Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Madurai
  • /கோயில் திருவிழாவில் இளைஞர் ஓடஓட வெட்டிக் கொலை.. மதுரையில் பயங்கரம்.. நடந்தது என்ன?

கோயில் திருவிழாவில் இளைஞர் ஓடஓட வெட்டிக் கொலை.. மதுரையில் பயங்கரம்.. நடந்தது என்ன?

 Madurai Crime News:  மதுரை மாவட்டத்தில் கோவில் திருவிழா முன்விரோதத்தால் இளைஞர் துடிக்க துடிக்க வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக 5 பேரை பிடித்து அவனியாபுரம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 20, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:41 PM IST
கோயில் திருவிழாவில் இளைஞர் ஓடஓட வெட்டிக் கொலை.. மதுரையில் பயங்கரம்.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: Madurai Crime News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நேர்க்காணலுக்கு சென்ற பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம் - காதல் கணவனின் வெறிச்செயல்..!
Bengaluru Murder6 min ago
2
FIFA15 min ago
3
Tirupathur23 min ago
4
Madurai News35 min ago
5
CM Vijay57 min ago