/1 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை.. தமிழக பாடத்திட்டத்தில் வரப்போகும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!

மதுரை: தமிழக பாடத்திட்டத்தில் அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை இலக்காகக் கொண்டு மிக முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட உள்ளன. குறிப்பாக, விளையாட்டுத் துறையில் சாதிக்க விரும்பும் மாணவர்களுக்காகப் பள்ளிகளில் விரைவில் ‘உடற்கல்வி பிரிவு’ (Physical Education Group) என்ற புதிய பாடத்திட்டம் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
மதுரையில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 10 மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் பகுப்பாய்வு மற்றும் சிறப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கூட்டத்தில், பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் எஸ்.கண்ணப்பன் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் எஸ்.தயாளன் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், பாடத்திட்ட சீரமைப்பு மற்றும் மாணவர்களின் தனித்திறன்களை மேம்படுத்துவது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
பள்ளி மாணவர்களுக்குச் சுமையற்ற, மகிழ்ச்சியான கற்றல் சூழலை உருவாக்கத் தற்போதைய 2026-ஆம் கல்வியாண்டில் தொடக்க வகுப்புகளில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த வகுப்புகளுக்கும் பாடத்திட்டங்கள் முழுமையாக மாற்றி வடிவமைக்கப்பட உள்ளன.
தற்போதைய சூழலில் 1, 2, 3-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பாடநூல் மற்றும் பயிற்சிப் புத்தகம் இரண்டையும் இணைத்து ஒரே புதிய பாடநூலாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இது குழந்தைகள் விளையாட்டோடு, மகிழ்ச்சியாகக் கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடக்கக் கல்வியின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அடுத்த கல்வியாண்டில் 4 முதல் 8-ஆம் வகுப்புகளுக்கான பாடத்திட்டம் புதிய வடிவில் மாற்றியமைக்கப்பட உள்ளது.
இறுதிப் பொதுத்தேர்வை எதிர்கொள்ளும் 9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கும் நவீன காலத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பாடத்திட்டம் முழுமையாக மாற்றி வடிவமைக்கப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
விளையாட்டில் அதீத ஆர்வமும் திறமையும் கொண்ட மாணவர்கள் பல நேரங்களில் வழக்கமான ஏட்டுக் கல்வியில் (Academic) சற்று தொய்வடைவதைக் காண முடிகிறது. இத்தகைய மாணவர்களை மட்டம் தட்டாமல், அவர்களின் விளையாட்டுத் திறனையே ஒரு முக்கியப் பாடமாக மாற்றி, எதிர்கால வேலைவாய்ப்புகளுக்கு வழிவகை செய்வதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இதன் மூலம் பிளஸ் 1 மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்புகளில் அறிவியல், வணிகவியல் பிரிவுகளைப் போல ‘உடற்கல்வி’யையும் ஒரு தனிப் பாடப்பிரிவாக மாணவர்கள் தேர்வு செய்து படிக்க முடியும்.
இக்கூட்டத்தில் பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர், பள்ளிகளின் வெற்றிக்குத் தலைமை ஆசிரியர்களின் ஆளுமைத் திறனே மிக முக்கியக் காரணம் எனக் குறிப்பிட்டார். "தலைமை ஆசிரியர்களுக்குத் தான் தலைமைப் பண்பு இருக்கிறது. பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் மாணவர்களின் பிரச்சினைகளை நெகிழ்வுத்தன்மையோடு, சமநிலையில் கையாண்டு வழிநடத்தினாலே சாதாரணப் பள்ளிகளும் சாதனைப் பள்ளிகளாக மாறும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
மேலும், "ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடையே விளையாட்டில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். மாணவர்களின் தனித்திறன்களைக் கண்டறிந்து வெளிக்கொணர ஆசிரியர்கள் ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தாலே போதும். அதே நேரத்தில், பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை மற்ற குழந்தைகளுடன் எக்காரணம் கொண்டும் ஒப்பிட்டுப் பேசக் கூடாது" என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
தமிழக அரசு ஏற்கனவே 6 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு உடற்கல்விக்கான வழிகாட்டு புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிலையில், தற்போது மேல்நிலைக் கல்வியில் 'உடற்கல்வி பிரிவு' என்ற புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கத் திட்டமிட்டிருப்பது, மாநில, தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் தமிழக மாணவர்கள் அதிகப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைக்க வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இத்திட்டம் முறையான அரசாணையாக வெளியாகும் போது, உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கான முக்கியத்துவமும், மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அங்கீகாரமும் மேலும் அதிகரிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.