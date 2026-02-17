English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • ஆட்சியில் பங்கு கோரிக்கை ராகுலுக்கு தெரியுமா...? - மாணிக்கம் தாகூர் சொன்ன அந்த மேட்டர்

ஆட்சியில் பங்கு கோரிக்கை ராகுலுக்கு தெரியுமா...? - மாணிக்கம் தாகூர் சொன்ன அந்த மேட்டர்

Manickam Tagore: ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு என கோரிக்கை காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிடத்திற்கு தெரியுமா என்ற கேள்விக்கு, மாணிக்கம் தாகூர் அளித்த பதிலை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 17, 2026, 05:19 PM IST
  • அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் பெரிய பிரச்னை இல்லை - மாணிக்கம் தாகூர்
  • செல்வப்பெருந்தகை குறித்த கேள்விக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பேச்சு
  • மணிசங்கர் ஐயருக்கு வயதாகிவிட்டது - மாணிக்கம் தாகூர்

Trending Photos

இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon7
Jupiter
இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
தொடரில் இருந்து வெளியேறும் பாகிஸ்தான்? இந்தியா செய்த சம்பவம் - நம்பிக்கையுடன் USA
camera icon8
Ind vs Pak
தொடரில் இருந்து வெளியேறும் பாகிஸ்தான்? இந்தியா செய்த சம்பவம் - நம்பிக்கையுடன் USA
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
நிச்சயமானதை மறைத்து டேட்டிங்கிற்கு அழைத்த பிரபல நடிகர்! மம்தா மோகன்தாஸ் குற்றச்சாட்டு..
camera icon7
Mamta Mohandas
நிச்சயமானதை மறைத்து டேட்டிங்கிற்கு அழைத்த பிரபல நடிகர்! மம்தா மோகன்தாஸ் குற்றச்சாட்டு..
ஆட்சியில் பங்கு கோரிக்கை ராகுலுக்கு தெரியுமா...? - மாணிக்கம் தாகூர் சொன்ன அந்த மேட்டர்

Manickam Tagore Latest News, DMK vs Congress: சென்னை செல்வதற்காக மதுரை விமான நிலையம் வந்த விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் இன்று (பிப். 17) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

தொடர்ந்து திமுகவை வளர்த்தெடுத்தது காங்கிரஸ்தான் என தவெக நிர்வாகி நிர்மல்குமார் தெரிவித்தது குறித்து கேள்விக்கு, 'அது அவருடைய கருத்து' என பதிலளித்தார். அதிகாரத்தில் பங்கு என திருப்பரங்குன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதும் குறித்தும், தொடர்ந்து விருதுநகரிலும் அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது குறித்தும் செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "அதுகுறித்து நான் ஏற்கனவே பேசிவிட்டேன், நீங்கள் திரும்பத் திரும்ப அதையே கேட்கிறீர்கள்" என பதிலளித்தார்.

அண்ணன் தம்பிக்கு இடையே பிரச்னையில்லை...

உங்களுடைய கோரிக்கை கட்சி மேலிடத்திற்கு தெரியுமா என்ற கேள்விக்கு, "கடந்த ஜனவரி 17ஆம் தேதி தலைமையிடம் பேசிவிட்டு தான் கூறுகிறேன்" என விளக்கமளித்தார். தொடர்ந்து, மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுலை விட பெரிய ஆளா? என செல்வபெருந்தகை கூறியது குறித்தது கேள்விக்கு, "அதெல்லாம் அண்ணனுக்கு தெரியும். அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் உள்ள பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை இல்லை" என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார். உங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக  கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, "அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, செல்வபெருந்தகையும் நானும் அண்ணன் தம்பிகள். ராகுல் தலைமையில் கார்கே அவர்களை தலைவராக ஏற்று நல்ல முறையில் பணியாற்றி வருகிறோம். பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் தான் முடிந்த பிரச்சனையை திரும்ப திரும்ப கேட்டு சிண்டு முடிந்து விடுகிறீர்கள்" என்றார்.

'அல்ற சில்ற ஐடி விங்'

தொடர்ந்து, 'அச்சமில்லை அச்சமில்லை' என்ற வாசகத்தை X தளத்தில் பதிவிட்டது குறித்த கேள்விக்கு, "அது வழக்கமாக காலையில் குட் மார்னிங் மெசேஜ் போடுவது போல் இந்த வசனத்தை பதிவிட்டேன். பாரதியார் வசனத்தை பதிவிட்டது ஒன்றும் தவறில்லையே..." எனக் கூறினார். ராஜினாமா செய்யப் போவதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் கருத்து குறித்த கேள்விக்கு, "அது அல்ற சில்ற ஐடி விங், அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அதற்குதான் நேற்று பதிவு போட்டேன், அவர்கள் கற்பனைக்கு எல்லை இல்லாமல் போய்விட்டது" என மறைமுகமாக திமுகவை விமர்சித்தார். 

தொடர்ந்து கரூர் எம்பி ஜோதிமணி குறித்து அவதூறாக கருத்து பதிவிட்ட பாஜக நிர்வாகிக்கு கண்டனம் தெரிவித்தது குறித்த கேள்விக்கு, "எப்படி பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசினாரோ, அதுபோல் தமிழ்நாட்டில் அவரது கட்சி நிர்வாகிகளும் பேசி வருகின்றனர். இது  கண்டிக்கத்தக்க விஷயம். இதற்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார். எம்பி ஜோதிமணி குறித்து அவதூறாக பேசிய பாஜக நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.பிரதமர் மோடி இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பாஜக கலாச்சாரத்தை மாற்றி விட்டார்கள் பெண்களை அவதூறாக பேசும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்கள். பிரதமர் இதில் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

மணிசங்கர் ஐயருக்கு வயதாகிவிட்டது

தொடர்ந்து பாஜக பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் ரவுடி எனவும் அவரை சர்தார் வல்லபாய் படேல் போல் புகழாரம் சூட்டும் நிலைக்கு காங்கிரஸ் வந்துவிட்டது எனவும் காங்கிரஸ் மூத்த நிர்வாகி மணிசங்கர் ஐயர் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, "மணிசங்கர் ஐயருக்கு வயதாகிவிட்டது. வயதுமூப்பு காரணத்தினால் ஒரு அழுத்தத்தில் இருக்கிறார், அவரை பற்றி பேசுவதை விடுங்கள்" என்றார்.

தமிழ்நாடு vs டெல்லி

வரக்கூடிய தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றிக்காக பணியாற்றுமா அல்லது வளர்ச்சிக்காக பணியாற்றுமா என கேள்வி எழுப்பியதற்கு, "காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டின் நன்மைக்காக பணியாற்றும் இந்தியா கூட்டணி தமிழகத்தின் நன்மைக்காக போராடுகிறோம். எங்களை பொறுத்தவரை தமிழக முதல்வர் கூறியது போல் இந்த போராட்டம் டெல்லிக்கான போராட்டம். அதாவது தமிழ்நாடு vs டெல்லி என்கிற ஒன்றுக்காகத்தான் போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். எங்களை பொறுத்தவரையில் மிக நம்பிக்கை உள்ளது, இந்த முக்கியமான போராட்டத்தில் தமிழகம் வெற்றி பெறும்" என்றார்.

தலைமையின் கருத்தா?

அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது மாணிக்கம் தாகூரின் கருத்தா? அல்லது தலைமையின் கருத்தா? என்ற கேள்விக்கு, "சொல்ல வேண்டியதை ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன். திரும்பத் திரும்ப அதையே பேசாதீர்கள்" என்றார். மேலும், பல ஆண்டுகளாக டிஎன்டி (DND) சான்றிதழ் கேட்டு குறிப்பிட்ட சமுதாய மக்கள் கோரிக்கை வைத்து வரும் நிலையில் ஜாதி அடிப்படையில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் நீண்ட கால கோரிக்கையான டிஎன்டி சான்றிதழ் வழங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக மாணிக்க தாகூர் எம்பி தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | Check வைக்கும் காங்கிரஸ்... படையோடு காத்திருக்கும் விஜய் - ஆட்டத்தை முடிப்பாரா ஸ்டாலின்?

மேலும் படிக்க | 'இனி ஆட்சியில் பங்கு கேட்கமாட்டார்கள்' திமுக வைக்கும் Full Stop - விஜய் பக்கம் சாய்வாரா ராகுல் காந்தி?

மேலும் படிக்க | ஸ்டாலின் கருத்துக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி... 2006இல் நடந்தது என்ன? திமுக vs காங்கிரஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Manickam TagoreDMKCongressDMK Congress AllianceTamil News

Trending News