம் தோராயமாக 1 மணி நேரம் 50 நிமிடங்கள் ஆகும். இந்த வழித்தடத்தில் உசிலம்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி கனவாய் மற்றும் தேனி ஆகிய நிலையங்களின் இயற்கை காட்சிகளை ரசித்துப் பயணிக்கலாம். ஆண்டிப்பட்டி கனவாய் பகுதியில் மலைகளைக் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட ரயில் பாதை மிக அழகிய அனுபவத்தைத் தரும்
போடிநாயக்கனூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்தால், போடி பேருந்து நிலையத்திற்குச் செல்ல உள்ளூர் பேருந்துகள் தயாராக இருக்கும் (தூரம்: 2 கி.மீ).
போடி மெட்டு ஏறும் வழியில் 17 ஹேர்பின் பெண்டுகள் (Hairpin Bends) உள்ளன. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் அழகையும், மேக மூட்டங்களையும் இங்கிருந்தே ரசிக்கத் தொடங்கலாம். போடி மெட்டு வரை தமிழ்நாடு எல்லை, அதைத் தாண்டினால் கேரளா எல்லை தொடங்கிவிடும். கேரளாவிற்குள் நுழைந்ததும் கிளைமேட் முற்றிலும் மாறி குளுமை தழுவும். வழியில் ஆனை இறங்கல் அணை (Anayirangal Dam) மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகளைக் காணலாம்.
தேனியில் இறங்குவது சிறந்தது: நீங்கள் சென்னையிலிருந்தோ அல்லது மதுரையிலிருந்தோ ரயிலில் வரும்போது, போடிநாயக்கனூரில் இறங்குவதை விட தேனி ரயில் நிலையத்திலேயே இறங்கிவிடுவது நல்லது. ஏனெனில், மூணார் செல்லும் TNSTC பேருந்துகள் தேனியிலிருந்தே புறப்படுவதால் உங்களுக்கு எளிதாக உட்கார இடம் (Seat) கிடைக்கும். போடியில் ஏறினால் கூட்டம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
மதுரையிலிருந்து காலை 8 மணிக்கு புறப்படும் TNSTC பேருந்து, காலை 10:15 மணிக்கு போடி பேருந்து நிலையம் வரும். இந்தப் பேருந்திற்கு TNSTC Mobile App மூலம் நீங்கள் முன்னரே சீட் ரிசர்வேஷன் செய்துகொள்ளலாம்.