தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Madurai West Election Result 2026: மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மதுரை மேற்கு (Madurai West) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 06:07 AM IST

மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 194), அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் மிக முக்கியமான தொகுதியாகும். மதுரை மாநகராட்சியின் மேற்கு பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இந்தத் தொகுதி, மதுரை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகச் செயல்படுகிறது. 

மதுரை மேற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று மதுரை மேற்கு தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

மதுரை மேற்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அதிமுக (AIADMK): செல்லூர் கே. ராஜூ (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ) 
திமுக (DMK): ஆர். பாலாஜி 
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): விக்னேஷ் குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.ஆர்.தங்கபாண்டி

மதுரை மேற்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

மொத்த வாக்காளர்கள்: 275516
ஆண் வாக்காளர்கள்: 135052
பெண் வாக்காளர்கள்: 140452
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 12

மதுரை மேற்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரை மேற்கு தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்:

வெற்றி: செல்லூர் கே. ராஜூ (அதிமுக) - 83,883 வாக்குகள் (41.59%)

இரண்டாம் இடம்: சின்னம்மாள் (திமுக) - 74,762 வாக்குகள் (37.07%)

வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சருமான செல்லூர் கே. ராஜூ தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளரை 9,121 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். 

மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
 நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): செ. வெற்றிக்குமரன் - 18,224 வாக்குகள் (9.04%)
 மக்கள் நீதி மய்யம் (MNM): முனியசாமி - 15,849 வாக்குகள் (7.86%)
 தேமுதிக (DMDK): பாலச்சந்தர் - 3,417 வாக்குகள் (1.69%)

மதுரை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

